Gulyás Gergely: Szabad focizni

Délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfót tartott, és ismertette a szerdai kormányülés döntéseit.

Elmondta, hogy hétfőn elkezdődött a védekezés második szakasza. Budapesten és Pest megyében 1240 aktív fertőzött van, vidéken 726. Budapesten és Pest megyében 301, vidéken 82 ember halt meg. Szerdán 39 új megbetegedést regisztráltak, és 10 haláleset volt, tehát a fertőzés lassult, és az elmúlt egy napé az egyik legjobb adat eddig.

Az élet újraindítására fokozottan, szigorú menetrend szerint kerülhet sor. A szájmaszkviselés szabályai nem változnak.

Gulyás azt mondta, meglepve látták Karácsony Gergely levelében a kritikát, de a levélből úgy érzékelik, hogy mára a főpolgármester szerint az élet újraindítása Budapesten is szükséges lenne. Azt kéri a kormány, ezt tegye egyértelművé, és akkor tárgyalhatnak az újraindítás menetéről.

Gulyás szerint most vita alakult ki a budapestiek utazásával kapcsolatban: a kormány álláspontja világos, a rendelet meghatározza azokat az eseteket, amikor valaki az ingatlanját elhagyhatja, és vidéken is meglátogathatja a saját ingatlanát. A központi régiót elhagyók is tartsák be a biztonsági intézkedéseket – kéri a kormány.

Gulyás azt mondta, az érettségi első szakaszát zökkenőmentesen sikerült lebonyolítani (szóbeli vizsgák nélkül).

A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv helyzetét áttekintette, a támogatási programok elindultak. 3000 cég 44 ezer munkahely megtartására vállalt garanciát a támogatásért cserébe – mondta Gulyás. A cégeknek az EU lehetővé tette, hogy beruházásösztönző programot indítson 800 ezer eurós felső küszöbbel, a feltétel, hogy legalább ennyit az adott vállalkozás is vállaljon ennyit.

Most 90 ezren vannak közfoglalkoztatásban, átképzést, továbbképzést finanszíroz az állam, a honvédség megemeli a szerződésesek számát, és remélik, ezzel gyorsan munkahelyeket teremtenek.

A veszélyhelyzet végéig meghosszabbítják a veszélyeztetett ágazatokban a bérleti jogviszonyt nem mondhatja fel a bérbeadó (állam vagy önkormányzat) – mondta.

Beszélt arról is, hogy a kormány támogatja az éjfélkor lejáró, nemzeti régiók megerősítését szolgáló, székely kezdeményezést, amit itthon már több mint 1 millióan írtak alá, de külföldön rosszul áll a helyzet. Gulyás arra biztatott mindenkit, hogy akinek fontos a nemzeti régiók ügye, írja alá a kezdeményezést.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvívó a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2020. január 30-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Kérdések

A Magyar Nemzet azt kérdezte, van-e menetrend a felszabadított ágyak visszaállításával kapcsolatban. Gulyás elmondta, hogy először az alapbeteg- és a járóbeteg-ellátást szeretnék helyreállítani. A cél az volt, hogy felkészítsék az egészségügyet a tömeges megbetegedések korszakára, ez sikerült.

A Magyar Nemzet azt is kérdezte, mi lesz a sok beszerzett lélegeztetőgéppel a járványgörbe ellaposítása után. Gulyás azt mondta, miközben reménykedünk a legjobban, amíg vakcina nincs, reális veszély, hogy legkésőbb ősszel lesz egy második hulláma is a fertőzésnek.

Szintén a Magyar Nemzet kérdezte, lehet-e tudni, hány éves a legidősebb, koronavírusból felgyógyult magyar ember. Gulyás azt mondta, úgy tudja, a Szent János Kórházban felgyógyult egy 97 éves ember.

Az ATV arról kérdezett, hogy eleget tesznek-e Karácsony Gergely kérésének, miután a Főváros 18 oldalas iratban tételesen cáfolta a kormányhivatal vizsgálatának állításait. Gulyás azt mondta, hogy a felelősség kit, milyen mértékben terhel, az nem politikai vita, hanem hatósági vizsgálat kérdése. Végső soron a bíróság mond majd ítélet arról, hogy egy határozat megalapozott volt-e vagy nem. Gulyás szerint szerencsére már túl vagyunk azon, hogy ha valamelyik politikusnak nem tetszik az eljáró hatóság, akkor másikat kérhet helyette. Gulyás szerint sajnos súlyos szabálytalanságok történtek.

Az ATV megkérdezte, érkeztek-e bocsánatkérések, miután Orbán kérte, hogy kérjenek bocsánatot azok, akik diktatúrát kiáltottak. Gulyás szerint ha a tények bármennyire is érdekelnék Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, akkor elnézést kérne Magyarországtól.

Az Európai Bizottság szerint a magyar gazdaság 7 százalékkal zsugorodhat idén, miközben a kormány 3 százalékkal számolt. Van-e a kormánynak pesszimista forgatókönyve – kérdezte az Euronews és az RTL. Gulyás szerint egy „össznépi tippjáték” folyik, de Gulyás szerint ez nagyon pesszimista forgatókönyv, mi ennél optimistábbak vagyunk, hiszen „mindenki által megalapozottan” jobb teljesítményre lesz képes a gazdaság az akcióterveknek köszönhetően. De ma még nem látjuk, mi lesz – mondta Gulyás, aki szerint akár nagyobb recessziót is vállalni fognak, ha az egészség védelme azt megkívánja.

