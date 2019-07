Kilóra vette meg a hollywoodi sztárokat a Wall Street farkasa sikkasztásért letartóztatott producere

Képzeljük el, hogy néhány nagyravágyó, különösebben nem tehetséges, de gátlástalan ember rokoni, üzleti vagy baráti kapcsolatai révén olyan helyzetbe kerül, hogy el tudja lopni az adófizetők pénzét. Tegyük hozzá fejben, hogy kapzsi emberekről van szó, akik a híres emberek vagyonára, kapcsolataira, sőt társaságára vágynak. Ami tőlünk 9 ezer kilométerre, Malajziában történt, a sima lopásoktól csak annyiban különbözik, hogy a sztoriba csúnyán belekeveredett Leonardo DiCaprio és számos más ismert és agyonrajongott ember. Ha nem lenne olyan szomorú a közpénzlopás, ez az abszurd történet iszonyú mulatságos lenne, sőt egy kicsit azért így is az.

Történt ugyanis, hogy 2009-ben a maláj kormány az akkori miniszterelnök, Nadzsib Razak vezetésével a malajziai adófizetők pénzéből létrehozott egy befektetési alapot, az 1Malaysia Development Berhadot (1MDB), amit aztán Razak és körei egész egyszerűen lenyúltak. 2015-ben derült ki, hogy Razakék több mint 680 millió dollárt irányítottak magánszámlákra, ennek eredményeképp a kormány megbukott, és bár elsőre megúszták az eljárást, 2016-ban, az új kormány hatalomra kerülésével a hatóságok újra nyomozni kezdtek az ügyben Razak, a felesége és az ügy többi érintettje ellen.

A legújabb fejlemény az, hogy csütörtökön malajziai korrupcióellenes nyomozók őrizetbe vették a volt miniszterelnök mostohafiát, mostani felesége és feltételezett tettestársa fiát, Riza Azizt, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzt lopott és mosott tisztára az alapból.

Az amerikai hatóságok szerint a lenyúlt pénzből legalább 150 millió dollár a Red Granite Pictures nevű hollywoodi cégnél landolt – a filmprodukciós vállalkozást részben Aziz alapította. A filmiparban a semmiből feltűnő vállalat volt a 2013-as, Martin Scorsese által rendezett, Leonardo DiCaprio főszereplésével készült A Wall Street farkasa című film gyártója. Nagyon úgy tűnik, hogy az óriási sikert arató filmet tehát a malajziai adófizetőktől lenyúlt pénzből finanszírozták.

Jelenet a Wall Street farkasa című filmből

Azt, hogy hogyan került a malajziai miniszterelnök mostohafia Hollywoodba, hogyan férkőzött a legnagyobb sztárok közelébe, és hogyan keveredtek addig feddhetetlen jótevőknek tartott emberek a rém kellemetlen csalási ügybe, évek óta próbálják mozaikokból összerakni szakújságírók.

A nagyon bonyolult, sokszereplős dráma feltárásával az amerikai igazságügyi minisztérium is megpróbálkozott, az általuk összerakott dokumentumokból lehet megtudni a legtöbb, néha hihetetlennek tűnő részletet. Az iratokban az ügy résztvevőit nem nevesítették, Leonardo DiCaprio például Hollywoodi filmsztár 1 néven futott.

Az amerikai hatóságok szerint Leonardo DiCaprio nemcsak a számára óriási sikert hozó film miatt hozható összefüggésbe a malajziai adófizetőket a becslések szerint 3 milliárd dollárral megkárosító lopással, hanem környezetvédelmi alapítványa kapcsán is. Azt feltételezték, a korábban nonprofit szervezetként működő Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) azért változtatott működési keretein, hogy nehezebben legyenek nyomon követhetőek a szervezeten belüli pénzmozgások.

