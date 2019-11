Először mutatja be női szerző művét a Bécsi Állami Operaház

150 éves történelme során először fog előfordulni, hogy egy nő által írt darab kerüljön színpadra a világ egyik legjelentősebb operaházában, a bécsiben. A bemutató decemberben lesz, a darab pedig Virgina Woolf Orlandójának operára továbbírt változata, melyet Olga Neuwirth jegyez.

Olga Neuwirth Fotó: HANS KLAUS TECHT/APA-PictureDesk

Az 51 éves osztrák Neuwirth arról beszélt a Guardian tudósítójának, hogy igazán fel akarja rázni egy kicsit ezt az ódivatú, gyönyörű helyet, és ehhez remek lehetőséget kínál Woolf regénye, melynek főhőse nemcsak a két nemet, de minden másfajta dualitást is megkérdőjelez, egy köztes létként létezik mind az életében, mind a művészetben.

A 19 színből álló opera története egészen a napjainkig ér majd, és Orlando gyermekét egy ismert New York-i transznemű színész, Justin Vivian Bond alakítja majd.

A cikk azt is megjegyzi, hogy az opera világa sokáig a leginkább zárt világ volt, ahova női szerzők elvétve tudtak bekerülni, de az elmúlt évek változást hoztak: mind női zeneszerzők, mind igazgatók egyre inkább kapnak teret. Ugyanakkor a nagy operaházakban jóval lassabban zajlanak a változások. A New York-i Metropolitan Opera több mint száz év után, 2016-ban tűzte színpadra az első darabot, amit nő szerzett: a finn Kaija Saariaho L’amour de loin című művét.

Neuwirth szerint sokat számít az is, hogy a legnagyobb operaházak ma már sokszor inkább múzeumként működnek, ezért egyre kevésbé bíznak meg kortárs szerzőket azzal, hogy alkossanak valami újszerűt és izgalmasat. A hetvenes években több példát lehetett erre látni, mint manapság, tette még hozzá.



Neuwirth egyszer már elnyerte a bécsi operaház megbízását: 2004-ben a Nobel-díjas Elfirde Jelinek szövegkönyve alapján álmodott színpadra egy darabot, ami többek között egy náci doktor által elkövetett gyerekbántalmazásról is szólt volna. Az operaház végül inkább visszamondta a megbízást, és a darab soha nem született meg.

Neuwirth operája zenéjében is újszerű lesz, elektromos gitárok és szintentizátorok is szerepet kapnak, míg lesznek énekesek, akik az operaház óriási csillárjaiban kapnak majd helyet. A bemutató december 8-án lesz, és Neuwirth számára is kérdéses, hogy hogyan fogadja majd a darabot a bécsi opera meglehetősen konzervatív ízlésűnek sejtett közönsége.