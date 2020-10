Trump nem volt hajlandó elutasítani az összeesküvés-elméletet, amely szerint sátánista pedofilok ellen harcol

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Második elnöki vita helyett a demokrata és republikánus párt jelöltjei külön-külön tartottak élőben közvetített "lakossági fórumokat" amerikai idő szerint csütörtök este, miután a koronavírus-fertőzésből már talán felgyógyult Trump nem volt hajlandó online vitázni Bidennel, aki viszont nem volt hajlandó a még potenciálisan fertőző elnök közelébe menni. A két fórumon eléggé kijött, hogy mi is a különbség Donald Trump és Joe Biden politikai karaktere között:

Biden fórumának csúcspontja az volt, hogy nem volt hajlandó pontosan elmondani, mit tervez a legfelsőbb bírósággal, Trump fórumának pedig az, hogy nem volt hajlandó elítélni az összeesküvés-elméletet, amely szerint sátánista pedofiloktól akarja megmenteni a világot. Donald Trump politikai szerepléseinek mostanában alap eleme, hogy megkérdezik tőle újságírók, elítéli-e az őt istenítő, szélsőséges és sok esetben emberek haláláért felelős mozgalmakat, amire Trump, akinek semmi nem fontosabb, mint hogy rajongjanak érte, erre nem hajlandó. Az első elnöki vitán szélsőjobboldali milíciákról kérdezték, Trumptól pedig elutasítás helyett csak egy kikacsintásra futotta. A csütörtök este, Miami-ban tartott "town hall" fórumon pedig Savannah Guthrie moderátor pedig azt kérdezte tőle, hogy elutasítja-e az online egyre terjedő QAnon összeesküvés-elméletet.

Aki nem ismerné a QAnont, ez a világ legfurább, egyben most éppen egyik legveszélyesebb összeesküvés-elmélete, amelynek lényege, hogy Trump egy titkos, az amerikai kormányapparátuson belüli mozgalom vezetője, amelynek célja, hogy leleplezze a liberális politikusok, üzleti és kulturális elit, valamint az amerikai állam nagy részének közreműködésével működő sátánista pedofil bűnszervezetet. Minderről egy, azonosságát titkoló, de nagyon befolyásos kormánytisztviselő, Q szivárogtat az online fórumokra, rejtélyes üzenetekben csepegtetve az infót az ezt megfejteni igyekvő követőknek. A QAnonról, annak kialakulásáról és hátteréről itt írtunk részletesebben.

Q persze valószínűleg nem egy magas rangú tisztviselő, ahogy a Clinton-család tagjai sem esznek gyerekeket, pedig a QAnon összeesküvés mindkettőt állítja. És bár első ránézésre csak egy szórakoztató hülyeségnek tűnik az egész, az elmélet és követői egyre befolyásosabbak az amerikai politikában, és már több gyilkosság is visszavezethető a QAnon-összeesküvésre. Mivel viszont Trump ebben a mesében gyakorlatilag James Bond és Amerika Kapitány ötvözete, ezért az elnök imádja az egészet és nem hajlandó kiábrándítani a quanonistákat.

Ez történt a keddi lakossági fórumon is, ahol a moderátor kérdésére, miszerint elutasítja-e az alaptalan összeesküvésre épülő mozgalmat, amelynek tagjai már embereket is öltek,

Trump csak annyit mondott, hogy nem tud semmit a QAnonról, csak azt, hogy elutasítják a pedofíliát és küzdenek ellene. Ehelyett igyekezett az antifa mozgalomra terelni a szót, a radikális baloldali közösségre, amelynek tagjai megfogalmazása szerint "felégetik a demokraták által vezetett városokat". Amikor Savannah Guthrie visszakérdezett, hogy akkor ezek szerint az elnök mégiscsak tud dolgokat a QAnonról, részben onnan is, hogy a moderátor az előbb mondott neki dolgokat, Trump tovább tagadott és annyit tett hozzá, hogy attól, hogy neki itt mondanak valamit egy fórumon, attól még, sajnálja, de az nem lesz igaz.

Joe Biden philadelphiai fóruma ehhez képest a BBC beszámolója szerint visszafogott és, mondhatni, unalmas volt, sokkal inkább emlékeztet egy klasszikus elnöki tévévitára. Ezen a fórumon a legfontosabb kérdés az volt, hogy Biden elnökként mihez kezdene a legfelsőbb bírósággal, ha Trump és a szenátus a választások előtt megszavazza a konzervatív Amy Coney Barrett-et, ezzel erősen jobbra billentve az egyensúlyt az alkotmánybíróság feladatait is ellátó testületben.

George Stephanopoulos moderátor leginkább azt akarta kihúzni Bidenből, hogy megnövelné-e a legfelsőbb bíróság létszámát, hogy újabb liberális bírókat nevezhessen ki, ezzel ellensúlyozva Trump konzervatív bíróit. Erre van elméleti lehetőség, történt is már ilyen az amerikai történelem során, de garantáltan sok vitát generálna, hiszen elindíthat olyan folyamatokat, hogy az egymást követő elnökök a végtelenségig bővítgetik a bíróságot. Biden nem igazán adott egyértelmű választ, azt is mondta, hogy nem rajong a bíróság kibővítésének ötletéért, és azt is, hogy minden megoldást hajlandó mérlegelni, de minden attól függ, hogy a republikánusok hogy kezelik a helyzetet.

Joe Biden a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint magasan vezet Trumppal szemben, nagyobb az előnye a választások előtt, mint 1936 óta bármelyik elnöki kihívónak. Az ABC News/Washington Post hétfőn megjelent felmérése szerint a válaszadók 55 százaléka szavazna a demokrata jelöltre és csak 43 százalék a republikánus elnökre.