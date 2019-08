Már a kampánystart előtt megjelent a gagyi bulvárpropaganda a VIII. kerületben

Bár az önkormányzati választás előtti kampány hivatalosan csak augusztus 24-én indul, a VIII. kerületi postaládákat már napokkal ezelőtt teletömték a Fidesznek kampányoló, Józsefvárosi Korzó nevű ingyenes lappal, ami legutóbb épp a tavalyi polgármester-választás előtt jelent meg a kerületben.

Mivel idén az újságot már impresszummal együtt terjesztik, kiderült, hogy azt tényleg az a Zachár Attila adta ki, aki korábban a saját pénzéből helyezett ki óriási ledfalakat a Belvárosban, hogy kormányzati hirdetéseket futtasson rajtuk. Ugyanakkor piaci hirdetések ebben a számban sem kaptak helyet, így továbbra sem tudni, miért érte meg a kiadónak a VIII. kerületben is terjeszkedni.

Rögtön az első oldalon egy galéria mutatja be a sportos polgármestert Fotó: Józsefvárosi Korzó

A mostani számban Sára Botond polgármester kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, mennyire szeret focizni, de néha azért az edzőterembe is lejár. És miközben összesen 12 fényképen nézegethetjük a fideszes polgármestert focizás, gyúrás jutalomosztás vagy kukaszerelés közben, addig az ellenzék közös jelöltje, Pikó András csak egy karikatúrán tudott bekerülni a lapba.



Fotó: Józsefvárosi Korzó

A közéleti magazinként megjelenő kiadvány egyedül az áfacsalással vádolt Berki Krisztián indulását vette komolyan, aki állítása szerint azért indul a főpolgármesteri székért, mert úgy látja: „az ellenzék kapálózása sehova sem vezet”. Ugyanakkor a jelenlegi városvezetést valamiért már nem piszkálta. Mindenesetre a bejelentkezése óta az ATV és a kormánymédia különböző lerakatai is előszeretettel mutogatják úgy a celebet, mintha valódi ellenzéki jelölt lenne és ellenzéki szavazók állnának mögötte.

Csak Berki Krisztiánnak sikerült érdemben bekerülnie Fotó: Józsefvárosi Korzó

A Korzó lokális vonalon is erős: beszámol a polgárőrök kitüntetéséről, a volt pályaudvar helyére tervezett strandról és a társasházaknak kínált térfigyelő kamerákról is. De egy külön rovatot áldoztak arra is, hogy kertészkedés, lekvárfőzés vagy kirándulás közben mutassák be a helyi képviselőket. Igaz, erre az oldalra is csak fideszesek kerültek, még ha ezt a részletet a kiadvány nagyvonalúan el is hallgatja:



Fotó: Józsefvárosi Korzó

És miközben arról olvashatunk, hogy a VIII. kerületben javult a közbiztonság, a Korzó olvasói arról is értesülhetnek, hogy ezzel párhuzamosan Nyugat-Európában pedig elszabadult a pokol a migránsok miatt.

Nógrádi György szakért Fotó: Józsefvárosi Korzó

Fotó: Józsefvárosi Korzó

Ugyanakkor a direkt politikai tartalmak mellett a Józsefvárosi Korzó leginkább egy kormánykompatibilis bulvárlapként igyekszik megjelenni, amiben magyar sztárpárok vallanak a gyerekvállalásról, Kovács Lázár pedig elmondja, hogy Spanyolország helyett inkább itthon dolgozik, mert győzött a honvágya.

De például a közelmúltban térdműtéten átesett Nagy Feró már komolyabb hangnemre váltott, és elmesélte, milyen kellemesen csalódott a magyar egészségügyben. Idézik azt a demokráciaelméleti meglátását is, miszerint „a Fidesz megteheti, hogy egy-egy döntés előtt nem egyeztet senkivel, hiszen a kétharmaduk erre is feljogosítja őket”. És egyébként is Orbán Viktor a legtehetségesebb politikus.



Fotó: Józsefvárosi Korzó

Azért is különös, hogy Zachár Attila lapja már a kampány előtt a józsefvárosi városvezetés segítségére sietett, mert egyébként a kerület hivatalos lapját, a Józsefvárost sem lehet azzal vádolni, hogy az ellenzéknek kampányolna. Májusban a Fővárosi Választási Bizottság el is marasztalta a lapot, mivel kizárólag Kocsis Máté véleményét közölte az EP-választásokkal kapcsolatban. Az önkormányzati lap főszerkesztője az augusztusi számban üzent a megjelenést kérő ellenzéki pártoknak, hogy „a Józsefváros újság a mostani választási kampányban sem biztosít egyetlen politikai párt vagy jelölőszervezet számára sem fizetett hirdetési felületet, ugyanakkor a jelöltek bemutatására lehetőséget adunk”. Csakhogy az utóbbira nem igazán volt még példa.

A tavaly nyári időközi polgármester-választáson ugyanebben a lapban az ellenzéki pártok által támogatott, független Győri Péter egyszer sem szólalhatott meg. A nevét is csak akkor említették, amikor lehozták a Helyi Választási Bizottság közleményét a választásról, vagy amikor az egyik lapszámban Kocsis Máté hosszan sorolja miért tartja alkalmatlannak. A szintén függetlenként induló Pintér Attila is csak akkor kapott szót, amikor a választások után bejelentette, hogy kilép a Jobbikból.