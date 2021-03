Az egészségügy határai

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

A TELJESÍTŐKÉPESSÉG HATÁRA

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A következő hetek legfontosabb kérdése, hogy mennyire bírja a magyar egészségügy a terhet, amit a koronavírus-járvány harmadik hullámában el kellene bírnia. Decemberben a második hullám csúcsával még sikerült megbirkózni, de most még rosszabb a helyzet, Már lényegesen többen vannak lélegeztetőgépen, mint az akkori legrosszabb napokban, és a kórházban lévők száma is hamarosan rekordot dönt. A koronavírus szennyvízben mért koncentrációja is az őszi csúcs közelében van.

A hétfői hivatalos statisztikában volt egy váratlan törés a fertőzési görbén, de ez inkább tűnik statisztikai anomáliának, mint jó hírnek. A következő napokban még sokkal rosszabb adatokra lehet számítani, és a magyar számok lakosságarányosan már most közelítik a cseh és szlovák adatokat, ahol az egészségügy már képtelen ellátni a súlyos állapotban lévő covidosokat

Mindkét ország nemzetközi segítséget kért a helyzet enyhítéséhez, vasárnap már meg is érkeztek az első szlovák betegek Lengyelországba és Németországba, 10-10 súlyos állapotban lévő covidos vettek át. Csehország Németországgal (19 cseh beteget fogadnak), Svájccal (20 beteget vesznek át) és Lengyelországgal állapodott meg (200 cseh beteget látnak el), és Szlovénia is felajánlotta a segítségét.

A magyar adatszolgáltatás annyira hiányos, hogy nem tudjuk, hol van a magyar egészségügyi kapacitás határa. Nem tudjuk, hányan vannak intenzíven, az viszont biztos, hogy ha folytatódnak a mostani tendenciák, néhány napon belül 1000-en lesznek lélegeztetőgépen, ami Merkely Béla szerint a magyar egészségügyi kapacitás határa. Gép talán van több, ezeket üzemeltetni képes szakember viszont nem, és ha egy ápolónak több lélegeztetett betegre kell figyelnie, romlik az ellátás minősége és a túlélési esélyek.

És Merkely az 1000-es kapacitásról még decemberben beszélt, azóta ki tudja, hányan mondtak fel ezek a szakápolók közül az új egészségügyi jogviszony aláírása helyett.

A járvány pedig nem csak az egészségügyi kapacitás határait feszegeti. A fővárosi önkormányzat szerint a 2-es metró is leállhat, ha még néhányan megbetegednek az ott dolgozók közül. Az, hogy a KRÉTA rendszer összeomlik a digitális oktatás első napján tulajdonképpen nem is hír.

HIBRID LUXUSREZSIM

Illusztráció: Kiss Bence

Különös üzenetet kezdett el terjeszteni a kormánypropaganda. Orbán Viktor képe mellet ez a szöveg jelent meg:

„Arra kérek mindenkit, hogy a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük tőlük az ilyesmit. Hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat.”

Néhány nappal korábban Fürjes Balázs Budapest-ügyi kormánybiztos is nagyon hasonló szöveget mondott fel.

Már az is furcsa, hogy a kormányzat egy ilyen, viszonylag keveseket érintő ügyben megszólaljon, de itt még ennél is többről lehet szó. Ahogy Szily László megállapította, ez nemhogy nem a tömegeknek, hanem egyenesen a legszűkebb magánrepülővel repkedő NER-elitnek szólhatott.

Na de miért szól rá Orbán nyilvánosan a járvány alatt luxusnyaralásokra járó fideszes bárókra? Az utóbbi hetek káoszának fényében az sem zárható ki 100 százalékosan, hogy Orbán már nem ura a helyzetnek, a civil vendéglátósok kivéreztetése után még gazdagabbá váló politikai üzletfelei önállósodtak és a saját szakállukra járatják csapágyasra a NER-magánrepülőt a Budapest-Maldív-szigetek viszonylaton.

