Ha a Fidesz ki is lép, a KDNP akkor is marad az Európai Néppártban

Hölvényi György akkor is marad az Európai Néppárt EP-frakciójának a tagja, ha a Fidesz adott esetben távozna, tudta meg az ATV kormánypárti forrásból. Semjén Zsolt, a párt elnöke pedig az ATV forrásai szerint azt mondta, ő is maradna a Néppártban.

Az ATV forrása szerint a KDNP képviselői már csak azért is maradnak a néppártban, mert annak idején még Antall József és Helmut Kohl kancellár személyesen hívta meg a pártot.

„A KDNP régebb óta van az EPP-ben mint maga az EPP” - mondta Semjén szűk körben, majd azt is hozzátette „én maradok, és mivel a KDNP álláspontja nem változott, Hölvényi György is marad a Néppártban és a néppárti frakcióban.”

A forrás szerint még a vatikáni körök "magas szinten" is arra kérik a KDNP-t, hogy ha a Fidesz távozna is az Európai Néppártból, akkor is maradjanak, mert ez az üldözött keresztények ügye miatt is fontos.



Az Európai Néppártból már két éve szeretnék kizárni a Fideszt, és most ezt megkönnyítve módosítanának az alapszabályon, mire Orbán Viktor küldött egy levelet Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, hogy megszavazzák a módosítást, akkor megelőzve a kirúgást kilépnek ők. Hétfőn este a Néppárt vezetése egy kissé átvariálta a frakciószabályzat módosítóját. Benne maradt a legtöbb rész, amit Orbán kifogásolt, de egy pontban komoly gesztust tettek a Fidesznek: míg a 26-i változat szerint feles többséggel ki lehetett volna rakni egy pártot a frakcióból, addig az új változat szerint ehhez már kétharmad kellene.