Idősek segítésére csoportosítanák át a munka nélkül maradt óvónőket Ferencvárosban

Más feladatokra osztaná be a kerületben dolgozó óvónőket a ferencvárosi önkormányzat. A hvg.hu cikke szerint az óvodák bezárása után négy feladat közül választhatnak:

bevásárolnak vagy ételt vihetnek idős embereknek,

utcát fertőtleníthetnek permetezéssel,

tájékoztató szórólapokat, plakátokat helyezhetnek ki közterületeken és lakóházakban,

egészségügyi maszkokat varrhatnak.

A lap úgy tudja, hogy hétfőn tájékoztatták erről a kerületi óvónőket, akiknek 44 munkanapra kell másik feladatot választaniuk, és ebben az időszakban a korábbi fizetésüket kapják. Aki egyik feladatot sem vállalja, szabadságra mehet vagy kérhet fizetés nélküli szabadságot is.

Baranyi Krisztina polgármester a lapnak megerősítette, hogy a vészhelyzetben munka nélkül maradó önkormányzati dolgozókat más feladatokra csoportosítják át, de elmondta azt is, a gyerekére vigyázó, a krónikus beteg illetve 60 évnél idősebb emberek otthon maradhatnak, nekik kifizetik így is az alapbérüket. Hogy összesen hány embert fognak új munkakörökbe besorolni, azt még nem lehet világosan látni.

A polgármester beszélt arról is, hogy egy kormányzati rendelettel kötelező önkormányzati feladatként megkapták a 70 éven felüliek és a hatóságilag karanténba rendeltek ellátását. A kerületben 8 ezer 70 évnél idősebb ember él, és egyre többen vannak hatósági karanténban, és Baranyi arra számít, hogy több ezer idős ember kér majd segítséget az önkormányzattól. Mint a hvg.hu-nak elmondta, eddig a szociális iroda végezte az idősgondozást, 16 dolgozó 170 ember ellátását tudta megoldani, most viszont a legoptimistább becslés szerint is lesz 4 ezer ember.A kerület önkénteseket is toboroz, eddig kétszázan jelentkeztek.