40 ezer idős ember jut vakcinához a héten, de még mindig sok a kérdőjel az oltás körül

A 80 év felettieket oltják először koronavírus elleni vakcinával.

Vannak, akik azt mondják, regisztráltak, mégsem szerepelnek a háziorvosoknak küldött listán.

Aki viszont nem regisztrált, biztosan lemaradt róla.

Az oltási terv kivonata alapján utánuk jönnek majd a 70-esek és a 60-asok, csak utánuk a rendvédelmisek, mégis bejelentették, hogy hamarosan oltani kezdik a katonákat.

És továbbra sem világos, mi lesz azokkal, akik internet híján regisztrálni sem tudnak.

Nagy lépés a koronavírus-járvány történetében, hogy csütörtökön megkezdődött a 80 év feletti idősek oltása a Pfizer-vakcinával.

A háziorvosok az elmúlt napokban kapták meg a listát azokról a pácienseikről, akik ebből a korosztályból regisztráltak online vagy levélben. Ki kell választaniuk hat embert, akiket a legközelebbi kórházban oltanak be. Családilag is megoldhatják az utazást, de ha kell, a háziorvos betegszállítót rendel, és olyan településről is hallottunk, ahol az önkormányzat kisbusza szállítja az időseket.

Most talán a regisztráció körüli homály is tisztulni fog. A kormány és a különböző hivatalok heteken át ellentmondásosan kommunikáltak arról, feltétele-e a regisztráció az oltásnak. A legfrissebb fejlemény, hogy Rétvári Bence államtitkár egy képviselőnek adott válaszában azt írta, „a regisztráció során megadott kapcsolattartási adatok szükségesek az oltakozó oltóhelyre történő behívásához, de az oltás felvételének nem kizárólagos feltétele”. Ebből arra következtethetünk, hogy nem kötelező, de csak az tudhat arról, hogy mikor és hol oltanák be, aki regisztrált.

Akárhogy is, a háziorvosok most csak a regisztrált 80 év felettiek névsorát kapták meg. A napokban több olyan 80 évnél idősebb ember esetéről is tudomást szereztünk, akik regisztráltak, mégsem szerepelnek a háziorvosi listán. Pedig az operatív törzs közleménye alapján minden 80 év feletti páciens rajta van, aki eddig regisztrált.

Gábor az interneten regisztrálta 92 éves nagymamáját néhány héttel ezelőtt. A hétvégén kapott is egy általános tájékoztatót az oltási kampány új szakaszáról és arról, hogy „a Brüsszel által rendelt vakcinákból a szükségesnél jóval kevesebb érkezik”. Emailben és telefonon is érdeklődött, miért nem szerepel a nagymamája a háziorvosnak küldött listán, egyelőre nem kapott választ.

Zsuzsanna postán segített regisztrálni 80 év feletti ismerősének, aki szintén lemaradt a háziorvosi listáról. Zsuzsanna maga is nyugdíjas, ezért néhány hete levélben regisztrált. Most, amikor értesült ismerőse problémájáról, megpróbálta online regisztrálni magát: meglepetésére sikerült, hiába adta meg ugyanazokat az adatokat, amiket papíron.

Csütörtökön egy dunántúli háziorvos is azzal szembesült, hogy azok a 80 év feletti betegei, akik levélben regisztráltak, nincsenek rajta a listán.

A kormányhivatal munkatársa viszi a vakcinát egy szekszárdi rendelőbe Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

A tervek szerint csütörtöktől vasárnapig 30 ezer idős embert oltanak be a kórházakban. Ezen felül 1080 háziorvosnak jut egy-egy Moderna-ampulla, amiből tíz-tíz embert olthatnak be a saját rendelőjükben. Így további tízezer ember juthat vakcinához a héten. Az említett háziorvos elmondása szerint a szomszédos praxisok össze is dolgozhatnak, hogy kijöjjön a tíz fő.

Az ő esetében ez éppen nem segít: hét 80 év feletti betege szerepel a listán, és hat embert küldhet a kórházi oltópontra. A szomszédos háziorvos tíz beteget olt be a saját rendelőjében, de melléjük már nem fér be az ő hetedik páciense. Mivel nincs más közeli orvos, aki szóba jöhet, egy ember a következő alkalommal kap vakcinát.

