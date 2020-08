Erdei Zsolt lemondott a társelnökségről

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöksége Bertók Róbertet nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Bajkai István, a MÖSZ elnöke az állami tévének beszélt a késő estébe nyúló csütörtöki ülésen történtekről. A fideszes képviselő-sportvezető elmondta, hogy három pályázat érkezett a kapitányi posztra, ezek közül a szakma egyhangúlag Bertókét támogatta, ezért ezzel kapcsolatban nem volt vita a megbeszélésen.

Korábban az Erdei Zsolt elnök által szervezett, 840 millió forintba kerülő ifjúsági vébé költségei 348 milliós hiányt okoztak a szövetségnek, ami miatt eljárás is indult, és megvonták Erdei Zsolt elnök és Nagy Anett főtitkár aláírási jogát.

Bajkai szerint az új szakvezetőnek most elsődlegesen a tokiói olimpiára kell koncentrálnia, a szövetség ugyanis bízik abban, hogy Gálos Roland mellett lesz más is, aki kvótát tud szerezni a jövő nyárra halasztott nyári játékokra. Ugyanakkor a kapitányi pályázat egyik legfontosabb eleme az utánpótlással kapcsolatos tervek voltak, a szakvezetőnek ezen a területen is komoly feladatai lesznek a jövőben.