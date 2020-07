Az emberek hanyagsága miatt nő a fertőzöttek száma Németországban

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A német közegészségügyi ügynökség, a Robert Koch Intézet igazgatója, Lothar Wieler több hét után tartott először sajtótájékoztatót, miután az országban ismét nőni kezdett a koronavírusos esetek száma: míg június elejére sikerült levinni az új fertőzötteteket napi 350 körülire, addig a napokban átlagban 550 körül alakult az új fertőzöttek száma, írja az AFP.

Lothar Wieler Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Wieler szerint most az a feladatuk, hogy megakadályozzák, hogy a vírus ismét gyorsan és kontrollálhatatlanul kezdjen terjedni. Mint fogalmazott, aggasztónak találja az új fejleményeket, és szerinte a számok emelkedéséhez az vezetett, hogy hanyagok lettek. Szerinte csak rajtuk múlik, hogy hogyan alakul a járvány Németországban, de a sikerhez az is kell, hogy az emberek betartsák a biztonsági előírásokat, tartsák a megfelelő távolságot és gyakran mossanak kezet. Hozzátette, hogy ahol nem lehetséges a 1,5 méteres távolság betartása, ott szabadtéren is maszkot kell hordani.

Világszerte meredeken nő az új fertőzöttek száma, és sok helyen ad aggodalomra okot, hogy az elmúlt hetekben sokan mentek külföldi nyaralásra. A német hatóságok legutóbb kedden frissítették az utazási ajánlásaikat, eszerint Spanyolország három régiójába sem ajánlott most elutazni.

Wieler elmondása szerint nem tudni, hogy ez már a második hullám kezdete-e, de ez is benne van a pakliban. De optimista azzal kapcsolatban, hogy ha betartják az előírásokat, akkor megelőzhetik.