Na de mi lesz 2022-ben?

COVID-21

A hétvégén ismét mérföldkőhöz ért a koronavírus-járvány Magyarországon. Most már minden ezredik magyar a Covid-19 áldozata lett. Az egyetlen jó hír, hogy az ünnepek alatt egyértelműen túllendültünk a második hullám csúcsán. Minden más rossz.

Egy brit állomásfőnök a járvány alatt Fotó: OLI SCARFF/AFP

Különösen aggasztó az új, angol mutánsvariáció megjelenése, amelynek köszönhetően Nagy-Britanniában ismét meredeken emelkedni kezdtek a fertőzésszámok. A már eddig is a teljes kapacitásuk közelében teljesítő egészségügyi intézményeket ez minden eddiginél nagyobb nyomás alá helyezheti, és hasonló helyzet alakulhat ki Európa többi országában is, hacsak nem történik valami csoda.

Ez a csoda jelenlegi ismereteink szerint csak a vakcina lehet. Az EU országaiban azonban már egy hete oltanak, és mindenhol csigalassúsággal haladnak, részben mert kevés az oltóanyag, részben mert ami van, azt sem tudják elég gyorsan beadni. A héten engedélyezhetik a második, a Moderna által gyártott vakcinát, ami gyorsíthat az eseményeken, de továbbra is erősen kérdéses, hogy ezzel sikerül-e elévágni az angol mutánsnak és megakadályozni egy pusztító harmadik hullámot.

Vannak jóindulatú magyarázatok arról, hogy az EU valójában annyira nem is csinálja rosszul, és az országok közti szolidaritást fenntartva csak így lehetett csinálni. De ettől még tény, hogy a britek eddig több embert oltottak be, mint a kontinens összes többi országa együttvéve, az izraeli számok pedig tényleg egy másik ligában játszanak. Oltanak egyébként már a Vatikánban is, ők viszonylag gyorsan végezni fognak – igaz, relatíve sokan is tartoznak ott a veszélyeztetett korosztályba.

A TERVÜNK

Hónapokig csak azt állították, hogy van, most viszont tényleg publikálták a magyar oltási tervet. A szöveg azt tovább kavarta, hogy az oltáshoz kell regisztrálni a híres kormányzati vakcinaoldalon vagy nem, viszont végre egyértelművé tette, hogy a magyar lakosság egyes csoportjait milyen sorrendben oltanák majd be.

A gyógyszerészeket előbb oltanák be az időseknél.

A járványügyekben eljáró rendőrök és katonák előbb kaphatnak oltást, mint a 60 évesnél fiatalabb krónikus betegek.

A pedagógusok pedig nem képeznek kiemelt csoportot, őket nem veszi előre a terv.

A következő napokban bőven lesz vita arról, hogy ez a sorrend jó, vagy más országokban okosabban alkalmaztak járványügyi szempontokat. De ezek a viták elméletiek lesznek, hiszen Magyarországon még jó ideig nem lesz elég oltás ahhoz, hogy legalább az idősek tömeges oltását megkezdhessük.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Orbán Viktor vasárnap arról beszélt, hogy nem is terveznek lazítani a korlátozásokon, amíg nem fut be elég vakcina az országba. Ha ez tényleg így lesz, akkor még hónapokig maradhat a mostani szabályozás, az értelmes intézkedésektől egészen az ingyenes parkolásig.

És az sem lenne meglepő, ha további szigorítások következnének. Az angol vírusvariáns felbukkanása nálunk is nagy gondot okozhat, és amíg a helyi vezetőknek annyi eszük van, mint a Bicskén január 2-án tömegrendezvényt szervező polgármesternek, joggal tartunk a legrosszabbtól.

KEZDŐDŐ KAMPÁNY

2021 van, jövőre választás. A utóbbi hetekben több olyan közvélemény-kutatást is publikáltak Magyarországon, amelyek azt sugallták, hogy az egyesült ellenzéknek jó esélye lehet nemhogy a Fidesz megszorongatására, de akár a legyőzésére is. Szakértő szerzőnk ezeket a kutatásokat elemezve vizsgálta meg, hogy valójában mi a helyzet.

Komoly gondot jelent, hogy még a megbízhatóbb közvélemény-kutatók is egyre kevésbé transzparensek a módszereikkel kapcsolatban. Sokszor nem világos kinek, mikor és milyen kérdéseket tettek fel.

A kormánynak dolgozó közvélemény-kutatók megbízhatatlansága közismert, de gond van a különböző ellenzéki pártokhoz köthető cégekkel is. Ezek sokszor jelöltválasztási kérdésekben is szeretnék befolyásolni a közvéleményt, és úgy tesznek, mintha az ellenzéki szavazóknak markáns véleménye lenne a potenciális miniszterelnök-jelöltekről. Pedig a Fidesz-ellenzék verseny kilátásait alig, vagy egyáltalán nem befolyásolja az ellenzéki listavezető személye.

És ami talán a legfontosabb: a legmerészebb közvélemény-kutatások által mutatott szoros ellenzéki vezetés sem feltétlenül elég a Fidesz legyőzéséhez. A választókerületek részrehajló átrajzolásának köszönhetően ellenzéki szavazattöbbség mellett is simán létrejöhet fideszes parlamenti többség.

EL TRUMPO

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Joe Biden több mint két hónapja megnyerte az amerikai elnökválasztást, de a meccsnek még mindig nincs vége. Ezen a héten két fontos csata is lesz:

Január 5-én Georgia államban megválasztanak két szenátort. Ha a demokraták mindkét jelöltje nyer, övék a többség a washingtoni Szenátusban, ami alaposan megkönnyítené az új elnök dolgát a következő négy évben. De ez azért meglepetés lenne, még úgy is, hogy Trumpék folyamatos siránkozása a „választási csalás” miatt talán elbizonytalanít néhány republikánus szavazót.

Január 6-án pedig a Kongresszus megszámolja az elektori szavazatokat. Ez évszázadok óta formalitás, most viszont a republikánusok mindenféle cselekkel tervezik megakadályozni, hogy a képviselők megerősítsék Biden győzelmét. Elvileg el fognak ezzel bukni, de 21. századi amerikai politikáról beszélünk.

Hogy mennyire mindent bevetnek Trumpék, azt egy vasárnap nyilvánosságra került telefonbeszélgetés is bizonyítja, amely még az utóbbi négy év színvonalához képest is megdöbbentő. Ezen a jelenlegi elnök egy órán keresztül győzködte telefonon a georgiai államminisztert, hogy találjon neki 11780 szavazatot, amivel fordíthatna az államban. Trump büntetőjogi következményekkel fenyegette az egyébként republikánus Brad Raffenspergert, aki azt válaszolta neki: nincs igaza.

Bármennyire is nevetségesek a Trump-tábor próbálkozásai, azért azt világosan látni kell, hogy ezt mindenhol máshol az amerikaiak is puccskísérletnek neveznék. Mégiscsak egy demokratikus választás eredményeinek megváltoztatási kísérletét látjuk.

Bident január 20-án iktatják be elnöknek, utána kiderül, hogy lesznek-e következmények, vagy az új adminisztráció úgy dönt, hogy jobb a békesség. Nem biztos, hogy jó ötlet büntetlenül hagyni a világ vezető demokráciájának megdöntési kísérletét, mert ez csak felbátoríthatja a közeljövőben próbálkozni vágyókat.

