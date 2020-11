Még mindig nem tudni, mit jelentenek a kormány számai

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Meredeken növekszik az utóbbi napokban a koronavírussal összefüggésbe hozható napi halálesetek száma. Az operatív törzs hétfői tájékoztatása szerint 151 halálos áldozata volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt 24 órában, így már több mint 4800 elhunytról tudunk.

A kórházban ápolt betegek száma 144-gyel 7734-re, a lélegeztetőgépen lévőké pedig 9-cel 666-ra nőtt. Mindkét szám rekord.

Eközben 5595 új fertőzöttet regisztráltak, miközben a mintavételek száma döbbenetesen kevéssel, csak 8946-tal nőtt. Így a regisztrált fertőzöttek és az elvégzett tesztek aránya 60 százalék felett van. Ez az arány vasárnap 40 százalékos volt, és ezt az adatot Kemenesi Gábor virológus aggasztónak nevezte.

A probléma csak az, hogy még mindig nem tudni, hogyan kell értelmezni a naponta elvégzett tesztek számát a kormányzati adatszolgáltatásban. Felmerült például az is, hogy a pozitív tesztek aránya azért ugrott meg ennyire a napokban, mert már az antigén gyorstesztekkel észlelt fertőzéseket is átvezették a statisztikákba, de a tesztek számát nem. Kemenesi is kiegészítette a posztját ezzel, azt írta, erről semmilyen forrást nem talált ő sem.

Müller Cecília talán oldani akarta a hangulatot, és beszámolt arról, hogy a napi gyógyultak száma 8223 főre nőtt, ami magasabb az újonnan regisztrált fertőzöttek számánál is. A tiszti főorvos által bejelentett szám azonban az utóbbi napok gyógyulási adataihoz mérve teljesen irreális.

Az elmúlt két hétben ráadásul az összesítések szerint csak négy európai országban szedett több áldozatot lakosságarányosan a vírus, mint Magyarországon: Bulgáriában, Szlovéniában, Csehországban és Lengyelországban. Magyarország ezzel Belgiumot, Franciaországot, Olaszországot, de még Szerbiát is előzi.

További naprakész statisztikákat és trendelemzéseket a 444 járványügyi aloldalán érdemes bogarászni.

A Magyar Orvosi Kamara adatai szerint az utóbbi egy hétben 6 magyar egészségügyi dolgozó halt meg koronavírus-fertőzés miatt, ami kifejezetten nagy ugrás, hiszen korábban 10 fő szerepelt csak az összesítésben. A most 16 fős listán szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, több ápoló, mentőtiszt és háziorvos is.

200 millió eurót folyósít kedden Magyarországnak az Európai Unió a koronavírus-járvány okozta munkaerőpiaci károk kezelésére létrehozott munkahelyvédelmi alapjából, a SURE-ból. Az ország által lehívható teljes hitelkeret 500 millió eurós.



Be leszünk oltva

Az utolsó tesztek is megerősítették, hogy az amerikai Moderna gyógyszergyár által fejlesztett koronavírus-vakcina 94 százalékban hatásos, így már csak a készítmény engedélyeztetési eljárása van hátra.

Hiába a járványügyi korlátozások, a romániai ortodox egyház dobrudzsai megyéket magába foglaló tomisi egyházkerülete a járvány közepén is megtartotta a Szent András-napi zarándoklatát. Igaz, a szokásos több ezer fő helyett, most alig 400 ember vett részt a rendezvényen.

A brazil Maguito Vilelát választották vasárnap Goiania város polgármesterévé, de ő erről még nem értesült, ugyanis koronavírussal kórházba került, majd kómába is esett. Jelenleg is lélegeztetőgépen van. Fia azzal vádolta meg apja politikai ellenfeleit, hogy a kampányukban azt terjesztették, hogy Vilela már meghalt, ezért nem érdemes rá szavazni.

A Goldman Sachs befektetési bank előrejelzése szerint a fejlett országok lakosainak több mint 70 százalékát sikerül beoltani a koronavírus ellen 2021 őszéig. A vállalat elemzői azt várják, hogy márciusban már a brit lakosság fele be lesz oltva, az EU államai, Japán és Ausztrália pedig májusra érheti el ezt a szintet.

A spanyol kormány azt kérte az emberektől, viselkedjenek felelősebben és hallgassanak a józan eszükre, mikor az egészségükről van szó. Erre azután került sor, hogy a hétvégén több spanyol nagyvárosban is vásárlók tömegei árasztották el a plázákat és boltokat a közelgő karácsony és a black friday akciói miatt.