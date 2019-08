Lovagkeresztet kapott a bátonyterenyei polgármester, aki azzal fenyegette meg ellenfeleit, hogy mindenkinek az előéletéből be van tárazva és azokat megoszthatja ál-Facebook fiókokon

Végre megjelent a Magyar Közlönyben az augusztus 20-i állami kitüntetések teljes listája. Van benne pár érdekesség, például friss kitüntetett Szabados Ákos, aki 17 évig MSZP-sként, majd 4 négy évig függetlenként irányította Pesterzsébetet, de a mostani választásoknak már a Fidesz támogatásával fut neki.

Lovagkeresztet kapott Bátonyterenye polgármestere, Nagy-Majdon József is. A fideszes városvezető legerősebb közéleti szereplése az volt, amiben elég szépen bemutatta, hogyan is kell elképzelni a Fidesz finomra hangolt Facebook politizálását. Nagy-Majdon még 2016-ban keveredett vitába a helyi ellenzékével arról, hogy miért tervez mégis a Belügyminisztérium börtönt a településre, ha az ötletből a helyiek nyomására egy évvel korábban kénytelen volt kitáncolni a polgármester, a képviselőtestület pedig visszavonta Bátonyterenye jelentkezését a börtönhelyszín pályázaton.

Nagy-Majdon tartott egy sajtótájékoztatót, amit egy az egyben leadott a helyi tévé. Előbb azt állította, hogy - bár szerinte a településnek jót tett volna egy börtön befogadása, mert az munkahelyeket hozott volna létre és növelte volna a közbiztonságot - nem tudott arról, hogy a kormány továbbra is helyszínként számol Bátonyterenyével. Aztán láthatóan felindultan elkezdte sorolni, hogy ki mindenkivel van problémája. Mindezt úgy, hogy közölte: nem akar neveket mondani, majd nekifogott a felsorolásnak:

Aztán jött az erősebb rész, amit úgy vezetett át, hogy őt leginkább a jobbikos Cseresznyés István szereplése zavarja. „Ha gondolják, belemehetünk személyeskedésbe, ha gondolják, kezdhetjük az adok-kapokot” - vezeti fel, majd fel is vázolja, hogy nézne ki mindez:

„Higgyék el, hogy én is be vagyok tárazva minden egyes ember előéletével kapcsolatban. Ha gondolják, nagyon szívesen beleállhatunk. Ha kell, akkor vannak ál-Facebook fiókjaink, úgy, ahogy nekik is vannak, és nagyon szívesen beleállhatunk, bár én jobban szeretem, ha az arcomat is adom hozzá. Ha gondolják, égessük fel a várost.”

Olyan ál-Facebook oldalakat, amilyenekről Nagy-Majdon beszélt, valóban előszeretettel használnak a magyar politikában, a Fidesz kifejezetten összehangoltan zúdít ezeken olyan tartalmakat, amiket névvel még a pártnak vagy politikusainak is kínos lenne.

Nagy-Majdont természetesen nem az őszinte szavakért jutalmazta Orbán javaslatára a köztársasági elnök, az indokolásban a Bátonyterenyéért végzett munkája szerepel.

Nagy-Majdonnak volt korábban konfliktusa a település alpolgármesterével, Horváth Tiborral. A szintén fideszes Horváth húzta a rövidebbet, leváltották. Horváth ekkor arról is panaszkodott, purhabot fújtak a lakásánál parkoló hivatali autója kipufogójába, aztán felgyújtották a méhkaptárait. A tűzvizsgálat szerint szándékos gyújtogatás történt, ezért rendőrségi feljelentést tett.

Kitüntetést kapott Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere is. Ő volt az, aki felkarolta három magánszemély ötletét, hogy legyen a településen szobra Horthy Miklósnak. Már korábban is gondoltak azon, hogy közterületet nevezzenek el a volt kormányzóról, Somogyi szerint már akkor kiderült, hogy azt nem tiltja semmi, így a szoborállításnak sincs akadálya. „A magyar vagy nemzetközi jog szerint Horthy Miklós semmiképpen sem háborús bűnös, sőt még eljárás sem indult ellene. Vélhetően ezért sincs rajta a tiltott listán. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a három magánszemély kérelmét” - mondta a 2017 áprilisi testületi ülésen a polgármester. A következő ülésen már arról beszélt, hogy országos médianyomás nehezedik rájuk, politikai téma lett a szobor, ami még mindegy is lenne, mert „három perkátai polgárnak a felajánlása az számunkra fontosabb, mint az országos médiának a véleménye”. De aztán helyben is tiltakozás kezdődött, a megosztottság miatt pedig inkább visszaléptek. A polgármester azt is írta, hogy „rajtam, mint Fidesz-KDNP mezt viselő településvezetőn és megyei politikuson keresztül országos politikusok és a miniszterelnök támadása történt meg, azon célból, hogy a rájuk süssék az idegenellenesség bélyegét”. Arról, hogy Orbán korábban a Parlamentben ellenezte Horthy-szobrok állítását, azt írta, hogy erről nem tudott. Plasztikus képpel leírva mindezt: „ő az európai Bajnokok Ligájában meghatározó játékos, míg én a megye háromban játszogatok, és amely stratégia, tudás, ismeret az ő szintjén már évek, évtizedek óta rutinszerű, az a legalsóbb szintekre csak lassan csorog le. Sajnos ez a pillanatokig fennálló látszólagos ellentmondás az én ismereteim hiánya, a rutintalanságom és a naivságom miatt állhatott fenn, nem pedig szándékosan”.



A szobor talapzata elkészült, hogy ne álljon üresen, megszavaztatták az embereket, milyen alkotás kerüljön a helyére. Szent István nyert, a Turul lemaradt, Horthy-ról nem lehetett szavazni.

További érdekességek a kitüntetési listán:

Búcsúkitüntetést kapott Puskás Tivadar szombathelyi polgármester, akinek a nevéhez az a bravúr kötődik, hogy az irányítása alatt a városi közgyűlésben a Fidesz elveszítette a többségét.

Nagykeresztet kapott a rendszerváltásban betöltött szerepéért Lezsák Sándor, a parlament alelnöke.

Kitüntetést vett át Csizmadia Ervin politológus is.

Ott van a listán George Friedman, a Statfor, majd a Geopolitical Futures intézmény alapítója.

Korábban megírtuk, hogy augusztus 20-a alkalmából Áder János kitüntette a putnoki polgármestert, aki arra figyelmeztette kollégáit, hogy ha nem a fideszes jelölt nyer, „akkor bizony szopni fogunk”, és a gyulai polgármestert is, akit nemrég jelentett fel Orbán Viktornál a korábbi, szintén fideszes alpolgármester.

És kitüntetést kapott Érd buzizó, városvezetőként is a Fidesznek kampányoló, ezért jogerősen is pénzbüntetésre ítélt polgármestere, T. Mészáros András is.