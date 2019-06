Highway to NER: Mészáros Lőrinc rocksztárra bulizta magát

Nem mindig tűnik jó üzletnek, ha a Mészáros család cégei közpénzből dagadnak. Elég csak arra gondolni, amikor a tervezett ár többszöröséért készülnek el felesleges épületek, vagy amikor a gyűlölködő műsorokat sugárzó tévéjébe önti a pénz az állam.

Van viszont néhány ritka pillanat, amikor Magyarország második leggazdagabb embere – még ha titokban is, de – meghálálja a befektetett bizalmat, méghozzá örömzenéléssel.

Mészáros Lőrinc ugyanis, valószínűleg a közelmúltban, tiszteletét tette egy esküvőn. Olvasónk beszámolója szerint az egykori felcsúti polgármester volt az est sztárja, mindenki vele foglalkozott, és a máskor hallgatag, csak az Orbán-közeli üzleteknek élő, dollármilliárdos vállalkozó meg is mutatta, mi rejtőzik a 24 karátos aranyszíve alatt: egy veszett rockfenevad, egy torzított gitáristen.

Ahogy az a videón látszik, az 53 éves bankár-ingatlanfejlesztő-médiamogul a szerepéből kivetkőzve bulizó átlagemberre, sőt inkább rocksztárra itta magát: zakót levéve, pénztárcát eldobva, strómant félretolva – sőt az inge felső gombjait a helyükről könyörtelenül kilazítva – felkapott egy gitárt, és a rajongók/szponzorok gyűrűjében prezentált egy első osztályú ereszdelahajamatot.

Természetesen – ahogy az üzleti életben is szokta – csak eljátszotta, hogy ő a gitáros, de a szaktudás hiányát bőven kárpótolta a professzionális kiállás. Érdemes figyelni, amint az aranykalászos gazda szöveg- és nyelvismeret híján próbálja kifejezni, hogy a pokolba tart („I'm on the highway to hell!”). Az informatikai üstökös még azt is bejelentette, hogy: „Eladó a menyasszony!”, bár ezúttal végül nem csinálhatott bomba üzletet.

Egy másik olvasónktól is kaptunk egy videót, amin a Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. tulajdonosa éppen fiatal srácok előtt táncolva adja a ritmust (legalábbis fejben/lélekben) Ike & Tine Turner Rolling on the River című számához.

Rég láttunk ennyire megnyugtató videót: ha Orbán Viktor barátja minden közbeszerzésbe csak fele ennyi lelket, spirituszt, dögöt tesz, akkor a haza biztosan fényre derül. \m/

Akit meggyőzött a produkció, az a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséért felelős gázszerelőt a saját esküvőjére ezen a linken tudja kibérelni.