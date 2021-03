Senki nem számított rá, hogy a gazdák tüntetése Indiában a nők felemelkedését is elhozhatja

Több 444 videó?

„Eddig nem tudtam, hogy az elvártakon felül mire vagyok képes nőként, feleségként, anyaként. De most itt vagyok. Engem nem lehet elnyomni, nem lehet megfélemlíteni, nem lehet megvásárolni.”

Januárban, amikor Új-Delhiben is hidegre fordult az idő, India legfelsőbb bírája azt kérte a jogászoktól, próbálják meg rávenni az utcákon hónapok óta tüntetők közül az idősebbeket és a nőket, hogy menjenek haza. Erre egyetlen választ adtak a főleg Pandzsáb és a Harijána tartományokból érkezett női gazdák: Nem! Ahogy nemet mondott a Harijánából érkezett 55 éves Sudesh Kandela is, aki fent idézetteket mondta a Time magazinnak.

„Valami elpattant bennünk, amikor meghallottuk, hogy a kormány azt üzente a nőknek, hogy menjenek haza. Miért mennénk vissza? Ez nem csak a férfiak tüntetése. Mi is ott dolgozunk a földeken a férfiak mellett. Kik vagyunk mi, ha nem gazdák?” – ezt a kérdést már a 74 éves Jasbir Kaur tette fel, aki szintén a Delhi mellett tábort vert tüntetők közt él már hónapok óta. Sem ő, sem a többi tüntető nő nem ért egyet azzal, hogy a kormány szerint ők csak azért vannak ott a tüntetéseken, hogy ott is gondoskodjanak a férfiakról, főzzenek és mossanak rájuk.

Az új mezőgazdasági törvények ellen tüntető nők Kolkatában, 2021. január 18-án Fotó: INDRANIL ADITYA/NurPhoto via AFP

2020 novembere óta több ezer gazda és földeken dolgozó munkás tüntet Indiában a szeptemberben elfogadott mezőgazdasági törvények ellen, amik lazítanának a piaci szabályokon. A kormány a magánbefektetéseknek kedvezne, a gazdák pedig attól tartanak, hogy ezzel kiszolgáltatottá teszik őket a nagyvállalatok számára, és felszámolják az eddigi támogatási rendszert, ami eddig megvédte őket, ezzel végleg ellehetetlenítve a munkájukat.

Az indiai gazdák tüntetése nemzetközi szinten is megmozgatta az embereket. Kiállt mellettük Greta Thunberg, aki Twitterén osztott meg egy dokumentumot, amiben tippeket adott, hogyan tudnak a tüntetők még több embert elérni erőszakmentes kampányeszközökkel, Rihanna pedig egy cikket osztott meg, ami a gazdák elleni erőszakos fellépésről szólt. Az énekesnő a cikk mellett azt kérdezte, miért nem erről beszélünk inkább.

A tüntetők szó szerint letáboroztak Delhi külterületén, a nem megfelelő körülmények miatt többen életüket vesztették, de olyanok is voltak, akik ömgyilkosok lettek. Ezek hatására az indiai legfelsőbb bíróság januárban felfüggesztette az új törvények bevezetését. A gazdálkodók szervezetei és a kormány többször is tárgyalt egymással, de eddig nem sikerült megállapodniuk, mivel a gazdák a törvények teljes visszavonását követelik, a kormány pedig nem enged. Vagyis a tüntetők továbbra is az utcán vannak.

Kortól, kaszttól, vallástól és nemtől függetlenül

A Kaurhoz vagy Kandelához hasonló indiai nők korábban valószínűleg soha nem mondtak ilyeneket vagy tettek fel ehhez hasonló kérdéseket, most azonban, a hónapok óta tartó tiltakozások ezreket késztettek arra Indiában, hogy hallassák a hangjukat. Kortól, kaszttól, vallástól és nemtől függetlenül. Mert mindannyiuknak egyetlen közös célja van: eltörölni a Narendra Modi kormánya által szeptemberben elfogadott mezőgazdasági törvényeket.

