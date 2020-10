Hétvégi olvasnivaló az egyedülálló örökbefogadóktól a szerencsés szigetekig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

MAGYARORSZÁG

Bebukott, jószándékú vállalkozás vagy Voldemort-mintájú EU-pénzlehúzás volt a borsodi ellenzéki jelölt varrodája? – Egy Ózd melletti kis falu varrodája miatt fideszesezik egymást az ellenzéki pártok. A vasárnapi időközi választáson vesztes Bíró László tehetős vállalkozóként összeállt néhány ismerősével, hogy kihasználják a hátrányos helyzetűeknek szánt uniós pályázatot. Ettől még adhattak volna munkát szegényeknek, de a projekt egy után bedőlt.

Fotó: Krivobok Ruslan/Sputnik via AFP

Nem a házassági papír alapján kellene eldönteni, hogy ki lesz a jobb örökbefogadó –Az eddigi is a házaspárokat részesítette előnyben, az új rendeletmódosítás teljesen kizárja, hogy egyedülállók is örökbefogadhassanak. Pedig sokszor megfelelőbb szülők.



Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Hiába jött új városvezetés, Pécsen most is féltik a szegényeket az önkormányzattól – Milliárdos tartozást halmoztak fel az önkormányzati bérlők. Az alpolgármester humánus megoldásról beszél, de a civilek szerint zajlanak kilakoltatások. Közben arra panaszkodnak, hogy nem vonják be őket eléggé a döntésekbe.

KORONAVÍRUS

Szijjártó Péter és Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp fõigazgatója Genfben, a WHO épületében lévő Semmelweis Ignác-szobornál. Fotó: KKM/Király Márton/MTI/MTVA

A kormány a járványról szinte semmit nem árul el, de legalább megtanítja a matematika használatára a magyarokat – Kezd olyan lenni a kormányzati koronavírus honlap, mint haladó diktatúrákban a pártsajtó: nem az a lényeg, hogy mi van benne, hanem az, hogy mi nincs. Az adatok ott vannak az operatív törzsnél, de azokat nem teszik ki értelmezhető formában, szinte dugdossák.

Kun Tímea osztályos orvos Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA



Orvosok a járványról: túl sok múlik a véletlenen – Ha sokkal többet és sokkal gyorsabban lehetne tesztelni, akkor nem aggódnának ennyit a betegek és az orvosok sem, akik a 444-nek meséltek félelmeikről és várakozásaikról.

Fotó: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Egyre többet tudunk a koronavírus hosszú távú hatásairól, amik azoknál is megjelenhetnek, akik könnyen megúszták – Akár az enyhe tünetek után is maradhat a krónikus fáradtság az eddigi tapasztatok szerint.

Hihetetlen Új-Zéland: rögbimeccs tömött stadionban Fotó: MARTY MELVILLE/AFP

Szigetek, ahol normális maradt az élet – Ez a kép október 11-én készült az egyetlen helyen, ahol most ilyen tömött lelátók előtt lehet sportolni. Új-Zélandon csírájában sikerült elfojtani a járványt. És Izlandon is majdnem.

KÜLFÖLD

A nyugdíjasok október 12-i minszki tüntetését fenyegető karhatalmista Fotó: STRINGER/AFP

„Lezárjuk az utakat, nem dolgozunk a gyárakban, bojkottáljuk az állami boltokat” – A világ már nem figyel annyira Minszkre, mint néhány héttel ezelőtt, de a helyzet továbbra is feszült, és megoldatlan. Lukasenka kenyeret és korbácsot kínál egyszerre. Az ellenzék pedig a legnagyobb dobására készül.

Joe Biden 2020. június 30-án a delawari wilmingtonban válaszolt kérdésekre a koronavírusról és a gazdaságról szóló beszéde után. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Gyanús sztorival támadja Joe Bident a trumpista NY Post – Kevesebb mint három héttel az elnökválasztás előtt a New York Post közölt szerintük perdöntő bizonyítékokat arra, hogy Joe Biden a fia érdekében rúgatta ki az ukrán legfőbb ügyészt. A történet sok sebből vérzik, a Facebook és a Twitter pedig gyakorlatilag letiltotta.



TOVÁBBÁ

Frédéric Martel a római könyvbemutatón Fotó: TIZIANA FABI/AFP

„Nem a meleg bíborosokat akartam outolni, hanem az egész Vatikánt, a képmutató rendszert” – Az év botránykönyvét jegyző Frédéric Martel jobban beleásta magát a Vatikán titkos életébe, mint bárki előtte. Interjúnkban a legutóbbi négy pápából kettőről állítja, hogy homoszexuális.

Gelencsér Tíme szépségkirálynő és Hegyes Bertalan táncos. Fotó: TV2

Senki nem táncol – Két és félóra kamubuli és táncimitáció, valódi tánc nélkül, sok emelgetéssel. Fődi Kitti maga is évekig versenytáncolt, és most szakértőként megnézte a TV2 új showműsorát.