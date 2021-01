Furcsa magyar adatok és újabb engedélyezett vakcina

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Közeledik január 11-e, amikor lejár a jelenlegi járványügyi intézkedések határideje. Úgy néz ki, hogy jövő hétfő után is maradnak a jelenlegi korlátozások, legalábbis Müller Cecília országos tiszti főorvos a mai „tájékoztatóján” indokoltnak nevezte a védelmi intézkedések fenntartását. De nem a hazai, hanem a környező országok járványügyi adataival indokolta ezt, mert ott jelentősen nő a fertőzöttek száma.

Hogy a magyar adatokból mi olvasható ki, azt nehéz megmondani (118 újabb áldozat volt tegnap). Más országokban fontos mutató, hogy hány tesztből szűrik ki az új fertőzötteket. Nálunk ezt jelenleg képtelenség megmondani a publikus adatokból. Az operatív törzsnek ugyanis megint sikerült az a bravúr, hogy a reggeli jelentése szerint több új fertőzöttet találtak ( 2047-et), mint ahány vizsgálatot összesen elvégeztek (1985-öt). És ezen a furcsaságon az sem segített, hogy néhány órával később frissítették a statisztikát, megnövelve a tesztek számát. Mert az utóbb hozzáírt 20 744 vizsgálat hajszálpontosan annyi, amennyien részt vettek a hétvégi, óvodai és iskolai dolgozók számára kiírt tesztelésen is. Csakhogy ezt a 20 744 tesztet hétfőn már hozzáadták a statisztikához, külön be is számoltak róla.

További érdekes adatokat hozott a Központi Statisztikai Hivatal mai jelentése a magyarországi halálozásokról. Október óta a magyarországi halálozás jelentősen meghaladja az elmúlt évek hasonló időszakának átlagát. De a többlethalálozás még annál is jóval magasabb (majdnem 3000 fővel), mint a koronavírus áldozatainak hivatalos száma. Az eddig nagyon eltérő KSH-s halálozási adatok és az operatív törzs beszámolói a járvány áldozatairól mostanra váratlanul teljes átfedésbe kerültek.

Hogy milyen számok alapján dönt majd a kormány a korlátozások fenntartásáról vagy lazításáról, azt ezek alapján nehéz megmondani. Sok idő nincs ugyanakkor annak eldöntésére például, hogy valóban újra nyitnak a középiskolák a jövő héten. Az oktatási államtitkár ezt jelentette be még december közepén. Azóta viszont egyre durvábban terjed a koronavírus mutációja, ami a fiatalokat is jobban fertőzi, és a britek zárják is az iskolákat. A mutáció megjelent már Szlovákiában és Ausztriában is, Magyarországon állítólag még nem, de közben újra fogadunk utasokat Nagy-Britanniából.

Müller Cecília mai és Orbán Viktor január 3-i rádióinterjúja alapján - amiben a miniszterelnök azt mondta, hogy „ha a vakcina előtt kezdesz lazítani, a vakcina meg nem érkezik meg, akkor egy fertőzéshullámot indítasz el, és szabadítasz rá az országra” - aligha lesz lazítás.

A tömeges oltás még odébb van, egyelőre hetente érkezik újabb adag a Pfizer vakcinájából. Eddig összesen 78 ezer ember kétkörös beoltására elegendő vakcinát szállítottak le, ebből 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be az első körben. Ez annak fényében nem tűnik soknak, hogy Orbán december közepén azt mondta, hogy ha egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, arra képesek lennénk.

Erről egyelőre szó sincs, a terv szerint az egészségügyi dolgozókat kellene most minél hamarabb végigoltani, de a Magyar Orvosi Kamara beszámolója szerint káosz és szervezetlenség van.

Más országokban sem egyszerű beindítani az oltási programot, ugyanakkor van egy ország, ami példásan gyorsan intézi mindezt: Izrael mutatja meg a világnak, hogyan kell megszabadulni a járványtól.

Alapvetően jó hír, hogy a Pfizer után a Moderna vakcinája is megkapta az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Csakhogy ez nem fogja egyhamar enyhíteni az európai vakcinahiányt, mert az amerikai gyár elsősorban amerikai megrendeléseket fog ki kielégíteni. A nagy közös EU-s beszerzésben sem rendeltek sokat a Modernától, azon belül pedig nem tudni, hogy hozzánk mennyi érkezik, mert azt nem árulták el.

Közben a szerbek további klinikai vizsgálatok nélkül engedélyezték az orosz Szputnyik V vakcinát, szerdán már be is oltották a miniszterelnök-helyettest és a belügyminisztert. Csakhogy az oroszok gépsoron sem készül elképesztő mennyiségű oltóanyag, a szerbek 2400 adagot kaptak. (Egy román kórházban - hogy a felbontott, de fel nem használt vakcina ne menjen kárba - esténként lehet jelentkezni civileknek is az oltásra.)