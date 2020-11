Orosz humoristák telefonbetyárkodtak Justin Trudeau-val, aki végig azt hitte, Greta Thunberggel beszél

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az orosz humorista-duó Vovan és Lexus (Vlagyimir Kuznyecov és Alexej Sztoljanov) Harry herceg és Elton John vagy Kamala Harris után újabb hírességgel telefonbetyárkodtak egy másik híresség nevében a Stars Save the Earth sorozatban.

Greta Thunberg tinédzser klímaaktivista szerepében hívták fel Justin Trudeau kanadai elnököt, és percekig értekeztek vele a világ dolgairól, mielőtt Trudeau rájött a trükkre és udvariasan vonalat bontott.

A beszélgetésről Youtube-on közzétett felvétel alapján az ál-Greta arról mesélt a kanadai elnöknek, mennyire aggódik a nemzetközi konfliktusok eszkalálódása és egy újabb világháború kitörése miatt. „Az egyenlő lenne a katasztrófával” mondja Greta, Trudeau pedig megértően válaszol: „Igen, igazad van”.

„Úgy viselkedtek, mint a gyerekek, pedig egy olyan világot is teremthetnénk, ahol mindenki számára van hely: feketék és fehérek, keresztények és muszlimok, Trumpok és Putyinok, a te és az én számomra is. Corbyn számára. Terrance és Phillip számára is, akik szintén jól ismertek az országodban” - folytatja ál-Greta.

A kanadaiakat parodizáló South Park-karakterek első említésére még nem esik le Trudeau-nak a tantusz, úgyhogy erre azt válaszolja: „Pontosan ez a helyes megközelítés.”

Elmondja, szerinte a Thunberg 2019-es montreali látogatása segített a klímaváltozást a (Trudeu győzelmével végződő) kanadai választások fő témájává tenni. Erre Thunberg közbevág: „De lépjetek ki a NATO-ból, dobjatok el minden fegyvert, szedjetek virágokat és mosolyogjatok a természetre!”

Rövid hallgatás után Trudeau előáll egy diplomatikus válasszal:

„Én is egy olyan világról álmodom, ahol nincs szükség katonákra, de egyelőre, sajnos, nem abban a világban élünk”



- mondja. Ezután ál-Greta még megjegyzi, szerinte biztosan Meghan Markle kényszeríti bele Harry herceget, hogy a pár költözzön a brit kolumbiai Vancouver Island-re az angol közéletből való visszavonulásuk után. De aztán megkérdezi Trudeau-t, be tudja-e mutatni Terrance-nek és Phillipnek.

„Örömmel tenném, majd megkérdezem a stábomat, hogy ez hogyan lenne lehetséges, mert nekem nincsenek meg a közvetlen elérhetőségeik”



- mondja Trudeau. De amikor ál-Greta megismétli a kérést, valószínűleg rájön az átverésre.

„Várj, Terrance és Phillip nem South Park karakterek? Nem ismerem őket, de azt hiszem, kanadaiakat parodizálnak a South Parkban” - mondja, majd udvariasan elbúcsúzik és leteszi a telefont. (via Guardian)