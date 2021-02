Mario Draghi elsöprő reformokat ígér és áldozatvállalásra szólította fel az olasz nemzetet

Több 444 videó?

Szeretném

Megtartotta első beszédét az olasz parlamentben Mario Draghi, a szombaton beiktatott új miniszterelnök. Mielőtt bizalmi szavazásra bocsátotta volna a kabinetje összetételét, felszólalt a szenátusban, és olyan reformokat ígért, melyek segítségével az ország kilábalhat a válságból, de összefogásra és áldozatvállalásra is biztatta Olaszország polgárait.

Draghi elsőként azt mondta, kormánya mindent meg fog tenni azért, hogy legyőzzék a koronavírust, ezzel egyidőben viszont egy fenntarthatóbb, zöldebb és igazságosabb országot akarnak építeni, ami figyelembe veszi a következő generációkat is. A prioritás most az, hogy minél simábban levezényeljék az oltási kampányt, ennek érdekében a polgári védelmet és a hadsereget is segítségül hívják.

Mario Draghi a Szenátus előtt beszél, mielőtt kabinetjének bizalmi szavazást kér. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A másik fő feladat, hogy átdolgozzák azt a költségvetési tervet, amely arról szól, hogyan használják fel az EU-tól a gazdaság újjáindítására kapott 200 milliárd eurót. A hatékonyabb működés részeként az eddig rendkívül lassú közigazgatási rendszert is át akarja alakítani.



„Ma az összefogás nem opció, hanem kötelesség - mondta Mario Draghi. - Kötelesség, amit az vezérel, ami mindannyiunkat összeköt: Olaszország szeretete.”

Kijelentését tapsvihar fogadta. Arra is felszólította a parlamentet, hogy tegyék félre a politikai érdekeiket, abban az önfeláldozó szellemben, ahogy azt a II. világháború után tették elődeik.

A miniszterelnök szerint első körben azokon kell segíteni, akik a járvány miatt elvesztették a munkájukat, és közülük is a legsérülékenyebb csoportokon, mint a nők, a fiatalok és a bizonytalan rendszerben alkalmazott munkavállalók.

Vázolta, hogy többek közt a jövedelemadózás és a polgári igazságszolgáltatási rendszer terén is reformokat tervez, de a korábbinál jóval több pénzt fektetnének az oktatásba és a kutatásba, valamint a környezetvédelem is nagyobb hangsúlyt kapna. Hozzátette azt is, hogy kabinetje „meggyőző módon” képviseli majd az EU-pártiságot és Egyesült Államok-pártiságot, de Német- és Franciaországgal is szeretné megerősíteni a kapcsolatokat.

Draghinak és kabinetjének nagy valószínűséggel a szenátus és az alsóház is megszavazza a bizalmat csütörtökön. Arról, hogy miért is alakult ki január elején kormányválság Olaszországban, ami miatt új miniszterelnököt neveztek ki, Mélyül a politikai válság Olaszországban, lemondott Giuseppe Conte című cikkünkben írtunk, az új kabinet tagjairól pedig a Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást Olaszországban című cikkben volt szó.

(Reuters, AP)