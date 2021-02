LeBron James: “**** ** a ****, *****a ****a!” Nő a pálya széléről: “Te fogd be a *i*as*ot* szádat, *****!”

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Végtelen hosszú idő után 10 NBA-s csapat ismét nézők előtt rendezi a kosármeccseit Amerikában. A bajnok Los Angeles Lakers az Atlanta Hawkshoz látogatott és verte meg 8 ponttal. Ez nem volt különlegesség, az azonban igen, hogy a State Farm Arenába beengedtek 1341 nézőt.

Négyen közülük a vendégek 36 éves szupersztárjával, LeBron James-szel együtt méltóképpen ünnepelték meg a nagy alkalmat. A négyesből is kitűnt aktivitásával a Carlos házaspár. Ők:

A negyedik negyedben jártunk, amikor a bírók megállították a játékot, mert néhány, a közvetlenül a pálya szélén található, drága helyen ülő néző szóváltásba keveredett LeBron James-szel. Egy fiatal nő, Juliana Carlos volt a leghevesebb: felpattant, eldobta a kötelező maszkját, úgy mutogatott és kiabált James felé. Nemsokára biztonságiak jelentek meg, akik kivezették a négy hőzöngőt, miközben a nő mindkét kezével bemutatott Jamesnek.



2021-ben vagyunk, tehát az ügy utána sokkal tovább tartott a közösségi médiában, mint a valóságban. James a twitteren Courtside Karennek, vagyis pályaszéli Karennek nevezte a nőt. (A Karen a feketéktől a bőrszínűk miatt rettegő és velük a saját rettegésük miatt agresszívan viselkedő fehér háziasszonyok gúnyneve.)



A nő, Julianna Carlos előbb egy tengerészt pirulásra késztető trágárságözönnel válaszolt, majd kedden, miután megijedt attól, hogy évekre kitiltják őket az arénából, nyilvánosan bocsánatot kért. Hogy James is békülékeny hangot üssön meg, megértően értekezve arról, hogy a beszólós nézők láthatólag be voltak rúgva és nem tagadva, hogy ő is visszaszólt nekik. James azt írta, hogy ő alapvetően nem vezettette volna ki őket, az ügy kölcsönös beszólogatással el volt intézve, bár az is igaz, hogy a nézők annyira el voltak ázva, hogy később gondot okozhattak volna.

Ezek után Carlos el is ismerte, hogy éppen bort ivott, amikor a konfliktus kitört.

Hiába vannak mikrofonok a pálya körül és videózták sokan az esetet, csak hézagosan lehet rekonstruálni, hogy nagyjából ez történhetett:

Először Julianna Carlos férje, Chris Carlos, a szenvedélyes Hawks-drukker szólt be valamit Jamesnek. Carlos a korábbi években több posztban is jelezte, hogy utálja Jamest.

Erre James visszaszólt, mire a feleség a saját állítása szerint “*urvára ne beszélj így férjemmel!” kiáltással felpattant és gyalázni kezdte a kosarast. Szerinte James erre azzal replikázott, hogy “Fogd be a **ádat, ostoba *icsa!”, de a The Athletic tényfeltárása szerint a felvételeket Jamestől összesen annyi hallható jól kivehetően, hogy

“Ol’ steroid ass”

Az eset annyira jól elszórakozatott mindenkit, hogy a Hawks belső vizsgálatának eredményeképp az összesen négy kivezetett nézőt nem tiltották ki további meccsekre.