Börtön fenyegeti a Monaco vadregényes életű tulajdonosát, a milliárdos penthouse- és műkincsimádó Dimitrij Ribolovljevet

Meccsnapon vették őrizetbe múlt héten az AS Monaco orosz tulajdonosát, az orosz oligarcha Dmitrij Ribolovljevet, aki közel 7 milliárd eurós vagyonával a Forbes listája szerint a 242. leggazdagabb ember a világon.

A tulajdonos hiányát meg is érezte a csapat: Thierry Henry együttese megsemmisítő 4-0-ás vereséget szenvedett otthon az FC Bruges-től, és kiesett a Bajnokok Ligájából. Ribolovljevnek persze van ennél nagyobb baja is most:

az igazságszolgáltatás törvénytelen befolyásolása miatt börtönbüntetéssel fenyegeti a monacói ügyészség egy olyan üggyel kapcsolatban, amiben egyébként is több száz millió eurónyi veszteség érte. Minden idők legsúlyosabb műkereskedelmi csalása magában is érdemes a figyelemre, pláne ha a világ egyik legnagyobb lábon élő milliárdosa a főszereplő. Ribolovljev ráadásul a regényes élettörténetű orosz oligarchák közül is kiemelkedik kacskaringós pályájával: csak 51 éves, de már

ült börtönben gyilkosság vádjával;

övé minden idők legdrágább válópere,

a legdrágább manhattani appartman és a legdrágább penthouse Monacóban;

milliókat keresett Donald Trumpon, még többet minden idők legdrágább festményén;

dokumentáltan szeret oligarchahaverokkal drága jachtokon kurvázni;

és állítólag több testőrrel közlekedik mint a monacói herceg.

Az 1966-ban, Permben született Dmitrij Ribolovljev szüleit követve - későbbi feleségével, Elenával együtt - gyógyszerésznek tanult, a Szovjetunió összeomlása után apjával alternatív gyógyászati segédeszközökkel kereskedtek, majd Moszkvába költöztek, és befektetésekkel kezdtek foglalkozni. Néhány év után a műtrágya-bizniszben találta meg magát, szerencséjét és pénzét.

A kilencvenes évek derekától kezdve építgette a műtrágyagyártó Uralkalit, és ahogy a kálium-karbonát alapú műtrágya ára emelkedett, úgy lett egyre sikeresebb a Perm melletti bányákból termelő megavállalat is.

A legendák szerint már az Uralkalit is alvilági kapcsolatok segítségével tette magáévá: 1996-ban vád alá is helyezték és leültették üzlettársa, Jevgenyij Pantyelejmonov megölétésének vádjával, miután kiderült, hogy ő vásárolta meg a gyilkos által használt fegyvert, amivel a Nyeftyehimik igazgatóját agyonlőtték villája előtt.

Dmitrij Ribolovljev 2006-ban, még az Uralkali élén. Fotó: Sputnik/Sputnik

Válás oligarcha módra

Egy év után kiengedték, egy időre Svájcba költözött, de házassága megromlott; tíz évvel később legalábbis a pereskedés során felesége, Elena Ribolovljeva azt vallotta, hogy Dmitrij zombiként tántorgott ki a sittről. A válás nem csak érzelmi űrt hagyott maga után - Elena ugyanis épp annyira részese volt a birodalomépítésnek mint férje,



és mikor megneszelte, hogy Dmitrij offshore-paradicsomokba készül menekíteni előle a családi ezüstöt, minden idők válóperét zúdította a műtrágyakirály nyakába. Pedig addigra túl voltak pár közös balhén. 2006 őszén a vállalat egyik bereznyiki bányája beomlott, hatalmas víznyelők alakultak ki a településen, több mint 10 ezer embert kellett evakuálni a vállalat mulasztása miatt. Szerencsére a környezetvédelmi miniszter Ribolovljev barátja volt, és véletlenül az Uralkali egyik partnercége készítette el a katasztrófa-jelentést, így az ügyet hamar lezárták. Ribolovljev kitűnően feküdt kormánykörökben, több Dmitrij Medvegyev által elnökölt állami bizottságnak is tagja volt.

