Szigorítások a régióban, rekord számú új fertőzött Olaszországban

Itthon ismét rekordot döntött az elhunytak száma és még mindig nagyon keveset tesztelünk.

Egy napra eltűnt a képernyőről Müller Cecília, de a helyettesétől sem tudtunk meg sokkal több lényegi információt.

Olaszországban szerdán volt a legmagasabb az új fertőzöttek száma, egy sor környező országban pedig szigorítások jönnek.

Ez itt a 444 járványügyi hírlevele.

Ismét rekordot döntött az egyetlen nap alatt elhunytak száma, keddről szerdára 48 ember vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon. Rossz hír, hogy még mindig nagyon keveset tesztelünk, amit mutat az is, hogy ismét 15 százalék fölött volt a pozitív esetek aránya az összes teszten belül. Tovább nőtt a kórházban, illetve lélegeztető gépen lévők száma is.

Meghalt a nyíregyházi megyei kórház főigazgatója, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek: Adorján Gusztáv október elején került kórházba, információink szerint a budapesti Korányi Pulmonológiai Intézetbe is kezelték. Halálhírét szerdán jelentette be a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktató Kórházak honlapja.

Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga: az eddigi tapasztalatok alapján a koncentráció emelkedését 5 nappal követi az új esetek számának növekedése.

Egy napra eltűnt a képernyőről Müller Cecília, de a helyére beugró Galgóczi Ágnes (a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője) sem árult el sokkal több lényegi információt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján, mint amihez már hozzászoktunk.

Használni kezdték a mentősök az antigéntesztet, akinél pedig az eredménye alapján indokolt, annál utána PCR-tesztet is végeznek majd.

Koronavírusos a Szent János Kórház igazgatója: Takács Péternek nincsenek tünetei, a következő 10 napban otthonról fog dolgozni.

Szigorítások, új rekordok és kínai oltóanyag

Kijárási korlátozás és boltzár jön Csehországban, ahol rendkívül erőteljesen robbant be a második hullám, szerdán 12 ezer fertőzöttet igazoltak egy nap alatt, és ahol a napi halálozási számok alapján a legrosszabb a helyzet az Európai Unióban.

Lengyelországban az általános iskolák felső tagozatai is átállnak átállnak a vegyes vagy távoktatásra, miután egy nap alatt több mint 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak, amire eddig nem volt példa a járvány kitörése óta.

A csehországi járványhelyzet aggasztó példa lehet a számunkra: részletesen írtunk arról, hogy mit lehet kiolvasni a környező országok adataiból a magyar helyzettel kapcsolatban, illetve hogy hol milyen korlátozásokat hoztak az utóbbi időben (melyekből eddig itthon nem látni semmit).

Húszból egy embert érint a COVID-19 legalább nyolc hétig tartó, elhúzódó változata: ez az első negatív COVID-fejlemény, ahol a nők viselik a nagyobb kockázatot. De még nagyobb rizikótényező, ha valakinél már az elején egyszerre több tünettel támad a koronavírus, derült ki a King's College kutatásából.

Spanyolországban és Olaszországban is tombol a járvány: ez volt az a két európai ország, ahol a legnagyobb pusztítást végezte a vírus első hulláma, és most a második, őszi hullám is rengeteg megbetegedést okoz: Spanyolországban az elmúlt 14 nap átlagát nézve 100 ezer lakosból 322,9 fertőzödött meg, ami az eddigi legmagasabb, amit a járvány kezdete óta rögzítettek az országban, míg Olaszországban 15199 új fertőzöttet regisztráltak, ami abszolút rekordnak számít ott.

Bulgáriában holnaptól szabadtéren is kötelező a maszkhasználat: Európa legtöbb országához hasonlóan ott is nő az új fertőzöttek száma, ezért az újabb szigorítás.

Januárban kezdődhetne a világ első nagy koronavírus-oltási kampánya Brazíliában: írtuk mi is szerda délelőtt, hogy São Paulo szövetségi állam kormánya 46 millió vakcinát venne a kínai Sinovac Biotech-től, ha a brazil gyógyszer-engedélyeztetési hatóság jóváhagyja az oltóanyagot, de azóta a brazil államfő, Jair Bolsonaro már közölte, hogy ehhez a központi kormány áldása is kéne, és nem fogja engedni, hogy Kínából vegyenek oltóanyagot. A szövetségi államot vezető João Doria amúgy Bolsonaro ismert politikai ellenfele, szóval lehet még számítani csavarokra ebben a történetben.

Trump ráfeküdt a kampányra: leidiótázta a legfontosabb járványszakértőt: az elnök nem először indított támadást Anthony Fauci ellen. Hogy pontosan miért gondolta ezt most jó ötletnek, az szokás szerint nem teljesen világos.