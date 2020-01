Nagy-Britannia első űrhajósa szerint a földönkívüliek köztünk élhetnek

Helen Sharman, az első brit asztronauta szerint biztosan léteznek földönkívüliek. Sharman, aki 1991-ben járt a szovjet Mir űrállomáson, a Guardian vasárnapi magazinjának, az Observernek beszélt erről.

"Annyi milliárd csillag van a világegyetemben, biztosan mindenféle létformának léteznie kell. Hogy olyanok-e, mint ön vagy én, szénből és nitrogénből állnak? Talán nem" - fejtegette, majd arra a meglepő következtetésre jutott, hogy

"az is lehetséges, hogy most is itt vannak, csak nem látjuk őket".

Sharman, aki végzettsége szerint vegyész, nyolc napot töltött 27 éves korában - így nem csupán az első brit, hanem az egyik legfiatalabb űrhajós is egyben. (Via CNN)