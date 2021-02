Nem tartja szexuális zaklatásnak tettét a Molnár Áron által megnevezett rendező

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Molnár Áron a Parizán hétfőn megjelent videóinterjújában beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt Sárosdi Lilla ügye ébresztette rá arra, hogy tizenhat éves korában őt is zaklatták. Az interjúban először csak a történetet mesélte el, hogy 16 éves volt, amikor egy lakásban állva DVD-ket nézegetett a polcon, egy felnőtt férfi pedig meztelenül állt elé a haját törölgetve zuhanyzás után, illetve hogy ugyanez a férfi később egy autóban ülve rámarkolt a combjára. Ezen a ponton még nem nevezte meg a férfit, csak annyit mondott el róla, hogy színészként és rendezőként is a mai napig aktív, de az interjú végén elmondta, hogy Frenkó Zsoltról beszélt.

Frenkót az interjú megjelenése után kereste meg a 24.hu, a lapnak a színész-rendező azt mondta, még nem látta a videót, csak egy Messenger-üzenetet kapott Molnár Árontól, amiben neki is leírta, amit az interjúban elmondott.

„Én azt nem nevezném szexuális zaklatásnak, én nem is emlékeztem erre, de valószínűleg pontosan ez történt, amit Áron mondott. Nem is értettem, miért kezdte az üzenetét ezzel, hogy sokáig tartogatta, amit csináltam vele”

– nyilatkozta a lapnak Frenkó, aki azt is elmondta, hogy most először beszélt erről Molnár Áronnal. „Azóta is sokszor találkoztunk színházban, itt-ott összefutottunk, hiszen azonos területen dolgozunk. Egyelőre emésztem, amit írt. Rendkívül tehetséges fiúnak tartottam. Én követtem a pályáját, küldtem is támogatást a noÁrnak, most pedig Áron azt írta, hogy micsoda döbbenetes tagadás, hogy elfogadta tőlem a támogatást.”

A kérdésre, hogy ha szerinte nem történt szexuális zaklatás, akkor minek nevezné azt, ami történt, azt válaszolta: „Hát ennek, ami történt. Valószínűleg így történt”, majd újra elmondta, hogy nem tartja szexuális zaklatásnak.

„Színjátszó táborban voltunk együtt, gyaníthatóan ott történt. Meztelen voltam, a kempingben közös zuhanyzó volt. Aki oda bejött a férfi zuhanyzóba, az engem meztelenül láthatott. Aki nem jött be, az pedig nem láthatott. Az fel sem merült soha, hogy kabátban zuhanyozzak”

– mondta Frenkó Zsolt, aki szerint abban sem volt „közeledési szándék”, hogy később egy autóban ülve megfogta Molnár Áron combját.

Miután Molnár azt mondta, Sárosdi Lilla ügye ébresztette rá arra, hogy vele is történt valami hasonló, a 24.hu megkérdezte Frenkót, hogy szerinte van-e párhuzam a két történet között. Frenkó válaszában úgy fogalmazott, „ha Áronban van párhuzam, akkor benne van párhuzam, az én véleményem nyilván az, hogy nincs párhuzam. Én haveri, baráti kapcsolatnak gondoltam a miénket, túl azon, hogy egy nyáron igyekeztem valamit hozzátenni az ő akkori színjátszói törekvéseihez, vagy irányt mutatni, de ennyi az egész történet. Aztán eleresztettem, és láttam, hogy megy előre, és szárnyal, és teszi a dolgát. Azért a Sárosdi Lilla egészen mással állt elő, már bocsánatot kérek. És nemcsak ő, hanem még egész sokan abban a kampányban.”

Frenkó hozzátette, hogy ha Molnár úgy érzi, hogy ő ezért bocsánatkéréssel tartozik, akkor megteszi.