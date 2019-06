Tüntetőleg megettek egy zsíroskenyeret, lecsukták őket

40 éve, 1979-ben olyan dolog történt, ami kicsapta a biztosítékot a csepeli gyári munkások körében: a pártállami vezetés megemelte az élelmiszerek árát. Emiatt a csepeli Vasmű dolgozói olyan dolgot tettek, amely beindította az állambiztonság fogaskerekeit.

200-300 munkás a Vasmű pártbizottsága elé vonult, és zsíroskenyeret ettek előttük.

Az állambiztonság a helyzet súlyát azonnal felmérve meghozta a megfelelő intézkedéseket: 8 főt őrizetbe vettek és a Gyorskocsi utcába szállították, valamint felhívták a párttagok figyelmét, hogy azonnal jelentsék, ha zúgolódást tapasztalnak. “A helyzet nagyon komoly, a Budapesti Rendőri Forradalmi Ezredet készenlétbe helyezték, ugyszintén Miskolcon is” - fogalmazott az állambiztonság egy jelentésében.

Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A történetet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elevenítette fel, felidézve azt is, hogy több pletyka is forgott akkoriban az eseményekről, állítólag még a csepeli Lenin-szobor kezébe is zsíroskenyeret tettek, ezzel utalva arra, hogy nekik már csak ez jut. “A csepeliek még mindig a legöntudatosabb munkásosztályt képviselik” - áll az állambiztonsági jelentésben.