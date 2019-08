A török oktatási minisztérium büszkén jelentette be 301878 könyv megsemmisítését

301878 könyvet kobzott el és semmisített meg a 2016-os puccskísérlet óta a török kormány, számolt be a múlt héten az ország oktatási minisztere, Ziya Selçuk. A török állam a sikertelen puccs után a puccsisták szellemi vezérének kikiáltott Fethullah Gülenhez köthető könyvek ellen hirdetett háborút. Az Egyesült Államokban élő Gülen - aki egykor Erdogan szövetségese volt - tagadja, hogy köze lett volna a puccshoz.

Az iskolákból, könyvtárakból elkobzott könyveket elégetik, erről a Kronos27 híroldal képeket is közölt.

És hogy mi számít gülenista irodalomnak? A Turkey Purge nevű weboldal szerint, amit állításuk szerint az elnyomó rezsimtől szenvedő törökök érdekében felszólaló fiatal újságírók üzemeltetnek, az egyik megsemmisítésre ítélt könyv egy matematika-gyakorlófüzet volt. Ez azért lett gülenistának minősítve, mert az egyik feladatban F és G pontok között kellett vonalat húzni, márpedig az mi más lenne, mint Fethullah Gülen monogramja. 2016 decemberében egy másik iskolai munkafüzet is hasonló sorsra jutott, 1,8 millió példányt zúztak be belőle és nyomtattak újra úgy, hogy már kihagyták belőle a Pennsylvania kifejezést. Pennsylvania egy amerikai állam, említése azért minősül gülenizmusnak, mert Gülen most ott él. (Via The Guardian)