A Magyar Hírlap a turizmusról érdeklődött. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, a kormány valószínűleg a jövő heti ülésén tekinti át, hogy megfelelőek-e az aktuális szabályok, de júniusban vagy júliusban akár már újraindulhat a turizmus, ha jók a számok. A legtöbb ország mostanában hoz enyhítéseket. Szentkirályi hazai úti célokban való gondolkodást ajánl, amivel magyar dolgozókat is tudnak segíteni.

A Hír Tv a külföldre való utazásról érdeklődött. Gulyás elmondta, hogy általános szabályok vannak, ha most valaki repülőgéppel érkezik, a 2 hetes karantén fennáll. Ha lesz változás, majd szólnak.

Az RTL Klub az élsport-, az amatőr sport- és a tömegsport-edzésekről kérdezett, a 444 pedig arról, hogy focizhatnak-e baráti társaságok Budapesten és vidéken. Gulyás elmondta, hogy a szövetségek mostantól szabadon dönthetnek a sportversenyek újraindításáról. Gulyás úgy gondolja, hogy a kormány a tilalmakat megszüntette, de általános biztonsági szabályok vannak. Gulyás szerint a kormányrendelet egyértelművé teszi, hogy semmi akadálya annak, hogy valaki focizzon, kerékpározzon vagy teniszezzen, bármilyen sportot űzzön.

Gulyást megkérdezték, miért segíti a védekezést a közérdekű adatigénylés határidejének meghosszabbítását. A miniszter azt mondta, szomorúan látta, hogy a megfeszített védekezés idején folyamatosan közérdekű adatokat kértek a kórházaktól.

A kormány várhatóan a jövő héten dönt a nyári táborok helyzetéről.

Az mfor.hu azt kérdezte, bővítik-e a körét azoknak a vállalatoknak, amiknek csökkentik a közteher-fizetési terheit. Gulyás azt mondta, egyelőre nem tervezik ezt.

A lap azt is megkérdezte, a paksi bővítésből elvont pénz mennyiben befolyásolja a beruházást. Gulyás szerint semmilyen nehézséget, leállást vagy lassulást nem jelent ez a döntés.

Az Azonnali kérte Gulyást, fejtse ki, az Alaptörvényben mivel ütközik az isztambuli egyezmény, amit korábban a kormány aláírt. Gulyás azt mondta, jó, hogy Magyarország parlamentáris demokrácia, az Országgyűlés korrigálta a kormány hibáját, ami 2014-ben nem vette ezt észre, amikor az egyezményt aláírta. Gulyás szerint az alaptörvény néhol még szigorúbb is, mint amit az egyezmény megkövetel a nők védelmében, de az egyezményben megjelenő „genderszemlélettel” nem értenek egyet. Gulyás nem válaszolt arra, hogy az egyezmény hol ütközik az alkotmánnyal.

(A Fidesz-KDNP a genderre és a migrációra hivatkozva utasította el az isztambuli egyezmény ratifikálását, ami a nők elleni erőszak ellen lépett volna fel. Pedig annak a szövegében nincs szó genderideológiáról, egyetlen fogalommagyarázó bekezdés van benne arról, hogy mi az a társadalmi nem. És az egyezmény azt sem mondja ki, hogy minden nőnemű menekült menedékjogot kaphat az országban. Azok viszont igen, akik családi erőszak elől menekülnek. A nőjogi szervezetek szerint koholt vádak érték az Isztambuli Egyezményt.)

Az Infostart azt kérdezte, május 6-ig hány cég nyújtott be kérelmet állami bértámogatásra. Gulyás azt mondta, egy hét alatt 3000 cég, amik vállalták, hogy megőrzik a munkahelyeket, összesen 44 ezer munkahelyét.

A 444 azt kérdezte, miért csökken május 1. óta folyamatosan a tesztek száma. Gulyás azt mondta, tegnap már majdnem 6000 tesztet végeztek el, minden eddiginél többet, ezenkívül a Semmelweis Egyetem nagy tesztelést végez, ami egész Európában a legnagyobb. Gulyás szerint korábban lehet, hogy megalapozottak voltak a kritikák, már biztosan nem azok, a napokban elérjük a 100 ezres tesztszámot.

A HVG megkérdezte, a BMW-beruházás halasztása hogyan befolyásolja a gazdasági előrejelzést. Gulyás azt mondta, még nem tudni, mekkora csúszás lesz, de biztos, hogy a beruházás megvalósul, és mivel 2023-ban kellene elindulnia a működésének, legfeljebb a 2023-as vagy 2024-es adatokra lehet minimális hatása. A HVG kérdezte azt is, tervezi-e a kormány az idei költségvetés módosítását, Gulyás elmondta, hogy ez megtörtént.

Az Euronews a Freedom House jelentéséről is érdeklődött, ami szerint Magyarországon már hibrid rezsim van. Gulyás azt mondta, a kormány véleménye, hogy a Freedom House kezd átcsúszni a politikai szereplők közé, és mivel liberálisok vezetik, és Soros György támogatja (ezt mondta Kovács Zoltán is), nem része a magyar politikának. Gulyás szerint mindig akkor lehet tudni, hogy valahol demokrácia van, ha valaki minden körülmények között diktatúrát is kiálthat.

A a MIÉP pártlapjaként alapított Magyar Fórum arról érdeklődött, ronthat-e az ország pozícióján az ellenzék, ami a lap szerint lobbizik azért, hogy kevesebb pénz jusson Magyarországnak. Gulyás szerint az ország pozícióját ronthatja az ellenzék brüsszeli ármánykodása. A kormány örülne, ha bizonyos ügyekben, például a több forrás kiharcolásában össze tudnának fogni, de azt látják, hogy a küzdelemben a Fidesz-KDNP magára maradt, az ellenzék nemhogy nem segít, hanem az ország pozícióját próbálja aláásni.