Nagyon kevés teszt, román karantén a magyaroknak, hazatérő Trump és egy betegen utazgató brit politikus, aki elveszítheti a mandátumát

Ez itt a 444 járványügyi hírlevele.

24 óra leforgása alatt 20 ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon, ennyi halálos áldozat egyszer sem volt egy nap alatt a járvány kezdete óta. Mégis rendkívül keveset tesztelünk: az 5699 elvégzett tesztnél kevesebbre 35 napja nem volt példa. Sokszor megírtuk már, de érdemes újra és újra hangsúlyozni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint akkor van kontroll alatt a járvány, ha a 5 százalék alatt van a pozitív tesztek aránya. Ez az az arány, amit hetek óta nem sikerült megközelíteni Magyarországon, hétfőn is 14 százalék fölött volt. Hogy miért tesztelünk ennyire keveset, az az operatív törzs keddi tájékoztatóján sem került szóba.

A második hullámban nagyon megugrott a járvány áldozatainak száma vidéken: az operatív törzs rettentő kevés konkrét adatot közöl, de a Budapest-vidék felosztást rendszeresen. Ebből pedig azt látni, hogy a második hullámban a koronavírusban elhunytak 77 százaléka vidéki.

Már el is fogadták az orvosok béremeléséről szóló törvényt: villámgyorsan szavazott a törvényről a parlament, ami a Magyar Orvosi Kamara javaslata nyomán jelentősen megnöveli az orvosok fizetését, cserébe viszont fontos változásokat és korlátozásokat hoz magával. Tilos lesz a hálapénz elfogadása, és a közegészségügyben dolgozó orvosoknak vállalniuk kell, hogy nem lesz másodállásuk, és két évre bármikor átvezényelhetik őket másik intézménybe.

A magyarok 46 százaléka biztosan elutasítaná a koronavírus elleni vakcinát, legalábbis az Ipsos friss közvélemény-kutatása szerint.

Két hét karantén vár a Romániába utazó magyarokra: szerdától 49 országból, köztük Magyarországról csak kéthetes karantén árán lehet beutazni, mivel ezekben az országokban az utóbbi két hétben a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma meghaladta a romániai adatot.

A gazdaság is érzi a járványt: nem elég, hogy kétszázan fertőződtek meg a tiszaújvárosi poliol gyár építői közül, kedden kiderült az is, hogy 11 százalékkal csökkent az ipari termelés az év első 8 hónapjában Magyarországon. A lakáskeresőknek viszont jó hír, hogy 2017-es szintre estek vissza az albérletárak Budapesten.

Pozitív teszttel ijesztgette ismerősét, vádat emeltek ellene: egy budapesti férfi volt az áldozata a telefonbetyárkodásnak, de az elkövető még rosszabbul járhat. Az ügyészség ugyanis „félelemkeltéssel elkövetett zaklatás vétsége miatt” emelt vádat ellene, pénzbüntetés kiszabását kérve.

Pataky Attilát eltiltották az énekléstől koronavírusa után: az Edda énekese a kórházat már elhagyhatta, de hónapokig kímélnie kell magát. Pataky tavasszal még szkeptikus volt a vírus veszélyességével kapcsolatban, de a koronavírus megtanította arra, hogy érdemes kevésbé harsánynak lenni.

Trump hazatért, kötelező olasz utcai maszkviselés jöhet

A világ jelenleg legismertebb koronavírusos fertőzöttje, Donald Trump három nap után elhagyta a kórházat, majd a Fehér Házba visszaérve rögtön levette a maszkját, és hiába aktív fertőző még mindig, anélkül ment be az épületbe. Mindent, amit Trump betegségéről és hozzáállásáról most tudni érdemes, ebben a cikkben szedtünk össze. Közben az elnök üzent is amerikaiaknak: azt, hogy ne féljenek a vírustól, hiszen remek gyógyszereket és módszereket fejlesztettek már ki az országban.

Üres székek Washingtonban, melyekkel a koronavírus 200 ezer amerikai áldozatára emlékeztek a napokban Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Igaz, ezek nem mindenki számára egyformán hozzáférhetőek: a vezető amerikai egészségügyi portál épp arról írt kedden, hogy a koronavírus azt is megmutatja, hogy az egyenlőtlenségek és a privilégiumok hogyan formálják az ország egészségügyi rendszerének működését.

Újabb botrány tört ki Nagy-Britanniában, miután egy parlamenti képviselő, Margaret Ferrier annak ellenére vett részt egy misén, majd utazott Glasgowból Londonba, hogy tünetei voltak, majd miután Londonban pozitív lett a tesztje, tömegközlekedéssel még haza is utazott Skóciába. Ferrier tagságát felfüggesztette a Skót Nemzeti Párt, és többen lemondását követelik.

Több országban is rekordok dőltek: Finnországban hétfőn 227 új esetet regisztráltak, ami a járvány kitörése óta a legmagasabb szám. Ezért a kormány a jövő héten új korlátozásokat vezethet be. Malajziában is a hétfő hozta a legtöbb új fertőzöttet, 691 koronavírusos beteget regisztráltak. És Iránban is a tegnapi nap hozta el a legtöbb új fertőzöttet: a vírus által rendkívül megtépázott országban 24 óra alatt 4151 új esetet azonosítottak.

A román futballszövetség izlandi csalástól tart: az EB-pótselejtezőre készülő román válogatott Izlandra látogat, a szigetországban viszont nem fogadják el a hozott negatív tesztet, helyben is kell készíteni egyet. A román szövetség elnökének tanácsadója viszont attól tart, hogy az izlandiak direkt pozitív teszteket produkálnak majd több román játékosnál, csak hogy távol tartsák őket a meccstől.

A német parlamentben csak most lett kötelező a maszkviselés, miután Berlinben is nagyon megugrott a fertőzöttek száma. Igaz, a képviselők többsége eddig is hordott maszkot, de nem volt szabály, ami ezt kötelezővé tette volna.

Közben Olaszországban a kötelező szabadtéri maszkviselés bevezetését fontolgatják: az országban két hónapja folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, és két régióban már a köztereken is kötelező maszkot hordani, az egészségügyi miniszter, Roberto Speranza szavai szerint pedig hamarosan benyújthatják a törvényjavaslatot, ami országossá tenné az előírást.

Elmaradó premierek: nemcsak az új James Bond-film bemutatóját tolták el (megint) a napokban, de kiderült az is, hogy Denis Villeneueve régóta várt Dune-adaptációját is majdnem egy évvel később mutatják csak be, az idén decemberre tervezett dátum helyett a jelenlegi tervek szerint csak jövő októberben lesz a premier. A Dune eltolása miatt a Warner Bros. új dátumot szabott a következő Batman-filmnek is, jövő október helyett 2022 márciusában tervezik bemutatni. A nagy dátumkavarásokban van egy film, aminek a bemutatója előrébb került: a Matrix 4 a jelenlegi tervek szerint már jövő decemberben a mozikba kerülhet.