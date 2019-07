Komolyan vizsgálják, hogy az amerikai hadsereg félrement kísérlete okozta-e a Lyme-kór elterjedését

Nem kizárt, hogy a Lyme-kór elterjedését a hadsereg egy félrement kísérlete okozta - legalábbis ezt a teóriát vizsgáltatná ki az amerikai képviselőház. A nyomozás során arra keresik a választ, vajon a Pentagon szándékosan fertőzte-e meg a kullancsokat és más rovarokat, hogy ezzel biofegyverré változtassa őket - írja a Guardian.

A képviselőház egy republikánus képviselő, Chris Smith javaslatára rendelte el a nyomozást, melyben azt vizsgálják, vajon az Egyesült Államok „kísérletezett-e 1950 és 1975 között kullancsokkal és más rovarokkal, hogy azokat biológiai fegyverként használhassa”. Azt is tudni szeretnék, mekkora volt a kísérlet hatóköre és hogy „vajon egy ilyen kísérletben használt kullancsok vagy rovarok kijuthattak-e a laboratóriumból akár véletlenül akár szándékosan”.

Smith azért kérte a vizsgálatot, mert elolvasott egy csomó cikket és könyvet a témában. Ezekben azt sugallták, volt ilyen kísérlet olyan kormányzati intézetekben, mint a marylandi Fort Detrick és a New York állambeli Plum Island. Májusban jelent meg a Stanford egyetem tudományos írója, Kris Newby könyve, aki maga is átesett a Lyme-kóron. Ő is feszegeti a kérdést, vajon a kísérletnek köze lehetett-e a Lyme-kór hirtelen elterjedéséhez, ami jelenleg minden évben 400 ezer amerikait érint.

A Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons című könyvben a szerző idézi Willy Burgdorfert, a Lyme-kórt okozó baktérium, a Borrelia Burgdorferin felfedezőjét, aki szintén azt állította, hogy egy kísérlet ment félre. Burdorfer, aki 2014-ben halt meg, biofegyver-kutatókét dolgozott az amerikai hadseregnek, és saját elmondása szerint az volt a feladata, hogy kullancsokat bolhákat, szúnyogokat és más vérszívó rovarokat tenyésszen, és fertőzze meg őket olyan patogénekkel, melyek az emberi betegségeket okozzák. A könyv szerint volt egy olyan program, hogy a fegyverré változtatott bogarakat a levegőből szórják szét, és hogy a nem fertőzött rovarokat lakott területen engedjék el, hogy figyelemmel kísérhessék, hogyan terjednek. Ez azt sugallja, simán megtörténhetett, hogy a kísérlet félrement, és ennek köszönhető a kullancsok és a Lyme-kór járványszerű, hirtelen elterjedése.