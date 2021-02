Bohócos mémmel és hatalmas poénnal köszöntötte Kovács Zoltán a magyar piacra érkező német köztévét

Több 444 videó?

Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára igazi humorbombát robbantott a Facebookon annak apropóján, hogy a német közszolgálati Deutsche Welle magyar nyelvű tartalmak készítését jelentette be. Kovács a bejegyzését klasszikus bohócos mémmel illusztrálta, de még csak nem is ez volt a legnagyobb poénja, mert közben azt is megjegyezte, hogy "Magyarországon a média- és sajtóviszonyokat a piac alakítja". Komolyan mondom, szakadok a röhögéstől!

Kovács posztjában idézőjelesen aposztrofálja közszolgálatinak a német közszolgálati televíziót, amellyel szemben aztán kritikaként hozza fel, hogy egy vicces műsorukban a műsorvezető Hannibal Lecterhez "kitalált kannibál sorozatgyilkoshoz hasonlította Orbán Viktor miniszterelnököt".

Azzal is baja volt, hogy a Deutsche Welle főigazgatója olyan témák feldolgozását ígérte, melyekről kevés szó esik a magyar nyilvánosságban, példaként az emberi és kisebbségi jogok, illetve az LMBTQ csoportok helyzetét felhozva. Végül kulturális imperializmussal gyanúsította Németországot.