A másik lehetséges magyarázat, hogy Orbánék mérései szerint a nagyközönségnek talán bejött az ellenzéki térfél Orbán-szintű populistájának, Jakab Péter Jobbik-elnöknek utóbbi időkben előhúzott trükkje, az úgynevezett parizerpolitizálás. És most muszáj a nyomában loholni.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: ILIYA PITALEV/Sputnik via AFP

A hétvégi káosz után hétfő reggel egy ideig nem is sikerült közölni, hogy vasárnap pontosan hány embert oltottak be a svédasztalos rendszerben. Végül kiderült, hogy 21 ezren, ami nem valami sok. Az alacsony számokhoz azonban mindig érdemes hozzátenni, hogy még ezzel a bénázással együtt is Magyarország az EU-s dobogón van oltásilag, a többi európai ország nálunk is lassabban halad.

A hétvégi oltási káoszra továbbra sincs magyarázat, Müller Cecília szerint „adategyeztetési probléma lépett fel”, de akik elmentek az először hibásan meghirdetett, majd lefújt időpontra, megkapták az oltást. A tervek szerint a hét második felében adják be azoknak, akik a hétvégén nem kapták meg, de jogosultak lettek volna rá.

A hétvégi oltásokkal sikerült átlépni az egymilliós számot, most már legalább ennyi magyar kapott legalább egy dózist, ami ha nem is teljes, de valamennyi védettséget biztosít a betegség, különösen annak súlyosabb változatai ellen. Aki még nem kapta meg, annak érdeme elolvasni ezt az összeállítást 8 gyakori kérdéssel és az ezekre adott alapos válaszokkal a vakcinákról.

Aki szerint pedig egy ilyen helyzetben is szabad viccelődni, és az sem zavarja, ha egy gyilkos diktatúra vezetője poénkodik, az tekintse meg Nicolás Maduro venezuelai elnököt, aki, miután beoltották a Szputnyik V-vel, műoroszul kezdett tréfálkozni. Az Európai Gyógyszerügynökség vezetője egyébként továbbra is arra kéri az uniós országokat, hogy még ne engedélyezzék az orosz vakcinát, amivel nálunk már rég oltanak.

JÁRVÁNYBAN AZ ÜZLET

Miközben dúl a járvány, kormányközeli szereplők egy újabb piaci szegmenst, a felszámolóit osztották fel maguk közt. A felszámolói piacra azért éri meg belépni, mert a felszámolás során értékesített vagyon négy százalékát a felszámolók kapják meg fizetség gyanánt. Ez nyilván akkor éri meg igazán, amikor jelentős vagyonnal rendelkező cégek kerülnek felszámolás alá. A különböző vagyonelemeket ráadásul ekkor gyakran a valós árnál jóval olcsóbban is lehet felvásárolni.

A járvány okozta gazdasági válság következtében joggal lehet arra számítani, hogy a következő hónapokban-években sok vállalkozást kell majd felszámolni, Ezt a munkát mostantól olyan cégek végzik, amik többek közt olyan ismert Fidesz-közeli nevekhez köthetők, mint a Mészáros-kör, Papcsák, Valton, Tasnádi és Seszták.

Közben 539,7 milliárd forint lett az államháztartás hiánya februárban. Ebben a hónapban ez az összeg abszolút rekordnak számít.

NŐNAP

Nem minden lány bátor a Wall Streeten Fotó: Flickr

Az országban, ahol az egész EU-ban a legkisebb a női parlamenti képviselők aránya, különösen ünnepelték a hétfői nőnapot.

PÁPALÁTOGATÁS

A 84 éves Ferenc Pápa 2021. február 3-án. Fotó: Vatican Media/AFP

Szeptemberben 12-én Ferenc pápa Magyarországra látogat és részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén.

Érdekes lesz megfigyelni, hogy a következő hónapokban jelennek-e meg olyan pápagyalázó üzenetek a kormánymédiában, amilyenek az utóbbi időszakban azért bőven előfordultak a túlságosan liberálisnak tartott Ferenccel kapcsolatban.

A pápa éppen hétfőn találkozott Irakban azzal az Abdullah Kurdival, akinek hároméves kisfia vízbe fulladt Törökország partjainál, és akinek képe a 2015-ös menekültválság szimbóluma lett. A látogatásnak Karácsony Gergely is nagyon örül, aki szerint „manapság talán Ferenc pápától lehet és érdemes a legtöbbet tanulni, nem csak hitről, emberségről, hiszen a klímavédelem és a környezetvédelem terén is”. Nem lesz ezt könnyű a magyar kormány propagandistáinak kezelni.

