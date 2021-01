Az abortusz legalizálása után nők százai ellen ejthetik a vádakat Argentínában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az abortusz legalizálása után ejtik az illegális magzatelhajtás miatt emelt vádakat, jelentette be az argentin kormány. Büntetőeljárással jellemzően a legkiszolgáltatottabb, szegény sorban élő, marginalizált nőket sújtottak az akkor még illegális abortuszok miatt.

Nőjogi aktivisták ünneplik az abortusz legalizálását az argentin parlament épülete előtt 2020. december 30-án. Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Argentínában tavaly december 30-án legalizálták az abortuszt a terhesség első 14 hetében. Ezzel Argentina lett a legnagyobb latin-amerikai ország, ahol széles körben, feltétel nélkül engedélyezett az abortusz. Az elemzők ezt a női jogok komoly győzelmének tartják egy olyan országban, ahol amúgy igen erős a katolikus egyház befolyása a politikára.

A Guardian beszámolója szerint ugyan ritkán ítéltek abortusz miatt több év börtönre nőket, de akadnak "rémisztő kivételek". Példaként egy, a konzervatív Tucumán tartományban élő nő történetét említik, aki csaknem három évig ült börtönben vetélése miatt.

A Guardian beszámolója szerint a terhességmegszakításon átesett nőknek még akkor is diszkriminációval kellett szembesülniük, ha éppen nem jelentették fel őket. Analia Ruggero kezelését például elutasították egy Buenos Aires-i kórházban, ahova azután fordult, hogy tablettákkal elhajtotta magzatát, és komplikációk léptek fel. Közölték vele, hogy nem hajlandók ellátni, de azt is, hogy ha máshol keres segítséget, akkor fertőzést kaphat, amibe bele is halhat. Végül aztán felvették, de a személyzet folyamatosan gyalázta. "Amikor a nővér injekciót adott, azt suttogta, hogy abortuszom volt, szemét vagyok, mit képzelek, hogy oda mentem?" . mesélte a Guardiannak. Végül egy huzat és takaró nélküli ágyon helyezték el, amin hemzsegtek a csótányok. (Via The Guardian)