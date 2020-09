Felkúszó magyar halálozás, debrecennyi amerikai halott

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

10 százalék fölött a fertőzöttek aránya a teszteltek között Magyarországon.

Több kisebb magyar labor leáll a teszteléssel a hatósági ár miatt.

Franciaországot közelítik a népességarányos magyar halálozási adatok.

Trump az ENSZ közgyűlésén ment neki Kínának.

Az Egyesült Államokban már 200 ezer koronavírusos halt meg.

Lemondott a cseh egészségügyi miniszter.

A kedd délelőtti adatok szerint az elmúlt 24 órában csak 633 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, ami az utóbbi hét nap második legalacsonyabb adata. A helyzet azonban nem tűnik ennyire rózsásnak akkor, ha hozzávesszük a napi tesztek számát is, ami szintén bezuhant: mindössze 6010 tesztet végeztek el, szeptember 8. óta a legkevesebbet. Az, hogy ezzel a 6010 teszttel is 633 új fertőzöttet találtunk, több mint 10 százalékos teszt/fertőzött arányt jelent, ez a szám ilyen magas Magyarországon még soha nem volt.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint ennek az aránynak nem igen szabadna 5 százalék főlé mennie, ugyanis ez azt jelzi, hogy a fertőzöttek tényleges számához képest kevés tesztet végzünk. Ehhez képest Magyarországon már szeptember 11. óta minden nap 5 százalék feletti volt a magyar napi teszt/fertőzött arány. Az alábbi grafikonon piros oszlop jelzi az ilyen napokat:

A tesztelést azonban nem lesz könnyű felpörgetni, életbe lépett ugyanis a tesztekre vonatkozó, kormány által megszabott hatósági ár. Eszerint nem lehet többet kérni egy koronavírus-tesztért 19 500 forintnál, ez azonban több labor szerint túl alacsony ár, így már nem éri meg nekik tesztelni, ezért többen be is jelentették: leállnak. Igaz, úgy tűnik, csak a kisebb, és ezáltal nagyobb fajlagos költséggel dolgozó laborok esnek ki, de az ő kapacitásuk is hiányozni fog, hiszen becslések szerint a tesztek csak kb. negyedét szervezik központilag, a többit magánszolgáltatók végzik.

Megugró halálozás

Ami viszont még ennél is nagyobb baj, hogy a halálozások száma is ugrásszerűen emelkedik Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint újabb 8 koronavírus-fertőzött halt meg, ezzel 694 főre emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma a járvány eleje óta. Népességarányosan a magyar halálozási adatok már rosszabbak, mint a brit, az olasz vagy az osztrák számok, Franciaországhoz zárkóztunk fel, az EU-ban pedig csak a horvát, a román és a spanyol mutatók állnak magasabban. A cseheknél nagyjából olyan a helyzet, mint nálunk.

Közben kedden kiderült az is, hogy bár orbitálisan sok lélegeztetőgépet vásárolt össze a magyar kormány, a gépek mellől nemcsak a kezelők hiányoznak, hanem a biztonságos működtetésükhöz szükséges áramfejlesztők sem érkeztek még meg néhány kórházba.

Az ország közben átáll a hétfőtől szigorodó járványvédelmi szabályokra, de azért ez sem megy zökkenőmentesen, a MÁV kalauzainak például eddig tíz esetben kellett intézkedniük az utasokkal szemben a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt, ezzel összesen 172 perc késést okozva a társaság járatain.

De hétfőn nem csak a maszkviselés szabályain szigorított a kormány, újra munkába állt a Pusztító, akivel a koronavíruscsaládokban riogatják a koronavírusszülők a koronavírusgyerekeket, ha nem akarnak aludni menni: Müller Cecília országos tisztifőorvos. Igaz, az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján sajnos egyik feltett kérdésünkre sem kaptunk tőle választ.

Trump felelősségre vonná Kínát

Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében főként Kínát bírálta, és azt mondta, felelősségre kell vonni a kommunista államot, amiért „hagyta, hogy a koronavírus kijusson Kínából és megfertőzze a világot”. Hszi Csin-ping kínai elnök viszont arról beszélt, nem szabad átpolitizálni a koronavírusról szóló eszmecserét.

Miközben Donald Trump a vírus kínai eredetét hangsúlyozta, az Egyesült Államok koronavírussal összefüggésbe hozható haláleseteinek száma átlépte a 200 ezer főt.

Nagy-Britanniában a vendéglátóhelyek nyitvatartását korlátozzák, a csütörtöktől érvényes új szabály szerint a pubok és éttermek nem lehetnek este 10 óránál tovább nyitva.

Csehországban lemondott az egészségügyi miniszter az egyre magasabb fertőzött- és halottszámok miatt, Andrej Babis miniszterelnök pedig komor hangulatú tévébeszédben ismerte be, hogy ő maga is hibázott a koronavírus kezelésével. Orbán Viktor egyébként szeptember 12-én meg elismerően szólt a cseh kormány járványkezeléséről.