Gyógyszerhiány, üzemanyaghiány, élelmiszerhiány, és a Times szerint ez még csak nem is a vészforgatókönyv

Élelmiszerből, üzemanyagból és gyógyszerekből is súlyos hiány alakulhat ki az év végére Nagy-Britanniában, ha az ország Boris Johnson miniszterelnök bejelentett tervei szerint valóban egyezség nélkül hagyja el az Európai Uniót idén október végén. A londoni Times vasárnapi kiadásának birtokába került, "hivatalosan bizalmas" jelzetű titkos kormányzati forgatókönyv alapján állítja ezt.

A lap birtokába került bizalmas irat, a Citromsármány-művelet kódnevű dosszié szerint a jelenleg Nagy-Britannia és Európa között közlekedő kamionok "akár 85 százaléka" sincs felkészítve a kötelező vámellenőrzés újbóli bevezetésére. Számításaik szerint akár három hónapig is eltarthat, mire valamennyire helyreállhat az áruforgalom Nagy-Britannia és a kontinens között.

Michael Gove Brexit-ügyi miniszter a dosszié kiszivárgása után sietve megjegyezte, hogy az csupán egy vészforgatókönyv - a kormány hivatalosan nem reagált, mondván nem reagál kiszivárogtatásokra. A lap szerint ez amúgy nem igaz, mert bár létezik vészforgatókönyv is, de az nem a Citromsármány-művelet nevet viseli, hanem Fekete hattyúnak hívják. Gove erre epésen megjegyezte, hogy a Fekete hattyú egy balettosról szóló film.

Az energetikai miniszter, Kwasi Kwarteng szintén állítja, hogy a Timesban bemutatott terv valójában csak vészfogatókönyv. "Fel kell készülnünk az egyezség nélküli kilépésre. Teljes mértékben fel leszünk készülve erre" - mondta, miközben arról beszélt, hogy valójában csak félelmet próbálnak kelteni egyesek a britekben a közelgő kilépés miatt.

Mondjuk a félelem talán nem alaptalan, különös tekintettel arra, hogy Boris Johnson most éppen új alkuért házal Brüsszelben, pedig ott már elődjének is megmondták, hogy van már alku - csak hát azt a brit parlament már háromszor elvetette. Az európai vezetés ennek ellenére már Theresa Maynek is csak azt tudta mondani, hogy vagy ezt az alkut fogadják el, vagy mennek alku nélkül. Ehhez képest Johnson most azzal készül Brüsszelbe, hogy megmondja Emmanuel Macron francia elnöknek és Angela Merkel német kancellárnak, hogy a brit parlament nem fogja tudni megakadályozni az alku nélküli kilépést.

Erre elvben amúgy lenne lehetősége a parlamentnek, de Nagy-Britanniában éppen némi alkotmányos válság van kibontakozóban amiatt, hogy Johnson a jelek szerint nem hajlandó összehívni szeptember előtt a törvényhozást, így annak alig maradna ideje bármiről tárgyalni. Már ha fel nem oszlatják addig, mert erre is van esély. Az ellenzéki Munkáspárt elnöke, Jeremy Corbyn például még várhatóan ma bejelenti, hogy mostantól mindent megtesz az alku nélküli Brexit elkerüléséért, beleértve akár azt is, hogy előrehozott választást erőszakoljon ki.

Ehhez bizalmatlansági indítványt kell benyújtania, amihez többségi támogatást kell szereznie. Ha ez sikerül, akkor két módja is lehet az előrehozott választások kiírásának. A könnyebbik az, ha 14 napon át meg tudják akadályozni egy új kormány megalakítását, ez esetben automatikusan ki kell írni a választást. Corbyn azonban inkább arra készül, hogy ideiglenesen ő maga szerezze meg a miniszterelnökséget, elhalassza a kilépés dátumát és csak azután írjon ki új választást. (via The New York Times, BBC)