2008-ban fordult a kocka: az egykori KGB-s Igor Szecsin, a Rosznyeft egyik vezetője, Putyin sokadik jobbkeze megerősödött a Kremlben, és úgy döntött, leszámol a riválisával. Újranyitották a bereznyiki vizsgálatot, és a hatóságok szabályosan elüldözték az országból Ribolovljevet.

Az Uralkali 300 millió dollárnyi büntetést kapott, Ribolovljev inkább kiszállt a műtrágyából, és 6,5 milliárd dollárra becsült összegért eladta a céget az „orosz Gatsbyként” emlegetett aranykitermelő-oligarcha Szulejman Kerimovnak (akit egyébként szintén nemrég kapcsoltak le a francia Riviérán adócsalás gyanújával).

A Maison de L'Amitie Palm Beachen. Fotó: Wikimedia Commons

A műtrágyából irgalmatlan vagyonnal kiszállt mágnás igazi trófeavadásznak csapott fel a nemzetközi luxusingatlan-piacon:



95 millió dollárt fizetett Donald Trump Palm Beach-i villájáért, a Maison de L'Amitie-ért;

88 millió dolláért megvette Manhattan legdrágább appartmanját a az ex-Citibank elnök Sandy Weilltől,

hozzá egy 7 hektáros villát Hawaii-on Will Smith-től 20 millió dollárért;

egy lányához kötődő offshore-cégen keresztül 150 millió dolláért az Onassis-családtól megvett két Görögország mellett fekvő szigetet, Spartit és a Skorpió-szigetet;



több 100 millió eurós nagyságrendben vásárolt festményeket Yves Bouvier sváci műkereskedőtől;

300 millió dollárt fizetett a híres Belle Époque penthouse-ért a monacói Port Hercule felett. Jelenleg is itt lakik:

Ebben az időszakban Ribolovljev több interjúban is azt hangsúlyozta, hogy az ingatlanok befektetésként szolgálnak, de

pechére Elena jogászai meggyőzően érveltek amellett, hogy a férj nem Szecsin miatt adta hirtelen offshore-ba a családi ezüstöt, hanem hogy minél olcsóbban megússza a válást. Felesége egy szilveszteri partin tudatta férjével, hogy számláit befagyasztották, és a világ pénzét fogja kiperelni belőle. Szép per volt: Elena dokumentumokkal bizonyította, hogy férje milyen szívesen múlatta szabadidejét kurvákkal és oligarcha-kollégákkal adriai jachtok fedélzetein.

Elena Ribolovljeva a Daily Newsban. Fotó: CBS youtube /screenshot

Ribolovljev ügyvédei úgy próbálták kimenteni a vagyont, hogy olyan alapokhoz utalták az ingatlanokat, amikhez formálisan csak lányaiknak volt hozzáférésük. Elena jogászai pont erre mentek rá, és addig járták a bíróságokat, amíg az egyik ki nem mondta, hogy előle menekítik a pénzt.

2014-ben egy svájci bíróság 4,5 milliárd dollár kártérítést ítélt meg a feleségnek, és ezt ugyan később 600 millióra mérsékelték, az asszony állítólag peren kívül kapott még mellé némi további vígaszdíjat.



1 milliárd eurós per egy gigantikus műkincsbalhé miatt

A Maison de L'Amitie hozta meg Ribolovljev számára a világhírt. Trump 41 millió dollárt fizetett ezért a a Palm Beach-i birtokért 2004-ben, és gyanúsan busás 54 millió dolláros profittal szabadult tőle; állítólag

nagyon boldog volt, amikor 2008-ban ő lett az első amerikai mágnás, aki kilenc számjegyű összegért (100 millió dollárért) adott tovább egy ingatlant. Trump jól keresett a bizniszen, de összességében mégis az orosz jött ki jobban: miután három részre parcellázta a birtokot, Ribolovljev két telek után 71 millió dollárt zsebelt be, és ha a harmadikat is sikerül eladnia, 18 milliós plusszal zárhatja az üzletet.

Trumpnak viszont ma már fájhat a feje az üzlet miatt, mivel 2017 nyarán Robert Mueller különleges ügyész az elnök orosz kapcsolatai miatt zajló nyomozásban vizsgálatot indított a Maison de L'Amitie ügyében is, miután pénzmosást gyanítanak Ribolovljev 2008-as villavásárlása mögött.

