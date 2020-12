Szájer, járványkezelés, Soros-galaxis – a 9. alkotmánymódosításról vitáznak a parlamentben

Ünnep 444 Körben

Eljött a nap, amikor kilencedszer is megváltoztatják a 2012. január 1. óta hatályos Alaptörvényt, amit lényegében Szájer József szövegezett meg. (A kereszténydemokráciánk alapját jelentő, gránitszilárdnak is nevezett alaptörvényt megalkotó Szájer már nem tagja a kormánypártnak, mert pár hete Brüsszelben rajtakapták, hogy a koronavírus elleni szabályokat megsértve egy meleg orgián vett részt, és még ecstasyt is találtak a táskájában.)

Az ülés reggel 9-kor kezdődött el, és miután röviden megemlékeztek a temesvári népfelkelésről, jöttek a napirend előtti kérdések.

Mellár Tamás (Párbeszéd) a költségvetési hiányról és a pótköltségvetésről beszélt, amire Tállai András elmondta, hogy 8 százalék fölé is mehet a költségvetés hiánya, de ez nem egyedi, az EU-s átlag és a V4-es átlag is ennyi lesz.

Tállai szerint az a fontos, hogy a költségvetés teherbíró képessége biztos legyen, és a finanszírozhatósága ne okozzon károkat az államadósság tekintetében és a lakosságot ne terheljék adóemelésekkel. Éppen adócsökkentéssel igyekeznek tehermentesíteni.

Az LMP-s Demeter Márta a halottak és fertőzöttek magas számát ismertette. Szerinte eközben a kormány azzal van elfoglalva, hogy közpénz-százmilliárdokat szerveznek ki fideszes magánalapítványokba, de amint lehetőségük lesz, ezeket vissza fogják venni, és felelősségre fogják vonni azokat, akik részt vettek a privatizálásban.

Reméli, nem kell közadatként kikérni, hogy mire költik el az EU-s helyreállítási alapból érkező pénzt. Mészáros Lőrincet, aki több mint 850 embert bocsátott el az első hullámban, közel 18 milliárd forinttal jutalmazták – mondta Demeter, aki szerint ne takarózzon a járványkezeléskor a titkolózó kormány azzal, hogy szakmai döntéseket hoznak, amikor politikai döntéseket hoznak. Azt mondta, el lesznek számoltatva, és boldog karácsonyt kívánt.

A KDNP-s Rétvári Bence szerint a labancok akarják őket kioktatni hazaszeretetből. Szerinte 1848-ban pont azért küzdöttek, amit most a kormánypártiak csinálnak. A baloldal ezzel szemben a Soros-galaxisban politizál, azt mondják, amit Soros György mond, bár most egy kicsi ellentmondás van az erőben, mert Soros kiosztott mindenkit, hogy miért hagyták, hogy Magyarország és Lengyelország győzzön, míg az ellenzék szerint Orbán veszített.

Rétvári szerint jó a járványhelyzet, csak a baloldal nem tud büszke lenni a magyar orvosokra. A magánalapítványokról azt mondta, azok Magyarország jövőjébe fektetnek be, fontos, hogy hosszú távra tervezhessenek, a mostaninál sokkal magasabb forrásokra van szükségük. A cél, hogy 2030-ra több területen világvezetők legyünk.

A DK-s Varju László azt mondta, Tállai arról beszélt, hogy 6 százalékos visszaeséssel számolnak, ehhez képest a tavaszi tervezésben 7 százalékos visszaeséssel is számoltak, és ha ennek megfelelően készültek volna, most nem lenne az, hogy a romló számok és teljesítmény miatt új költségvetésre van szükség.

A kormány azt mondta, hogy a hiány már több mint tízszerese lesz a vártnak, mert Varju szerint a szabálytalan haveri költések miatt a források elakadtak. Emiatt devizahitelből spájzoltunk be – mondta Varju, aki szerint már semmit nem ér az eredeti költségvetés, az új költségvetés elől menekülnek, a költségvetési bizottság ülésére sem mertek elmenni a kormánypárti képviselők.

Eközben az embereket felháborítják a luxuskiadások, és minden drágul a boltban, főleg az idős emberek vannak igazán veszélyben. Nincs bérkiegészítés, amit a kormány mond, az szemfényvesztés, néhány cégnek és haveroknak jár pénz, senki másnak – mondta Varju, aki szerint a kormánynak mennie kell, megbukott, a gazdasági teljesítménye egyenlő a nullával.

Dömötör Csaba azt mondta, tíz éve hallgatják, hogy megbukott a kormány, de már háromszor nyert a Fidesz-KDNP, 2022-ben is a választók döntenek majd. A költségvetés két fő szempontja: az emberélet és a munkahelyek védelme, úgyhogy hiába várják a másfél évvel ezelőtti költségvetéstől, hogy számoljon a járvánnyal. (Varju – aki éppen pótköltségvetést sürgetett – többször próbált közbeszólni.)

