Nahát, Áder megszólalt a járványról

Már azt hittük, lecseng a második hullám, erre most megtorpant a pozitív trend.

A cseheket is érdekli az orosz vakcina, de csak akkor, ha megkapja az EU-s engedélyt

Japánban nincs megfelelő fecskendő

Hírösszefoglaló a járványról február 10-én.

Tartós csökkenés után ismét emelkedni kezdett a járvány áldozatainak a száma. Szerdán 98 halottat jelentett az operatív törzs. Nő az új fertőzöttek száma is.

Müller Cecília is arról beszélt a napi tájékoztatóján, hogy „a járvány kicsit másképpen alakul most, mint ahogy vártuk”, megtorpant a második hullám lecsengése. Üzent azoknak az önkormányzatoknak is, ahol lazítottak a maszkviselési szabályokon, hogy szerinte ez még korai.

Minden negyedik magyar elhunyt covid-fertőzött volt január első felében. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatsorának és a járvány hivatalos áldozatainak összevetéséből.

Az EU nem tart ott a koronavírus elleni küzdelemben, ahol szeretne, de nem lehet engedni a minőségi normákból. Ezt az Európai Bizottság elnöke, Von der Leyen mondta az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén, hogy tompítsa a vakcinabeszerzések miatti kritikákat.

Jó hír, hogy elkezdte beindítani első németországi oltóanyaggyárát a német BioNTech. A marburgi gyárból várhatóan április elején kezdik el kiszállítani a vakcinákat az EU-s tagállamokba.

Nálunk már 4 fajta vakcinával oltanak a héten. A 75 évesnél idősebbek egyelőre nem kaphatják az orosz vakcinát, ahogy óvatosságból a krónikus betegek sem. Korábban az AstraZeneca vakcinájánál húzták meg 60 éves kornál a határt, ami felett egyelőre nem oltanak az oxfordi szerrel sem, de azt kaphatják krónikus betegek is.

Medián-felmérés: a fővárosi fideszesek között sem igazán népszerű a kínai vakcina. Az 5 millió adag kínai vakcinából még nem érkezett meg egy darab sem, de elég jelentős hátránnyal indul a népszerűségi listán. A budapestiek közül a nyugati vakcinákat 84, az oroszt 43, a kínait pedig mindössze 27 százalék választaná.

Csehországban csak akkor oltanak az orosz vakcinával, ha azt engedélyezik az európai hatóságok is. Ezt Babis miniszterelnök mondta, aki pedig Orbán Viktornál is vizitált, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat a járványhelyzetről. A cseh egészségügyi miniszer is azt mondta, hogy amíg hivatalban van, addig az EU-ban még jóvá nem hagyott vakcinával nem fognak oltani Csehországban.

Szlovákiában elsőbbséget kaptak a tanárok az oltási sorrendben. Az iskolák megnyitása miatt.

Áder májusban lazítana. Ezt üzente haza a járványügyben feltűnően ritkán megszólaló köztársasági elnök egy V4-es lengyelországi találkozó záróeseményén.

Nem bírságolták meg az államtitkárt, aki zártkapus úszóversenyre vitte a lányát. Szabó Tünde sportállamtitkár a kislányával fotózkodott egy nézők kizárásával megtartott rendezvényen. A rendőrség szerint nem követtek el szabálysértést.

Megjelent a lista, hogy a járványhelyzetben pontosan milyen helyek kaphatnak bérletidíj-mentességet.

Rövidhírek a világból:

Japánban minden üvegcse oltóanyagból kárba vész egy adag, mert nincs elég megfelelő fecskendő. Az ampullából nem tudnak felszívni 6 adagot, csak ötöt.

Dániában a fertőzöttek mintegy harmada a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb, brit mutációját kapta el.

Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó hathetes teljes zárlat után újra kinyitottak az üzletek és a szolgáltatók, a belső lazítást ellensúlyozandó azonban szerdán az eddiginél is szigorúbb beutazási korlátozások léptek életbe.