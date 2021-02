Megjelenik egy amerikai kisbaba lemeze, amit még magzatkorában vettek fel

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Egy amerikai kisbaba, Luca Yupanqui készen áll arra, hogy megjelentesse a bemutatkozó lemezét, ezzel ez lesz az első zenei nagylemez, amit a méhben keletkezett hangokból állítottak össze – írja a Guardian.

A lemezt a gyerek szülei rögzítették, Elizabeth Hart a Psychic Ills pszich-rock együttesből és Iván Diaz Mathé zenész, aki Lee „Scratch” Perry-vel és másokkal dolgozott együtt.

Öt órán át tartó „közös meditáció” során Hart hasán elektródákon keresztül rögzítették a nő méhében lévő Yupanquit, és „bioszonikus MIDI technológia” segítségével szintetizátorokba átírták a felvett rezgéseket, majd összevágták. Állításuk szerint megpróbáltak annyira minimálisan beavatkozni, amennyire lehetett, hogy lehetővé tegyék, hogy „Luca üzenete a nyers formájában létezhessen”.

A végeredmény ilyesmi lett:

Az album, aminek a címe sajnos nem In Utero, hanem Sounds of the Unborn április 2-án jelenik meg.

(Szerintem egyébként a gyerek eladta magát, az első demo biztos jobb volt.) (Guardian)