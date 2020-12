Még soha nem volt olyan tiszta Bécs levegője, mint 2020-ban

2020-ban olyan tiszta volt Bécs levegője, mint még soha, pedig már 2019-ben is nagyon jó eredményt értek el. Akkor a légszennyezettség a város összes mérőpontján az EU-s határértékek alatt maradt. Bécs számos intézkedéssel érte el azt, ami tíz éve még elképzelhetetlen volt – írja közleményében a WH Digital GmbH / Bécs Város Külképviseleti Irodája.

„Sokkal tisztább levegőt lélegezhetnek be a gyerekeink, mint mi gyerekkorunkban” – mondta Jürgen Czernohorszky klímavédelmi városi tanácsnok. Ez tíz éve még elképzelhetetlennek tűnt, azóta azonban Bécs számos intézkedést vezetett be, hogy javuljon a város levegőjének minősége. Folyamatosan fejlesztik a tömegközlekedési hálózatot, bevezették az éves bérletet, amelynek köszönhetően a bécsiek napi 1 euróért utazhatnak a buszokon, villamosokon és metrón, alacsony károsanyag-kibocsátású járművekre térnek át és támogatják az e-mobilitást. Szintén hozzájárulnak a légszennyezettség csökkentéséhez az olyan klímavédelmi intézkedések mint a lakóépületek energiahatékonyságot növelő felújítása, a nagy építkezések környezetszennyezésének csökkentése, a távfűtés kiterjesztése vagy a közterületek hatékony síkosságmentesítése.

Azt, hogy a pandémia miatt többször is elrendelt kijárási tilalom pontosan mennyiben járult hozzá a kiváló 2020-as levegőminőséghez, már nehezebb számszerűsíteni, mivel a károsanyagok jelenlétét a levegőben az időjárás és egyéb környezeti tényezők is jelentősen befolyásolják. Éves szinten a kijárási tilalomnak köszönhetően nemcsak a szálló por mennyisége csökkent az osztrák főváros levegőjében, hanem a nitrogén-dioxidé is összesen mintegy 10 százalékkal. Bécs ezzel folytatni tudta az évek óta tartó csökkenő trendet.