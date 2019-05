Jeff Bezos bemutatta, milyen járművel térne vissza a Holdra

A világ leggazdagabb embere csütörtökön Washingtonban bemutatta azt a járművet, amivel újra embert lehetne vinni a a Holdra. A Blue Moon által gyártott modell képes lesz rakományt szállítani a Holdra, négy holdjáró fél el rajta és műholdakat is képes pályára állítani.

Fotó: MARK WILSON/AFP

Jeff Bezos tervei egyébként egybevágnak az amerikai kormány elképzeléseivel is, Mike Pence alelnök március végén jelentette be, hogy a NASA egy űrállomást tervez a Hold köré, valamint 2024-ig űrhajósokat küldenek a Hold déli felére. Bezos azt mondta, hogy a cégével segíteni tudnak abban, hogy betartsák ezt a határidőt, de csak azért, mert már három éve elkezdték a tervezést. „Itt az ideje, hogy visszamenjünk a Holdra, Itt az ideje, hogy ott is maradjunk” - tette hozzá az Amazon tulajdonosa. Ugyanakkor az előadásában a lehetséges indulás időpontját nem jelölte meg.

A csütörtöki előadásában Bezos bemutatta az egyik holdjáró modelljét is, ami akkora, mint egy golfautó, és egy rakétát is, ami 4,5 ezer kilogrammos terhet is elbír. (Reuters)