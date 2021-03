Pócs maszktalan fogad

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem állunk jól, de oltunk is.

Lakosságarányos halálozási adatokban leköröztük az Egyesült Államokat.

Csökken a súlyos betegek átlagéletkora.

Pócs János maszk nélkül tart fogadóórát.

Továbbra is rosszul festenek a járvány terjedéséról szóló adatok, az operatív törzs szerda reggeli tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 136 koronavírus-fertőzött halt meg, 4211 új fertőzöttet találtak, kórházban 6367-en, lélegeztetőn 622-en vannak. Az összes adat a fertőzés újabb felfutását jelzi, a lélegeztetőn lévők száma például már az őszi rekord felé közelít.

Jó hír viszont, hogy az oltások is haladnak. A vakcinahelyzet követésére új aloldalt indított a 444 a járványstatisztikák között. Folyamatosan frissülő ábrát mutatunk például arról is, hogy a jelenlegi trendek alapján mikorra érjük el az átoltottság bizonyos szintjeit. A mostani állás szerint június elejére meglehet az 50 százalékos átoltottság is.

Szerdán a magyar lakosságarányos halálozási adat meghaladta az amerikait. Itthon eddig 15 324 koronavírus-fertőzött halt meg a hivatalos statisztika szerint, lakosságarányosan ennél már csak Gibraltár, San Marino, Csehország, Belgium, Szlovénia, az Egyesült Királyság, Montenegro, Olaszország és Portugália áll.

Péter Ádám, a Honvédkórház Központi Intenzív Osztályának főorvosa az M1-nek adott interjújában arról beszélt, hogy tapasztalatai szerint a harmadik hullámban csökkent a súlyos tüneteket produkáló betegek átlagéletkora. Míg a második hullámban az intenzív osztályra kerülők átlagéletkora 60-70 év között volt, ez most 55 évre csökkent. A sürgősségi osztályra naponta 30-50 beteg érkezik, ami sajnos kifejezetten magas szám.

A vírus terjedése a bezáró iskolák és óvodák egyre növekvő számán is látszik, ma kétszer annyi intézményben van rendkívüli szünet, mint amennyiben két hete.

A középiskolák sem készülnek arra, hogy a következő hetekben érdemben javulna a helyzet: sorra törlik a meghirdetett szóbeli felvételiket.

A Készenléti Rendőrség munkatársaival ellenőrzi a MÁV a maszkhasználatot a vonatokon.

Nagy szerencse, hogy Pócs János fideszes képviselő nem vonaton tartja a fogadóóráit, a Facebookra feltöltött képek alapján ugyanis ezeken a találkozókon nem visel maszkot.

Külföld

Dolly Parton is megkapta az oltást, ennek örömére vakcinahimnusszá írta át leghíresebb számát.

Izraelben példátlan sikereket hozott a gyors és hatékony oltakozás, még a fertőzőbb, brit vírusvariáns terjedését is sikerült megállítani az országban.

Hollandiában bomba robbant egy koronavírusteszt-központnál, de senki sem sérült meg. A helyi polgármester meg van győződve arról, hogy a támadás mögött a járványügyi korlátozásokkal elégedetlenek állnak.

Szlovákia 35 millió darab olyan nazális antigéntesztet rendelt, amivel mindenki saját magán végezheti el a mintavételt.

Zuzana Caputová szlovák államfő kedd este bírálta a kormányt, amiért a központilag beszerzett EU-s vakcinák mellett Szputnyik-V adagokat is rendelt Oroszországból.