Karácsony díszpolgárrá avatná két főpolgármester-elődjét, Tarlós Istvánt és Demszky Gábort

Karácsony Gergely a főpolgármesteri átadás-átvételt követő sajtótájékoztatóján a budapesti városházán. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Demszky Gábor és Tarlós István, vagyis a Budapestet a rendszerváltás óta eddig irányító mindkét főpolgármester díszpolgárrá választását kezdeményezte Karácsony Gergely, Budapest a hétvégén megválasztott új főpolgármestere. Karácsony mindezt a hivatali átadás-átvételt követő sajtótájékoztatóján jelentette be.

Karácsony javaslata szerint a várost a rendszerváltást követően vezető két főpolgármestert jövőre, az önkormányzatiság 30. évfordulóján tüntethetik ki a megtisztelő címmel. Karácsony szerint mindkét elődjére nagyon sokan szavaztak, és bár "egyikőjük se volt hibátlan", voltak jó és rossz döntéseik, de mindketten nagyon szerették Budapestet.

Karácsony és elődje, Tarlós István jó hangulatban találkoztak. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Karácsony ezután közvetlen elődjét méltatta. Mint mondta, az átadás-átvétel "rendkívül korrekt, a város iránt elkötelezett és barátságos volt", melynek végén hosszú négyszemközti beszélgetést is folytathatott Tarlóssal, aki megígérte neki, hogy nyitott arra, hogy információval, véleményével segítse utódja munkáját.

Karácsony az aggódó hivatalnokokat is igyekezett megnyugtatni. Mint mondta, a kemény kampány után mindenki abban érdekelt, hogy Budapest békés város legyen, ezért "semmilyen vérengzésre vagy politikai boszorkányüldözésre nem kell felkészülni", fél év türelmi időt kapnak az ott dolgozók, hogy kiderüljön, hogyan tudnak együtt dolgozni a továbbiakban.

Elmondta azt is, hogy tájékozódik az ügyben, hogy milyen lépéseket tehet a Városliget beépítésével kapcsolatban. Azt, hogy Orbán Viktor szerdán megerősítette, érvényben vannak a kormány és a városvezetés között korábban létrejött megállapodások, ő úgy értékelte, hogy azok alapján vétójoga van a jövőben tervezett sportberuházásokkal kapcsolatban, és hogy ezzel a vétójogával élni is tervez. (Via MTI)