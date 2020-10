Nem kérnek a fővárost és a Balatont összekötő bicikliútból a biatorbágyiak

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Elkezdték megépíteni az évek óta halogatott fővárost és a Balatont összekötő, 110 kilométer hosszú bicikliutat, de a biatorbágyiak erős tiltakozásba kezdtek azellen, hogy a bringaút az ő városukon is áthaladjon, írja a 24.hu.

A biatorbágyiak fő problémája, hogy a kétsávos bicikliút átszelné a város amúgy is nagyon keskeny főutcáját, ezért népszavazást kezdeményeztek, aláírást gyűjtöttek és még biciklis tüntetést is tartottak. A tiltakozásnak a Nem ide BUBA (ami a balatoni bringaútvonal beceneve) Facebook-csoport ad leginkább hangot, akik nemcsak aláírást gyűjtöttek, de egy sor technikai bökkenőt is feltártak az épülő biciklúttal kapcsolatban. A legfőbb problémának azt tartják, hogy a kerékpárút kiépítésére néhol olyan kevés hely áll rendelkezésre, hogy a szabványos szélességtől jócskán el kell térni, így viszont két, egymással szemben érkező biciklis nem fér el biztonságosan. A társaság szerint a bicikliút baleset- és életveszélyes is lehet, több kapukiállót, iskolák, óvodák előtti, gyalogosok és autósok által egyaránt használt szakaszt is keresztezne.

A Szabadság út, ahol a helyiek nem szeretnének bicikliutat. Fotó: Google Street View

A lakosok Tarjáni István fideszes polgármestert teszik felelőssé azért, mert szerintük a polgármester nem tájékoztatta a lakosságot a beruházásról, ami további helyet vesz el a szűk főutcából. Állításuk szerint az önkormányzat elhallgatta a beruházás várható következményeit, a pontos tervdokumentációt pedig egészen addig nem ismerhette meg a lakosság, amíg a civilek közzé nem tették.



Tarjáni a helyi újságnak viszont azt nyilatkozta, hogy nem igaz, hogy nem volt széles körű egyeztetés a nyomvonal kiviteli terveiről, és az sem igaz, hogy a nyomvonal forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági szempontból átgondolatlan vagy életveszélyes lenne. A polgármester szerint azért jó ötlet a városon belül vezetni a bicikliutat, mert a kerékpáros gerincvonal a belső bringás forgalom számára is hasznos lesz, és növelni fogja a Biatorbágyon kerékpározók számát. A polgármester a 24.hu-nak elmondta, hogy bizonyos korrekciókra még a kivitelezés során is van lehetőség.



A lap megkereste Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztost is, aki csak néhány napja szembesült azzal, hogy mekkora tiltakozást váltott ki Biatorbágyon a bicikliút megépítése.