Indiában a lakosság több mint fele a mezőgazdasági szektorban dolgozik, a nők pedig különösen rossz helyzetben vannak: az Oxfam India adatai szerint a vidéki indiai nők 85 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban, de csak 13 százalékuk földbirtokos is egyben. A nőket egyszerűen nem tekintik gazdának, ez látszik a kormány kommunikációján is, és ezt mondja Jasbir Kaur Nat, a Punjab Kisan Union (PKU), vagyis az egyik gazdákat tömörítő szervezet tagja is.

„Ez a törvény megöl minket és azt a keveset is elpusztítja, amink van. Azt sem tudom, miként kérjek kárpótlást a kormánytól a férjem haláláért.” A Time-nak megszólaló Amandeep Kaur Pándzsáb tartományban dolgozik a mezőgazdaságban, a férje öt évvel ezelőtt lett öngyilkos, miután egy hétezer dolláros adósság szakadt a nyakukba a rossz termés miatt. Amandeep Kaur a gazdálkodás mellett az egészségügyben is dolgozik, hogy eltartsa a családját. A férje haláláért járó kárpótlást egyelőre nem tudta érvényesíteni, mert nem tudta bemutatni azt a papírt, ami bizonyítaná, hogy a férje öngyilkosság miatt halt meg. Indiában a kormány anyagi kompenzációt nyújt azon családoknak, ahol a gazdálkodásból élő családfő öngyilkosságot követ el. Ez is jól mutatja a helyzet súlyosságát.

Delhibe induló, az új mezőgazdasági törvények ellen tüntető nők traktoron, 2021. január 8-án Fotó: NARINDER NANU/AFP

Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete már korábban is sürgette a nemek közti szakadék felszámolását a mezőgazdaságban, hogy a nők itt is hallathassák a hangjukat és mint mindenhol máshol, ebben a szektorban is egyenlő partnerként kellene őket kezelni. De a nők Indiában csak most, a november óta tartó tüntetéseknek köszönhetően tudják először hallatni a hangjukat. A Time cikkében úgy fogalmaz, korábban ezek a nők fátyol nélkül is alig léptek utcára, most pedig több ezer férfi előtt beszélnek a színpadon. Jasbir Kaur Nat szerint ezen a tüntetésen a nők egymást segítve változtatják meg egymást és a korábbi felfogást, már csak olyan apróságokkal is, hogy többen traktorral érkeztek a tüntetésre, ami Indiában nemcsak szimplán a mezőgazdaság egyik szimbólumának, de kifejezetten férfias szimbólumnak számít.



Ez maga a csoda

Senki nem számított rá, hogy a gazdák tüntetése Indiában egyben elhozhatja a nők felemelkedését is. Sudesh Goyat nőjogi aktivista azt mondta, Tikriben, a tüntetéseken eleinte szinte ő volt az egyetlen nő Harijánából, de miután a kormány közölte, hogy otthon van a helyük, a nők elkezdtek özönleni. „Jöttek a családjukkal, más nőkkel együtt, egyedül. Ez maga a csoda.”

A tüntetések helyszínén kialakított ideiglenes táborokban nők és férfiak teljesen különböző kultúrákból és körülmények közül élnek egymás mellett egészen szörnyű körülmények között. Több aktivista kihasználva ezt a helyzetet így nemcsak a gazdákat érintő problémákról beszél a színpadon, de a nők egyenrangúságáról és jogairól is. És még a menstruációról is. A 29 éves joghallgató, Ravneet Kaura tüntetések egyik helyszínén több tüntető nő segítségével hozott össze egy női boltot, ahol egészségügyi betéteket vásárolhattak. „A férfiak elég hamar hozzászoktak” – mondta Kaura, aki szerint ez a téma teljesen normális lett a környéken, és a férfiak már nem rezzennek össze, amikor betétekről van szó.

Persze senki nem tudja előre megmondani, hogy ezek a változások a tüntetéseken túl hogyan és mennyire működhetnek, de az biztos, hogy sokaknak reményt adott, hogy van esély a változásra, a nemek közti egyenlőségre Indiában is. A Time-nak egy gazdaként dolgozó fiatal férfi úgy fogalmazott: „Anyaként, nővérként, feleségként tekintettünk rájuk. Most azonban már más megvilágításban látjuk őket.”

(Nagykép: Parminder Kaur, egy női gazda, Delhi és Harijána határán, az új mezőgazdasági törvények ellen tüntetők egyik táborában, 2020. december 29-én - Fotó: Sajjad HUSSAIN / AFP)