Dömötör szerint ha a baloldalon múlna, nem hitelmoratórium, hanem devizahitel lenne mind a mai napig. Eddig 1,4 millió munkahelyet sikerült megvédeni, mondta Dömötör, aki szerint itt az uniós átlag (8 százalék) fele a munkanélküliség. A regisztrált álláskeresők száma 300 ezer volt. Dömötör szerint amint nagy a baj, a baloldal adóemelésekhez nyúl, ezzel szemben a jobboldali kormány még válság idején sem emeli, hanem csökkenti a terheket, a magyar jól össze tudják ezt hasonlítani.

Az MSZP-s Harangozó Tamás szerint sokat elmond, hogy ma és holnap 42 kérdésről dönt a Parlament, például a választójogi törvény, aminek a botrányos benyújtási körülményeire az ország emlékszik, és az egész ország emlékszik rá. Lesz szavazás a Szájer-féle posztkeresztény alaptörvény módosításáról is, amiben a családról is lesz szó, illetve az állami vagyon egy részének magánvagyonná alakításáról, és hogy a taót a jövőben ne kelljen nyilvánosan elszámolni.

Harangozó szerint jutott 140 milliárd sportra, 100 milliárd egyházaknak, és 1000 milliárd forint a Budapest-Belgrád vasútvonalra. De nem jutott közpénz a 100 százalékos táppénz mindenkinek egyformán odaadásáról arra a 10-14 napra, amíg a törvény értelmében karanténban kell lennie a fertőzötteknek. De nem volt pénz a 80 százalékos bérkiegészítésre, illetve nem adtak 9 hónapra munkanélküli támogatást, illetve nem adtak arra sem, hogy karácsony előtt a munkanélküliek gyerekenként 50 ezret kapjanak. Harangozó szerint Orbán tegnap odáig süllyedt, hogy azt mondta, ő nem felel a vírusért, pedig szeptemberben még erről beszélt.

Orbán Balázs azt mondta, a negatív gazdasági hatások mérséklése kulcsfontosságú feladat, remélték tavasszal, hogy a védekezés össznemzeti cél lesz. Sajnos ez nem így lett, de a kormánynak tennie kell a dolgát. A GDP 20 százalékát, kb. 9000 milliárd forintos gazdasági átalakítást vezényeltek le, ennek köszönhetően már 6500 milliárdot a gazdaságba vissza tudtak vinni, 4300 milliárd már megjelent, 1200 milliárd már támogatói döntéssel rendelkezik, és még 1000 milliárdról hamarosan döntenek.

A beruházás-támogatási programok 1000 milliárd környékén járnak. Összességében az adócsökkentésben hisznek. Orbán szerint a 9. legjobb a gazdasági teljesítményünk az EU-ban, és tovább szeretnék folytatni a béremelési programot, jönnek az orvosbéremelések, minden idők legnagyobb otthonteremtési programját működtetik. Ehhez képest a baloldal a járványvédekezést támadják, kamuvideók, bitcoinbányászat, cigarettacsempészet.

A jobbikos Z. Kárpát Dániel azt mondta, amikor a KDNP-s Nacsa Lőrinc behörög, akkor magyarázza már el, milyen kilátásokat biztosít a kormány arra, hogy 150 ezer magyar vendéglátós a rendszerben semmilyen támogatásban nem részesülnek. A kormánynak ezeket a neoliberális lépéseit a német multicégek diktálják, és a Fidesz fogadta Soros Györgyöt 2010-ben a Parlamentben.

A kormány az Audival köt olyan szerződést, amivel kipótolja az egész éves veszteségüket, közben lakhatási kataklizma van, a magyarok egyhatoda nem tudja befűteni az otthonát – mondta. Bajban vannak az albérlők, nekik sem segít a kormány, elzárkóznak a bérlakásépítéstől.

Schanda Tamás államtitkár azt mondta, a jobbikos virtigli baloldali beszédet mondott, a baloldalra véglegesen megérkezett a Jobbik. A nemzeti-polgári oldal a munkahelyek védelmében hisz, nem a segélyekben – mondta. Schanda azt mondta, érti, hogy a 2010 előtti bukott gazdaságpolitikát erőltetik, ekkor a jobbikosok közbekiabáltak. Schanda erre azt mondta, Vácon ellenzéki vezetés van, mégis ott lakoltatnak ki önkormányzati lakásból gyerekes családokat. Ahol az ellenzék hatalomra jut, ott ártanak a magyar embereknek.

Azt mondta, biztosítanak bértámogatást, adócsökkentést, hogy a munkaadók tudjanak állást és fizetést biztosítani a kollégáiknak. Ezeket az intézkedéseket az ellenzék csak támadja. Közben sosem volt olyan kormánya Magyarországnak, ami ilyen bőkezű családtámogatásokat adott volna. Szerinte a fiatalok saját lakásra vágynak, nem bérlakásra, ehhez a magyar kormány világviszonylatban is kimagasló támogatást biztosít.

(Ezután a KDNP-s Hollik István beszélt a kérdésében arról, hogy az ellenzék rossz, amire Orbán Balázs államtitkár válaszolta azt, hogy az, majd a fideszes Hörcsik Richárd migránsozott, de a kormánypártok önmagukhoz intézett kérdéseit a továbbiakban nem részletezzük.)