Az operatív törzs szerint a háziorvosoknak küldött névsor egyben prioritási rend is, ami az egészségügyi állapot alapján módosítható. Nem kaphatnak például oltást az akut lázas betegek és akik az elmúlt három hónapban covidosok voltak.

Dönthetnek úgy is, hogy előrevesznek egy különösen rossz állapotban levő, veszélyeztetett beteget, aki a központi lista szerint nem férne be az első körbe. A háziorvosok elkészítik a végleges listát, elküldik a kormányhivatalnak, és várják a kórházi oltópont jelzését, mikor mehetnek a betegeik.

Hamarosan jöhetnek a katonák

A részletes oltási tervet továbbra sem hozták nyilvánosságra. Müller Cecília tisztifőorvos arra hivatkozva nem adta ki Szél Bernadett képviselőnek, hogy „további jövőbeli döntések alapjául szolgál”.

A terv kivonatát december végén töltötték fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjára. Az első két fázis, az egészségügyi és a bentlakásos szociális ellátórendszer oltási kampánya már lezárult. Most lépünk be a harmadik szakaszba, ami a „COVID-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek” címet viseli. Csütörtök reggelig 250 ezer embert oltottak be, 84 ezren a második dózist is megkapták.

Logikusan a 80 év felettiek után jönnek a 70-esek, aztán a 60-asok, majd következhet a negyedik szakasz, a lakossággal közvetlen kapcsolatban levő rendvédelmi dolgozókkal. Ehhez képest Benkő Tibor honvédelmi miniszter már szerdán arról beszélt, hogy hamarosan kezdődhet a katonák oltása, először azoké, akik a közeljövőben kezdik meg külszolgálati vagy missziós feladataikat. Ki is jelöltek nekik 22 oltópontot és 95 oltóhelyet az országban. (A magyar fociválogatott tagjai és az olimpikonok soron kívül jutnak oltáshoz.)

Az oltási terv egyes részleteit az Országos Kórházi Főigazgatóság január végi leveléből ismerhettük meg, amit a fekvőbeteg-ellátó intézményeknek küldtek. Ezt Kunetz Zsombor orvos tette közzé.

Kiderül belőle, hogy amíg nincs a tömeges oltás megkezdéséhez elég vakcina, naponta 205 ezer embert tudnak beoltani a kórházakban, szakrendelőkben és háziorvosi praxisokban. Több százezer vagy egymilliónál is több oltóanyaggal pedig naponta 512 ezer emberre tudják bővíteni a kapacitást. A levél szerint a szavazóköri helyiségekben csak akkor oltanak, ha a vakcinamennyiség a teljes egészségügyi kapacitást meghaladja.

Mi lesz azzal, aki internet híján nem tud regisztrálni?

Továbbra is kérdés, mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem nyugdíjasok, így nem jelentkezhetnek levélben, és internet vagy eszköz híján nem tudnak regisztrálni.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő néhány hete azt mondta, „ma Magyarországon szinte nincs olyan település, ahol ne lenne internet, így lehetőség van segítséget kérni a helyi önkormányzatnál vagy a jegyzőnél”.

Vannak, akik ezt meg is teszik - hallottuk a napokban egy családgondozótól. De még ha segít is nekik email címet létrehozni - ami szintén feltétele a regisztrációnak -, nem világos, hogyan fogják követni az oltással kapcsolatos értesítéseket. Az önkormányzatok valószínűleg nehezen tudnák figyelni az érintettek email fiókjait, pláne tömegesen. Ráadásul ez adatvédelmi kérdéseket is felvethet.

A regisztrációval kapcsolatos problémákról küldtünk kérdéseket a kormányinfóra, amit eredetileg csütörtökre hirdettek meg, de péntekre halasztották az Iparkamara évnyitójára hivatkozva, ahol Orbán Viktor is felszólalt. Mivel hónapok óta nincs lehetőség élőben kérdezni, csak az előre beküldött kérdésekből szelektálnak, nem biztos, hogy választ kapunk.

Érdeklődtünk az operatív törzsnél is, hiába.