Dmitrij Ribolovljev és lánya, Ekatyerina Ribolovljeva a II. Lajos stadionban, Monte Carlóban. Fotó: PHILIPPE MERLE/AFP

Ribolovjlev végül Monacóban találta meg számításait. 2011-ben fillérekért bevásárolta magát az akkor épp másodosztályban vergődő hercegségi csapatba, két év alatt alaposan megerősítette a keretet, több mint 180 millió eurót költött olyan sztárokra, mint Radamel Falcao, James Rodriguez vagy Ricardo Carvalho. Hamar feltalálta magát ezen a piacon is: a Football Leaks 2016-ban kiszivárgott iratai szerint több játékos – köztük például a brazil Fabinho – árát is manipulálta azáltal, hogy megosztotta játékjogaikat a klub és egy általa kezelt ciprusi offshore cég között.

Közben kifejezetten bensőséges viszonyt alakított ki II. Albert monacói herceggel, széles kapcsolati hálót épített Monte Carlóban, és

úgy tűnt, az adóparadicsom legtetején, a 300 millió dolláros Belle Époque teraszán, hétvégente a II. Lajos stadion VIP-páholyában végre nyugalomra lel. Ekkor pörögtek fel az események csak igazán. Ribolovljev megszállottja a műkincseknek, 2003 óta összesen 2 milliárd euró értékben vásárolt Renoir, Klimt, Picasso, van Gogh-, Rothko-, Leonardo da Vinci- és El Greco-festményeket a svájci Yves Bouvier műkereskedőtől. Miután 2013-ban több hatóság is nyomozást indított Bouvier ellen, az orosz emberei mélyebben belenéztek a könyvekbe, és azt találták, hogy a svájci díler tíz éven keresztül nagyon csúnyán, 1 milliárd euróval vágta át Ribolovljevet. Az orosz valóságos hajtóvadászatot indított.

A luxus-műkereskedelem jellemzően közvetítőkön keresztül zajlik, eladó és vevő ritkán találkoznak személyesen. Ribolovljev abban a hitben élt, hogy Bouvier ügynökként jutalékért dolgozik neki, valójában a svájci volt a képek tulajdonosa, és őrült felárral adta tovább a festményeket. Szingapúrban, Svájcban, Hong Kongban és Monacóban is pert indított ellene.

A nagypályás műkincskufár, Yves Bouvier. Fotó: Wikipedia

És miközben azért perelt, mert átverték, Ribolovjev ugyanúgy, sőt még nagyobb tétekben seftelt tovább. Miután 175 millió dolláért megvette, 450 millió dollárért eladta a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi című festményt. A Christie's aukciósház szerint Abu-Dzabi kultúráért és turizmusért felelős osztálya volt a vevő, de utólag nagyon kiakadtak, mivel a képről most augusztusban egy szakértői csoport megállapította, hogy valószínűleg mégsem Da Vinci műve. Emiatt aztán az amerikai ügyészség végül vissza is dobta a feljelentését Bouvier ellen.

Az igazi attakra hazai pályán került sor. A monacói hatóságok 2015-ben Ribolovljev feljelentésére őrizetbe vették Bouvier-t a csalással összefüggésben, ám nem sokkal később kitudódott, hogy az orosz komoly erőket és sok kapcsolatot mozgatott meg annak érdekében, hogy végre eredményes legyen a nyomozás.

A Times SMS-ekre és egyéb üzenetekre hivatkozva arról írt, hogy Ribolovljev ügyvédei kapcsolatban álltak, pénzzel, ajándékokkal, meccsjegyekkel vesztegettek meg vezető nyomozókat Monacóban.

Később kiderült, hogy Ribolovljev a monacói igazságügyminiszter Philippe Narminóra is nyomást gyakorolt az ügyben. Narmino 2017-ben lemondott a posztjáról, miután nyilvánosságra került, hogy elfogadott Ribolovljevtől egy meghívást egy helikopteres sítúrára. Most azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatain, befolyásán és pénzén keresztül megpróbálta befolyásolni a nyomozást annak érdekében, hogy Bouvier-t lecsukják és fizessen.

Ribolovljevet november 6-án vitték be a Belle Époque-ból kihallgatásra. Egy napig tartották benn, jelenleg Moszkvában tartózkodik.