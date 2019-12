Százmilliós balatoni nyaralója van Kocsis Máté feleségének

Nagy értékű révfülöpi ingatlant birtokol Kocsis Máté fideszes frakcióvezető felesége, Kocsisné Márkus Szilvia, írja a 24.hu. A tulajdoni lap szerint Kocsisné 2014-ben vette meg a két szomszédos telek egyesítésével létrejött 1100 négyzetméteres területet, ahová 2017-ben építették fel az úszómedencés nyaralót.

Mivel a ház teljes egészében Kocsisné tulajdonában van, nem szerepel Kocsis vagyonnyilatkozatában sem. Bár a képviselő házastársa is köteles vagyonnyilatkozatot tenni, ez nem nyilvános, csak az Országgyűlésnek kell leadnia.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kocsis a 24.hu-nak azt mondta, a nyaraló szerepel felesége vagyonnyilatkozatában, a telket pedig 13,5 millió forintért vette a felesége, miután eladta a II. kerületben örökölt lakását. Állítása szerint az építkezést a Kocsisné szülei által eladott, 300 négyzetméteres budaörsi ház értékéből fedezték.



A 200 négyzetméteres balatoni nyaraló összesen 97 millió forintba került. Kocsis nemcsak telefonon válaszolt a lap újságírójának, hanem személyesen is behívta őt a képviselői irodaházba, ahol a felesége, az anyósa és a család ügyvédjének társaságában várta. A frakcióvezető kamerával és diktafonnal is rögzítette a beszélgetést, azt mondta, azért, mert bizalmatlan.

Ehhez képest

nem járultak hozzá az elhangzottak közléséhez, viszont megutatták az ingatlanokhoz kapcsolódó papírokat, amelyek igazolták a Kocsis által elmondottakat. A képviselő azt mondta, azért nem tulajdonos az ingatlanban, mert a felesége a házasságkötésük előtt értékesített vagyonból finanszírozta a házat.

Kocsis azt is hangsúlyozta, hogy a felesége nem közszereplő, bár a 24.hu szerint két állami vállalattól is kap fizetést. Egyrészt a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósági tagja, amely a majdani Dél-budai Centrumkórház megvalósítását végzi, másrészt a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-ben is felügyelőbizottsági tag.