17 szakápoló felmondott a Szent Imre Kórház intenzív osztályán

A lehető legrosszabb időpontban jött, hogy az új egészségügyi dolgozóknak március 1-jéig kell aláírniuk az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. A koronavírus miatt ugyanis a kórházak ismét óriási terhelés alatt állnak. A szerződés aláírása körüli dilemmák ugyanakkor előhoztak korábbi problémákat is, amik összeadódtak az új szerződés körüli korábbi aggályokkal. Ez vezetett például ahhoz, hogy a Szent Imre Kórházban az intenzív osztályon dolgozó 17 szakápoló és 3 orvos is felmondott. Úgy, hogy közben tele van a covidos részleg súlyos állapotban lévő koronavírus- fertőzöttekkel. Hozzájuk mától más osztályoktól rendelnek át ápolókat. Ami óriási feladat intenzíves ellátásban kevésbé jártas ápolóknak, a mostani nyomás ugyanis nemhogy a beugróknak, a rutinos szakszemélyzetnek is sok.

Nagyon sajnáljuk, de ezt kellett tennünk - mondta a 444-nek a Szent Imre Kórházban felmondó 17 szakápoló egyike. Ők látták el eddig a covid-intenzívet, a nem covidos intenzívet és az úgynevezett szürke zónát, ahol a covid-gyanús, de még nem igazolt betegek vannak.

Az ápoló szerint már tavaly jelezték a problémáikat a kórház vezetésének, de ígéreteken kívül nem kaptak semmit.

Arra a kérdésre, hogy mik voltak a legnagyobb problémák, azt válaszolta: „Minden. Nincs elég eszköz, nincs ember, nincs pénz.” Alapvető dolgokért könyörögni kell, mint például gumikesztyű, FFP-2-es maszk, védőoveral. A vezetőség szerint ezekkel minden rendben volt. Volt, hogy egy ápolónak hat intenzíves betegre kellett figyelnie, jó esetben ketten voltak 6 betegre. (Szakértők szerint az ideális helyzet az, hogy két nővér jut egy betegre. Kivételes helyzetben ez az arány lehet fordított, vagyis egy nővér két beteget felügyel. A három lehet az a határ, ahol az ellátás minősége még nem romlik annyira, hogy a beteg életben maradásának esélyeit rontsa.)

Azon a három részlegen, ahol dolgoztak, összesen 24, de rosszabb esetben 30 beteg volt. Előfordult, hogy hiába volt sok a beteg, nem volt váltás, ezért beszorultak 5 órára is a kórterembe, evés, ivás nélkül.

A kialakult helyzetről többször is azt mondta, hogy sajnálja, hogy így történt, adtak jelzéseket nem egyszer, de a vezetőség tudomásul sem vette őket.

„Az volt fájdalmas, hogy meg sem próbáltak minket marasztalni, voltak, akik már 20-30 éve itt dolgoztak.” Akivel beszéltünk, másik intézményben folytatja majd. A szabály ugyanakkor az, hogy ha végkielégítés jár az eddigi munkavégzés után, akkor egy hónapig állami intézményben nem helyezkedhet el. Egy hónap után szerződhet bárhova.

Arra a kérdésünkre, hogy a szerződést máshol egyébként aláírná-e, igennel válaszolt.

„Ahol normális a vezetés, megvannak a feltételek a munkavégzéshez, és a fizetés is megfelel.”

A cikkben korábban az írtuk, hogy az intenzív osztály összes szakápolója felmondott. A kórház közben válaszolt a megkeresésünkre, ebben azt írják, hogy valóban 17 szakápolók mondott fel, de az intézményben 54 szakdolgozó van.

„A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház dolgozóinak döntő többsége – orvosok és ápolók – már aláírták az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Mint más egészségügyi intézményekben, a Szent Imre Kórházban is szinte csak a legjobban leterhelt ellátási területen jelentkeztek problémák. Az új jogviszony kapcsán kizárólag az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon került sor nagyobb arányú pályaelhagyásra. Az ott dolgozó 28 orvos közül mindösszesen 5 orvos és két rezidens távozik, az 54 szakdolgozóból pedig 17-en döntöttek a távozás mellett. Az ellátás zavartalansága házon belüli átcsoportosításokkal biztosított. A részleg vezetését az eddigi osztályvezető-helyettes főorvos vette át, az ápolásszakmai irányítást pedig a korábbi helyettes főnővér végzi. Az üres álláshelyek betöltése folyamatos” - írja a Szent imre Kórház.

A hvg.hu információi szerint a Szent Imrében hétfő kora délutánig több mint 25-en nem írtak alá a szerződésüket: az intenzív osztály 17 szakápolóján kívül kívül 6-7 szakorvos, de vannak köztük az érsebészeten dolgozó orvosok is, és hat ember a sebészetről. A lap forrásai szerint intenzív osztály nélkül nincsenek műtétek, nem tudnak ügyeletet felállítani a kórházban, az osztályoknak pedig nincs intenzíves háttere. A távozók közül többen a magánellátásba vagy külföldre tartanak, de vannak olyanok is, akik elhagyják a pályát.

A Telex.hu cikke szerint hétfőn sorra jelentek meg a bejegyzések a Facebookon, amelyek szerint több kórházban tömegével mondanak majd föl, igaz, azt ezek alapján nem lehet tudni pontosan, mennyien is tagadják meg az új szerződés aláírását.

A múlt héten is szóltak arról hírek, hogy egész osztályok szűnhetnek meg azért, mert a dolgozók nem hajlandók aláírni az új szerződést. A Debreceni Egyetemi Klinikai Központ traumatológiai osztályának dolgozói például azt írták a központ elnökének, hogy

„Ebben a formában osztályunk traumatológusai és idegsebészei úgy határoztak, hogy a szerződést nem írják alá, 2021. március 1-től a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás megszűnik.”

Szegeden 300 orvos kezdett el közösen tiltakozni a szerződés ellen, de nem tudni, közülük hányan tagadják meg tényleg a szerződés aláírását.

A kormány az orvosbéremeléssel együtt fogadtatta el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt. Ennek értelmében az új jogviszonyba lépő orvosoknak - rezidensektől a tapasztalt szakorvosokig - egy sor feltételt vállalniuk kell a magasabb fizetésért cserébe. Például azt, hogy orvosok és egészségügyi szakdolgozók kötelezően kirendelhetők, vagyis átvezényelhetők egy másik kórházba, ha ott nagy a hiány szakdolgozókból. Az eredeti javaslat szerint 1+1 évig lettel volna átvezényelhetők az egészségügyi dolgozók, a heves tiltakozás miatt ezt végül évi 44 napra módosították. Szintén szerepel a követelmények között, hogy az orvosok és ápolók nem vállalhatnak másodállást a magánegészségügyben. Ez ellen is hevesen tiltakoztak a dolgozók, a kormány ebben mégsem volt hajlandó kompromisszumot kötni.