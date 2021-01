Egyelőre 50 ezer embert is csak egy hét alatt tudnunk beoltani

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ha röviden kellene összefoglalni a hetet járványügyi szempontból, az így nézne ki:

a hivatalos számok jók, egyértelműen a második hullám lecsengő szakaszában vagyunk

de sajnos a vírus brit mutációjának megjelenése miatt nálunk is lehet számítani harmadik hullámra

az oltási program eddigi része messze nem támasztja alá Orbán állítását, hogy akár félmillió embert is be tudnánk oltani egy nap alatt

A héten minden hivatalos járványügyi mutató javult. 10 ezer alatt van a regisztrált új fertőzöttek száma, ütemesen csökken a kórházban ápolt covidosok száma, ami némi lélegzethez juttatja a túlhajott intenzíves orvosokat és ápolókat. Lélegeztetőre is kevesebben szorulnak. A járvány áldozatainak a száma továbbra is magas, de hosszú idő után először ment 100 alá a naponta jelentett áldozatok számának teljes heti átlaga. Az elvégzett teszteken belül a pozitívak aránya 8 százalék, ami szintén azt mutatja, hogy éppen most visszaszoruló szakaszában van a vírus. (A legördülő menüben lehet változtatni a grafikonon.)

Ami viszont nem jó hír, hogy nemcsak megjelent, de már terjed is a vírus mutációjának a brit verziója. Hivatalosan csak azt jelentették be, hogy igazolták a mutáció jelenlétét itthon is, az a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának szombati elemzéséből derült ki, hogy ők a laborjukban száz kiválasztott reprezentatív mintából 5 esetben igazolták a brit mutációt, „minden esetben utazási előzmény nélkül”, vagyis nem Angliából érkezőknél, hanem olyanoknál, akik itthon fertőződtek meg. Ez helyi terjedést jelent.

Ez a mutáció okoz harmadik hullámot több európai országban, így Portugáliában is, ahol szinte elfogytak az intenzíves kórházi ágyak.

A járvány elleni leghatásosabb eszköz a védőoltás, ami vélhetően a mutáció ellen is hatásos lehet. Attól jó eséllyel szinte biztosan megvédhet, hogy ha valaki meg is fertőződik, súlyosan megbetegedjen.

Egyelőre viszont Európában és nálunk sem halad elég ütemesen az oltás. Az új vakcinák gyártói nem bírják elég kapacitással, a Pfizer-BioNTEch most állít a gépsorán, aminek rövid távú következménye az, hogy pár hétig még kevesebb oltóanyagot tudnak leszállítani, utána viszont a korábbinál többet.

A közös uniós járványbeszerzés miatt a brüsszelezésbe önfeledten beleugró Orbán Viktor szerint Magyarországon akár félmillió embert is be lehetne oltani egy nap alatt, ha lenne vakcina.

Oltóanyag azért a semminél már most is több van, de a tömeges oltáshoz tényleg kevés. Egyelőre hetente 51 ezer ember beoltására elegendő érkezik a közös EU-s vásárlásból. Legutóbb kedden jött szállítmány. Amit viszont nemhogy egy nap, de öt nap alatt sem sikerült teljesen felhasználni.

Az operatív törzs mai adatai szerint december 26-a óta közel 130 ezer emberre való oltóanyag érkezett az országba, ebből 119 944 embert oltottak be szombat estig. Vagyis van még 10 ezer fel nem használt vakcina.

Az operatív törzs adatai alapján a héten nem volt olyan nap, amikor 10 ezer embernél többet oltottak volna be:

hétfő: 7 579 beoltott (ekkora mondták, hogy felhasználták az előző szállítmányt)

kedd: 8 350 beoltott (ekkor jött az új szállítmány)

szerda: 9 172 beoltott

csütörtök: 9 627 beoltott

péntek: 7 119 beoltott

szombat: 7 097 beoltott

Bár Orbán pénteken elég határozott elvárást fogalmazott meg a magyar hatóság felé, hogy napokon belül engedélyezzék a kínai vakcina felhasználását Magyarországon, mert akkor azzal el lehetne kezdeni a 60 év feletti krónikus betegek oltását, életeket mentve ezzel, egy ilyen vizsgálat normál körülmények között ennél sokkal több időt igényel. Választ lehetne adni arra is, hogy a szer a 60 év felettieknél mennyire hatásos.