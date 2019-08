Több ponton is eltörhetett a cellájában holtan talált Jeffrey Epstein nyaka

A Washington Post két egymástól független forrásra utalva azt írja, hogy a boncolás szerint több ponton is eltört a rejtélyes körülmények között elhunyt milliárdos Jeffrey Epstein nyaka.

A gyerekprostitúcióval és emberkereskedelemmel vádolt Epstein holtestét múlt pénteken találták meg manhattani cellájában. Az első hírek szerint és a városi rendőrség hivatalos közlése szerint öngyilkos lett, de már másnap vad összeesküvés-teóriák kezdtek keringeni a haláleset körülményeiről.

Jeffrey Epstein 2019 július 10-én Fotó: Florida Department of Law Enforcement/AFP

Elsősorban azért, mert a 66 éves Epstein valamivel több mint két héttel korábban már megkísérelt egy öngyilkosságot. Ezután szigorú megfigyelés alá helyezték, elkerülendő az újabb öngyilkossági kísérletet, ám szombaton kiderült, hogy ezt a megfigyelést július végén felfüggesztették. És azért is, mert mint kiderült, Epsteinnek egészen magas beosztású ügyfelei is lehettek a nagy pártok politikusai között, és ők is érintettek lehetnek a szexbotrányban. Donald Trump amerikai elnök is terjesztett olyan posztokat, amik például a Clinton-család lehetséges felelősségét pedzegették.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) azonnal megkezdte a nyomozást Epstein halála körülményeinek feltárására.

William Barr igazságügyi miniszter elismerte, hogy komoly szabálytalanságok történtek a manhattani fogdában, ahonnan két, az eset idején szolgálatban lévő őrt fel is függesztettek.



A boncolás után közvetlenül a kijelölt igazságügyi szakértő, Barbara Sampson azt közölte, hogy több időre van szükség a halál okának megállapításához. A boncoláson részt vett Epstein ügyvédjeinek kérésére részt vett dr. Michael Baden magánorvos, patológus is.

A Washington Post forrásai szerint azt már lehet állítani, hogy Epstein halálát több nyaki csont törése okozta, ezek egyike a nyelvcsont volt, ami az ádámcsutka mellett helyezkedik el; és amely csont valóban gyakran eltörik olyan esetekben, amikor valaki felakasztja magát, különösen idősebb férfiak esetében.

A lap szakértő forrásai szerint ugyanakkor ebből önmagában még nem következik, hogy bizonyosan öngyilkosság történt; a nyelvcsont törése gyakori például a fojtogatásos gyilkosságok esetében is. (Washington Post)