Az új rendszer szerint, ami akkor kezdődött, amikor a malajziai sikkasztás résztvevői feltűntek a környezetében, az alapítvány a korábbi nonprofit működés helyett a California Community Foundationhöz (CCF) csatlakozva, alapként kezdett működni, mely a donorok felajánlásaiból gazdálkodik. Ezáltal pénzügyei sokkal átláthatatlanabbakká váltak, ugyanis ebben a modellben nem kötelesek nyilvánosan közzétenni bevételeiket, kiadásaikat és kifizetéseiket sem. Amikor a Hollywood Reporter 2016-ben kérte működési adataikat, kerek-perec megtagadták a kérést, amihez persze joguk volt, viszont nem vetett valami jó fényt az alapítványra. Nem lehet kizárni, hogy a működésük teljesen szabályos, de ismeretek híján ennek ellenkezőjét sem. A filmipari szaklap többek között arra volt kíváncsi, hogy

ki fizeti az alapítvány hat munkatársát (a CCF nem fizetheti);

ki finanszírozza a rendezvényeiket és más működési költségeiket;

pontosan mennyibe kerül az alapítvány működése;

a felajánlott összegek mekkora része megy ténylegesen jótékonyságra és mekkora a működési költségekre.

Egyetlen kérdésükre sem kaptak választ. A faggatózás pedig jogos volt: az év júliusában az alapítvány egy minden elemében bizarr jótékonysági estet rendezett, ami néhány résztvevő szerint inkább hasonlított egy bacchanáliára, mintsem egy olyan estélyre, ahol a környezetkárosítás megállítására és az óceánok élővilágának megmentésére gyűjtenek. A júliusi gálát St. Tropez-ban rendezték meg, a legmenőbb szupermodelleket, híres színészeket, üzletembereket, és azóta csúnyán levitézlett oligarchákat hívták meg a partira, ahova a beugró 11 ezer dollárnál kezdődött. Bár papíron az alapítvány többek közt a fenntarthatóságért küzd, a bulira sok vendéget helikopterrel szállítottak, és a vacsorán fenséges módon elkészített tengeri sügért szolgáltak fel - közvetlenül azután, hogy levetítettek egy kisfilmet a túlhalászás hatásairól. Az esten 45 millió dollárt sikerült összegyűjteni, de hogy ezt pontosan hogyan költötték el, nem lehet tudni.

Hogy az egész még gyanúsabb és furcsább legyen, az alapítvány pénzügyi vezetője egy rejtélyes múltú, szerb származású, nyilvánvalóan felvett nevet használó férfi, egy bizonyos Milutin Gatsby volt, aki például a Djokovic házaspárnak is adott tanácsokat arra nézve, hogyan működtessék az alapítványukat, hogy a lehető legtöbb pénzt tudják kihozni belőle. A partin azonban valaki látványosan hiányzott: a malajziai botrány egyik kulcsfigurája, a 35 éves Jho Low, aki akkor már évek óta DiCaprio ivócimborája, egy időben pedig szomszédja volt. A malajziai üzletember imádott híres emberek körül legyeskedni, drága ajándékokkal halmozta el Lindsay Lohant és szívesen lógott olyan sztárocskákkal, mint például Paris Hilton. Low 2009-ben lett Razak tanácsadója az 1MDB-nél, és ő mutatta be Azizt Joey McFarlandnek, akivel végül létrehozták A Wall Street farkasát gyártó Red Granite-et. Ő volt az is, akit a Golden Globe-díj átvételekor DiCaprio név szerint megemlített a beszédében, és aki több millió dolláros szerencsejáték-túrára vitte a színészt, ha éppen úgy tartotta kedve.

Riza Aziz, Leonardo DiCaprio és Joey McFarland Fotó: Michael Buckner/AFP

2013-ban, DiCaprio születésnapján Low és McFarland több mint 3 millió dollárt segített összeszedni a színész alapítványának, és ők maguk is rendszeresen drága ajándékokkal halmozták el a férfit. Low-t aztán utolérte a végzete; miután egyre nyilvánvalóbb lett, hogy nemzetközi szinten nyomoznak a sikkasztás ügyében, valószínűleg Tajvanra menekült, aminek nincs kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal.

Aziz, akit most azzal vádolnak, összesen 248 millió dollárt mosott át az alap pénzéből Hollywoodban, minden vádat tagad, és óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. Cége, a Red Granite már korábban megegyezett az amerikai hatóságokkal egy civil polgári perben, de a megegyezés része volt, hogy bűnösségüket nem ismerték el. Leonardo DiCapriót az ügyben soha nem gyanúsították meg semmivel.