Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte a bűnösségét a bíróság előtt az áfacsalási ügyben

Elismerte a bűnösségét Kuna Tibor a Fővárosi Törvényszéken kedden kora délután a mások mellett ellen is folyó áfacsalási ügy előkészítő tárgyalásán. A kormány kedvenc PR-os vállalkozóját azzal vádolja az ügyészség, hogy cégeivel 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be, és ezzel 52 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Kunára 2 év 5 évre felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Az ügyészek bíróságon tett nyilatkozata szerint a vállalkozó az eljárás kezdete óta kifizette az általa a költségvetésnek okozott kárt. Kuna büntetéséről még nem született döntés.

Az óriás áfacsalási ügy előkészítő tárgyalása a héten kezdődött a Fővárosi Törvényszéken. Összesen 60-nál is több vádlott van, ők az ügyvédeikkel együtt csurig töltötték a bíróság Fő utcai épületének legnagyobb tárgyalóját.

Az ügy főszereplője nem Kuna Tibor, az elsőrendű vádlott V. Attila, aki az ügyészség szerint a társaival együtt olyan bűnszervezet működtetett, amitől számlákat lehetett vásárolni. A bűnszervezet vezetői közül senki sem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson.

Az ügyészség klasszikus számlagyárként írta le a szervezet működését, ahol jutalékért lehetett fiktív számlákat vásárolni. A kiállított számla ÁFA-ját a vevő levonhatta a könyveiben, a számlán szereplő összeget pedig a jutalékkal csökkentve visszakapta a bűnszervezettől. A fiktív számlák után az ÁFÁ-t jellemzően soha nem fizették be a költségvetésbe, azt a bűnszervezetben közreműködő vállalkozások tovább számlázgatták egymás között.

Kuna nem a számlagyárat működtető bűnszervezet tagjaként, hanem "vásárlóként" szerepel az ügyben. A per másik ismert vádlottja Berki Krisztián médiaszemélyiség, aki szintén vásárló volt. A mai tárgyaláson ő is elismerte a bűnösségét, rá egy év felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Azért kevesebbet, mint Kunára, mert Berki jóval kevesebb kamuszámlát fogadott be, és így ő "csak" 7,6 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Kunát 2016 végén hallgatták ki gyanúsítottként az ügyben, akkor panasszal élt a gyanúsítás ellen, és azt állította a nyomozóknak, hogy nem követte el, amivel vádolják. Kuna tavaly márciusban, amikor először írtunk az ügyéről, azt mondta a 444-nek, hogy

„minden számlájuk mögött valós gazdasági teljesítmény áll.”

Kuna a mostani tárgyalás után nem akart nyilatkozni a 444-nek.

Felsorolni is nehéz az állami megbízásokat

Kuna pr-os és kommunikációs cégeinek összes állami megbízását szinte fel sem lehet sorolni, annyit kaptak az elmúlt években. A teljesség igénye nélkül ők

Ezeknek az állami megbízásoknak egy részét már azután nyerték el, hogy Kunát 2016-ban gyanúsítottként hallgatták ki az adónyomozók.

A pénzeső hivatalosan 2018 nyarán állt el, amikor a kormány PR és marketing kiadásait kezelő, Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Ügynökség kirúgta Kuna cégeit a közbeszerzésekből, névleg egyébként a Kuna ellen folyó büntetőügytől függetlenül.

Isten VIP-je

Kuna azon kívül, hogy pénzben kifejezve a NER egyik legnagyobb nyertese volt az elmúlt években, elég színes figurája is a rendszernek. 2015-ben egy vallási rendezvényen beszélt arról, hogy milyen szerepe van Istennek az ő sikereiben (nagyon nagy), sőt a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozását egyenesen biblia jelenésként írta le. Év végén egy szakmai fórumon ugyanő arról beszélt, hogy

„azért indulnak kevesen a[z állami kommunikációs] közbeszerzéseken, mert ez kemény meló”.



A sok munka mellett azért maradt ideje a kikapcsolódásra is, mikor fehér ingeben, mikor pufidzsekiben, de mindig ott volt, amikor a fideszes elit kivonult a nyilvánosság elé.

Kuna kanyargós utat járt be a NER csúcsáig. 2015-ben róla írt portrénkból kiderül, hogy fideszes kabinettitkárból hogyan lett előbb Szijjártó Péter barátja, aztán 2014 után miként került Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter közelébe. Egyes értelmezések szerint Sesztákkal viszont nem tett jó lóra, mikor a fejlesztési miniszter kiesett a pikszisből Orbánnál, azzal Kuna pozíciói is gyengültek.

A vállalkozó 2018-ban, az ellene folyó büntetőügy nyilvánosságra kerülése, és a cégeinek NKH-s kirúgása után, egy vallási rendezvényen többek között arról beszélt, hogy

„Nagyon szükség volt az életembe', hogy Isten két kiadós, nagy pofonnal a helyére rakjon. Tehát, ha néha ilyen öblös a hangom, az azért van, mert egy nagy hal, a cet gyomrából beszélek hozzátok, mert még mindig ott vagyok, de Isten az, aki eltervezte az én kiköpetésemet, és soha életemben nem voltam még ilyen jól.”



Az ellene indult eljárás kezdete óta egy olyan húzása biztosan volt, amire jó szemmel nézhettek a legmagasabb politikai körökben is: Kunáék közreműködtek a 78 éves amerikai akciósztár, Chuck Norris budapesti látogatásának szervezésében, a színésszel pedig maga Orbán Viktor miniszterelnök is találkozott.