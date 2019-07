A szombati zápor a Fővám téri aluljáróba kergette az embereket a Szabadság hídról, erre óriási bulit csaptak a metróban

Jól feltalálták magukat a szombat este a Szabadság hídon lazulók, miután lecsapott rájuk az eső.



“Elkapott minket az eső, miközben a Szabadság-hídon élveztük a szombat estét. A vihar elő a fővám téri 4-es metró aluljáróba menekültünk, ahol szenzációs rögtönzött koncertet varázsoltak Oláh Marcell és ismerősei. Az eseményen 300-nál is többen voltak.”

- írta nekünk Kristóf, aki klassz fotókon is rögzítette az eseményt.

Vagyis az esőben elhagyott hidat:

Fotó: Pelikán Kristóf

A spontán aluljárókoncertet:



Fotó: Pelikán Kristóf

Ahol kapitány volt a buli:



Fotó: Pelikán Kristóf

És dőlt a lé:



Fotó: Pelikán Kristóf

De volt persze olyan is, aki videózott is, mint Szabó Katalin, így mi is élvezhetjük a spontán Wonderwallt dobozgitáron és valami fúvós izén: