Ez lehet a sorozatgyilkosok aranykora

A hivatalos statisztikák szerint egyre kevesebb a sorozatgyilkos az Egyesült Államokban.

De ugyanezen statisztikák szerint egyre kevesebb gyilkosságot sikerül felderíteni.

A jelen állás szerint 10 gyilkosból 4 megússza.

A szakértők szerint ez alapján akár 4000 aktív sorozatgyilkos élhet szabadon az USA-ban.

Köztük aránytalanul sokan dolgozhatnak kamionosként, mert az a szakma remek álca, és sok lehetőséget is kínál a gyilkolásra.

Ha elkezdjük felsorolni a történelem nagy sorozatgyilkosait, elsősorban a 70-80-as években aktív gyilkosok, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Sam fia David Berkowitz neve ugrik be. Ha a hatóságok adatközlésére hagyatkozunk, az is megerősítheti a hitet, hogy ténylegesen a hetvenes-nyolcvanas évek voltak az aranyidők a sorozatgyilkosoknak: az FBI statisztikái szerint a sorozatgyilkosok - vagyis azok a gyilkosok, akik legalább két, egymástól térben és időben elkülönülő gyilkosságot követtek el, gyakran pszichológiai indíttatásból és szadista-szexuális motivációval - most már a gyilkosságok kevesebb mint egy százalékáért felelnek.

Mindez logikusan hangzik, a nyolcvanas évek óta nagyot változott a társadalom is. Eltűntek a stopposok, a gyerekeket 18 éves korukig fuvarozzák mindenhova a szüleik, akik eleve egy percre se hagyják őket felügyelet nélkül. És közben lassan minden sarkon van már egy térfigyelő kamera.

De vajon valóban bealkonyult a sorozatgyilkosoknak? Rene Chun, az Atlantic szerzője szerint vannak ezzel ellentétes jelek is. Mint írja, párhuzamosan a sorozatgyilkosságok csökkenésével a gyilkosságok felderítési rátája is drámaian csökkent. Míg 1965-ben a gyilkosságok 91 százalékát derítették fel a nyomozók, 2017-re a felderítési ráta 61,6 százalékra csökkent. Vagyis ez alapján tíz gyilkosból nagyjából négy büntetlenül ússza meg tettét.

Vagyis jó esély van rá, hogy a sorozatgyilkosok továbbra is köztünk vannak, csak minden korábbinál jobb eséllyel kerülik el a leleplezést. Thomas Hargrove, a Murder Accountability Project nevű nonprofit alapítója a felderítetlen gyilkossági nyomozások során beszerzett DNS-bizonyítékok elemzése alapján arra jutott, hogy ezek legalább két százalékát sorozatgyilkosok követhették el. A két százalék nem tűnik soknak, de a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár 2100 sorozatgyilkos is büntetlenül úszhatta meg az elmúlt évtizedekben elkövetett gyilkosságokat. Michael Arntfield nyugalmazott detektív, akinek már 12 könyve jelent meg a témában, még ennél is többre, 3-4000-re teszi a szabadon élő, aktív sorozatgyilkosok számát.

Hogyan lehetséges ez, ha közben az is igaz, amit az elején írtunk a stopposokról, örök felügyelet alatt álló gyerekekről és a térfigyelő kamerákról? Chun szerint azért, mert más modern fejlemények pedig pont kedveznek a sorozatgyilkosoknak. A felderítési ráta csökkenéséhez nagyban hozzájárult, hogy a gyilkosok is képzik magukat: elődeik munkásságát tanulmányozva tanultak a hibáikból; megtanulták manipulálni a bizonyítékokat, félrevezetve ezzel a nyomozókat; hatékonyabban tüntetik el a rájuk terhelő bizonyítékokat. Kezükre játszik az egyre nagyobb társadalmi izoláció, vagyis hogy egyre kevésbé figyelünk egymásra és a környezetünkben élőkre. És az is, hogy a hatóságok egyre inkább pénzszűkében vannak, ami megmutatkozik a nyomozók felkészültségében, képességeiben is - kevesebb pénzért gyengébb munkaerő vállalja csak a hivatást.

De talán mindegyiknél komolyabb tényező, hogy a hetvenes-nyolcvanas évekhez képest mennyivel mobilisabbá váltak az amerikaiak, mennyivel többet utaznak államok között. Márpedig ha egy sorozatgyilkos több államban aktív, az nagyon megnehezíti a gyilkosságok közti kapcsolat felderítését, mert más és más, egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő rendőrségek dolgoznak a bűncselekmény felderítésén.

Bizonyos szakmák több lehetőséget adnak a gyilkolásra

Chun szerint ez utóbbi jelenséget leginkább a kamionos szakma illusztrálja. Mint írja, a kamionosok egyre gyakrabban kerülnek a hatóságok látóterébe. Az FBI 2016-ban már azt írta, hogy "ha létezik ideális szakma egy sorozatgyilkosnak, akkor a távolsági fuvarozás az". A kamionosok bő egy évtizede kerültek a hatóságok fókuszába, amikor egy sztráda, az I-40 mentén követtek el több gyilkosságot. Az FBI a gyilkosságok után 750, sztrádák mentén elkövetett gyilkosság vizsgálata során 450 lehetséges gyanúsítottat azonosítottak, köztük aránytalanul sok kamionost. Már csak azért is, mert az áldozatok javarészt olyan nők voltak, akik kamionos pihenőhelyek környékén kerestek megélhetést.

A távolsági fuvarozás remek lehetőséget nyújt a lebukás elkerülésére, mivel a gyilkos vadászterülete olyan méretű, hogy azt a hatóságok már nem tudják belátni.

Chun szerint mindez persze nem azt jelenti, hogy a sorozatgyilkosok okszerűen kamionosok is. Arntfield, a nyugalmazott detektív elemzése szerint a kamionosok mellett a rendőrök és katonák, favágók, szállodaportások és raktárvezetők körében is aránytalanul sok a sorozatgyilkos. Mike Aamodt, a Radford Egyetem Sorozatgyilkos Információs Központjának alapítója szerint bizonyos munkakörök több lehetőséget kínálnak a gyilkosságra másoknál. "Egy benzinkutasnak nincs lehetősége [gyilkolni]. Egy kamionosnak viszont rengeteg lehetősége van" - mondta.