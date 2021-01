Exporttilalmat vezetett be az EU az itt gyártott vakcinákra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Európai Bizottság pénteken elfogadott egy ideiglenes intézkedést, aminek értelmében a koronavírus-oltóanyagok kiviteléhez ezentúl a tagállamok engedélye szükséges. Ez biztosítja, hogy az uniós polgárok kellő időben kapjanak koronavírus-védőoltásból, és hogy az oltóanyagok Európai Unión kívüli országokba történő exportja végre átlátható legyen.

A lépés előzménye, hogy nemrég az AstraZeneca bejelentette, hogy 75 millióval kevesebb oltóanyagot tudnak leszállítani az első negyedévben, mert akadozik a gyártás. Az Európai Bizottság szerint az augusztusban aláírt szerződésben a gyártó kötelezettséget vállalt a gyógyszermennyiség szállítására. Augusztusban az EU 300 millió dózist kötött le, további 100 milliót pedig feltételesen. Ezért pénteken a szerződéseket is nyilvánosságra hozták. Az AstraZenecának egyébként vannak európai gyárai is. A héten a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinagyártó is késéseket jelentett be az oltóanyagok szállításával.

A most bevezetett átláthatósági és engedélyezési rendszer keretében azoknak a vállalatoknak, amelyekkel az EU előzetes beszerzési megállapodást írt alá, értesíteniük kell a tagállami hatóságokat, ha EU-n kívüli országokba akarnak exportálni olyan koronavírus-oltóanyagot, melyet az Európai Unión belül állítottak elő. Az intézkedés a tervek szerint 2021 márciusának végéig marad hatályban.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt mondta, hogy az uniós polgárok egészségének a megvédése a legfontosabb, ennek biztosításához pedig szükség van erre az intézkedésre. Elmondta, hogy ez az intézkedés átmeneti, és a szegényebb országoknak tett szállítási ígéreteiket persze továbbra is betartják.

Valdis Dombrovskis kereskedelmi kérdésekért is felelős szerint ezzel végre átlátható lesz a vakcinagyártás-és az export az EU-ban, ami eddig hiányzott. Szerinte a most jóváhagyott mechanizmus olyan eszközt ad az unió kezébe, amely biztosítja az oltások megfelelő időben és mennyiségben történő szállítását az EU-tagországokba. Sztella Kiriákidisz egészségügyért felelős uniós biztos arra emlékeztetett, hogy az EU előre finanszírozta egyes oltások kifejlesztését és az azok előállításához szükséges gyártókapacitások kiépítést, ezért joga van ahhoz, hogy világosan lássa, hová szállítják a vállalatok az oltóanyagot.