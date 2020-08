A magyar állam 10 százaléknyi Mol-részvényt átadott a Corvinust fenntartó alapítványnak

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A magyar állam szavazati jogának aránya a Mol Nyrt.-ben 15,24 százalékról 5,24 százalékra csökkent, ezzel egy időben a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványé 10 százalékra nőtt – közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint a magyar állam szavazatainak száma 124 millió 920 ezer 950 szavazatról 42 millió 978 ezer 004 szavazatra csökkent, az alapítványé 81 millió 942 ezer 946 darabra nőtt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az alapítvány tájékoztatta a céget, hogy a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló törvény alapján augusztus 18-án került az alapítvány tulajdonába az állam tulajdonát képező 81 millió 942 ezer 946 darab Mol törzsrészvény.

A Mol Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A papírok szerdán némi csökkenés után 1719 forinton zárták a kereskedést. Az elmúlt egy évben legmagasabb árfolyamuk 3090, a legalacsonyabb 1510 forint volt.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója beszél a Corvinus Egyetem fenntartóváltásának legfrissebb fejleményéről tartott sajtótájékoztatón, az egyetem konferenciatermében 2019. április 24-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Corvinust is fenntartó alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini vagyonkezelő elnöki posztját Hernádi Zsolt a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója tölti be. (via MTI)